Хроника протестов в Казахстане, - DW

20:43 08.01.2022 Протесты в Казахстане: в Алма-Ате обстреляли журналистов "Дождя"



В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение. DW следит за событиями 8 января.



В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. DW следит за событиями субботы, 8 января (время московское).



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В Алма-Ате в 23.00 по местному времени (20.00 мск) наступил комендантский час, жителей просят оставаться дома. Как передает корреспондент "Интерфакса", мобильная связь и интернет в городе по-прежнему работают с перебоями, дозвониться из-за границы невозможно.



++19.15++



Не менее 3 тысяч человек участвовали в протестах на востоке Казахстана, 500 - задержаны и дают показания, сообщает гостелеканал "Хабар 24". Правоохранительные органы заявляют, что большинство участников находились под воздействием наркотических веществ и в состоянии алкогольного опьянения. В регионе, как и по всей стране, объявлен "красный" уровень террористической опасности.



++18.45++



Ситуация в казахстанском Актау, где проходили массовые протесты, нормализуется, сообщает гостелеканал "Хабар 24". По словам корреспондентов телеканала, протестующие разошлись с центральной площади Ынтымак, разобрав юрты и ограждения, возобновлено движение по ранее перекрытой автодороге. Кроме того, в городе заработал общественный транспорт.



++18.20++



В Атырауской области Казахстана во время беспорядков погиб один человек и еще 49 пострадали, сообщил гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на местные власти. Пострадавшие, в числе которых 36 сотрудников правоохранительных органов, доставлены в больницы с различными травмами. В сообщении отмечается, что в настоящее время все социальные объекты региона работают в штатном режиме.



МИД РФ отметил постепенное улучшение ситуации в Казахстане



++18.00++



В министерстве иностранных дел РФ заявили о постепенном улучшении обстановки и нормализации хозяйственно-экономической деятельности в Казахстане. "Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау", - сообщает пресс-служба российского МИД.



++17.30++



Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу ведомства. Ранее в соцсетях появилась информация о задержании Абиша. В КНБ опровергли эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности и носит провокационный характер.



Из Казахстана эвакуировали 25 российских туристов



++17.00++



Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России доставил в Москву из Алма-Аты 25 российских туристов, которые приехали в Казахстан на новогодние праздники. Сообщается, что 9 января будут организованы еще два рейса из Алма-Аты для россиян. Пунктами назначения этих перелетов являются города Иваново и Оренбург.



++16.30++



Самолет казахстанского авиаперевозчика Air Astana у международном аэропорта Алма-Аты



Аэропорт Алма-Аты останется закрытым до 10 января. Об этом проинформировали в эфире казахстанского телеканала "Хабар 24" со ссылкой на пресс-службу. Ранее сообщалось, что воздушная гавань не будет работать как минимум до 9 января.



++16.00++



Казахстан открыл четыре из семи контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Кыргызстаном. Как сообщило агентство КазТАГ, кыргызстанцы временно не могут въехать в Казахстан, зато могут выехать из страны. Сами граждане Казахстана могут вернуться на родину. Грузовому транспорту разрешено въезжать в Казахстан без ограничений. Ранее по инициативе Казахстана были закрыты пять из семи КПП на границе двух стран.



++15.45++



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Азамата Абдымомунова. Тот занимал этот пост с июня 2015 года. Токаев назначил себя главой Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева вечером 5 января.



++15.25++



В регионах и городах Казахстана со стабильной обстановкой возобновляется работа сетей АЗС. Как сообщили в министерстве энергетики республики, поставки горюче-смазочных материалов и сжиженного газа стабилизированы, нефтеперерабатывающие предприятия работают в штатном режиме.



В Казахстане на полгода заморожены тарифы на услуги ЖКХ



++15.10++



Власти Казахстана заморозили на полгода тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Цены на "водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение" не будут повышаться до 1 июля 2022 года, заявили агентству РИА "Новости" в министерстве национальной экономики Казахстана.



++14.45++



В Алма-Ате вооруженные люди без опознавательных знаков обстреляли корреспондента телекомпании "Дождь" Василия Полонского и фотографа Василия Крестьянинова. Инцидент произошел у местного морга, когда журналисты снимали видео, на котором неизвестный мужчина пытался проникнуть внутрь, но был остановлен охранниками. Те, увидев камеру, начали кричать на журналистов и стрелять в их направлении, сначала - в воздух, а затем - в асфальт им под ноги. Сотрудники "Дождя" не пострадали.



++14.25++



Бывший руководитель казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов, живущий во Франции, рассказал итальянской газете Corriere della Sera, что обратился к лидерам США и европейских стран с призывом ввести санкции против руководства Казахстана. Аблязов, называющий себя лидером оппозиции и заочно приговоренный к длительному тюремному заключению в Казахстане и России за несколько правонарушений, включая мошенничество, заявил, что при определенных условиях готов вернуться в Казахстан и возглавить там "временное правительство".



++14.05++



Российская военно-транспортная авиация завершила переброску в Казахстан военнослужащих Армении, вошедших в состав миссии ОДКБ, сообщили ТАСС в министерстве обороны РФ. Всего в Казахстан отправлены 100 военнослужащих из Армении.



