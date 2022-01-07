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|Племянник Елбасы генерал Абиш не арестован, а продолжает быть 1-м замом КНБ?!
20:30 08.01.2022
Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу ведомства. Ранее в соцсетях появилась информация о задержании Абиша. В КНБ опровергли эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности и носит провокационный характер.