++13.50++



Во время столкновений протестующих с силовиками в Алма-Ате погиб 22-летний гражданин Израиля, который в последние годы жил в Казахстане. Об этом заявил МИД Израиля.



++13.25++



Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Касымом-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана проинформировал главу РФ обстановке в стране, "отметив, что она развивается в сторону стабилизации", сообщается на сайте Кремля. Токаев предложил в ближайшие дни провести видеоконференцию ОДКБ. Как пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ, дата проведения такого саммита пока не определена.



В Алма-Ате 5 января погиб 11-летний ребенок



++13.00++



В Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб 11-летний подросток. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на заявление уполномоченной по правам ребенка Аружан Саин. Ребенок был застрелен во время прогулки с родителями 5 января. Кроме того, в одну из больниц Алма-Аты в тяжелом состоянии был доставлен 15-летний подросток, который находился с отцом в автомобиле, попавшем под обстрел. Его отец с ранениями госпитализирован в другое лечебное учреждение.



++12.45++



Киноматериалам, хранившимся в здании филиала телерадиокорпорации "Казахстан" в Алма-Ате, нанесен ущерб, который еще предстоит оценить. При этом, как заявили в Минкультуры республики, значительная часть так называемого "Золотого кинофонда Казахстана", переданная на хранение в Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи, находится в целости и сохранности. В фонде - 4698 документальных фильмов, в том числе около 1000 кинолент студии "Казахтелефильм" и 504 художественных фильма, сообщает интернет-издание Tengrinews.kz.



++12.30++



Комендант Кустанайской области решил фактически полностью запретить "передвижение всех видов транспортных средств на территории населенных пунктов и загородных автодорогах" в ночное время. Запрет не распространяется на автомобили аварийных бригад и специальных служб. Днем передвижение транспортных средств ограничено и полностью запрещены внутриобластные пассажирские перевозки. Как передает информационное агентство "Казинформ", комендант потребовал от родителей контролировать своих детей, поскольку несовершеннолетние якобы были замечены в числе участников протестных акций.



++12.05++



Для эвакуации граждан России из Алма-Аты будут использованы самолеты военно-транспортной авиации РФ. Об этом сообщило посольство России в Казахстане на своей странице в Facebook. Согласно этим данным, в воскресенье, 9 января, будут выполнены два рейса: Алма-Ата - Иваново и Алма-Ата - Оренбург. "Самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров", - подчеркивается в документе.



++11.50++



Доступ к интернету в Казахстане ограничен, поскольку террористические группировки используют его для координации и планирования действий, сообщил изданию "Vласть" министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. По данным Global Check, почти все операторы в Казахстане 8 января не предоставляют услуги интернета - сеть включают локально только для небольшой части пользователей. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев распорядился временно включить интернет в "отдельных регионах", пообещав наказывать за распространение "подстрекательского" контента.



++11.25++



Число задержанных в Казахстане растет. По данным Telegram-каналов, сегодня в Актау на площади Ынтымак были задержаны несколько протестующих. Согласно последней информации МВД Казахстана, в отделения полиции по всей стране доставлены уже 4404 человека.



В Казахстане 10 января объявлено днем общенационального траура



++11.05++



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января по всей стране днем общенационального траура. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали. Он пояснил, что решение было принято "в связи с многочисленными человеческими жертвами".



++10.55++



В городе Жанаозене на площади остаются 1000 человек. Они заявили корреспонденту интернет-издания Orda.kz, что продолжат мирные протесты "до тех пор, пока все правительственные чиновники и члены парламента, кроме президента Токаева, не уйдут в отставку".



++10.40++



Нурсултан Назарбаев находится в Астане и проводит ряд консультативных встреч. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь политика Айдос Укибай. В другом сообщении он написал, что Назарбаев "призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности" страны.



В Алма-Ате опять стреляют



++10.30++



В Алма-Ате снова начались боевые действия, слышны автоматные очереди. Об этом сообщает корреспондент Telegram-канала Shot с места событий.



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Некоторые российские политологи считают, что события в Казахстане означают уход первого президента республики Нурсултана Назарбаева из политики. "Думаю, что те, кто утвердится у власти в городе Астана (я уверен, что город Нур-Султан скоро будет переименован)… дадут Назарбаеву уйти красиво, уехать и что-то даже сохранить", - заявил в интервью YouTube-каналу "Редакция" эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. В свою очередь Дмитрий Орешкин считает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил максимально возможные шансы укрепить вертикаль своей власти с помощью России или ОДКБ. "Назарбаев, похоже, сдулся как политическое явление", - приводит мнение Орешкина агентство Ura.ru.



++09.55++



Аэропорт Алма-Аты не будет работать как минимум до 9 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщило интернет-издание Tengrinews.kz. "В зависимости от ситуации в городе, дата и время открытия гавани могут быть изменены… Мы не можем подвергать опасности жизнь пассажиров. Сейчас мы еще подсчитываем ущерб и готовимся к открытию", - рассказала пресс-секретарь аэропорта.



++09.40++



Здания, в которых расположены местные филиалы правящей в Казахстане партии "Нур-Отан", разгромлены и подожжены в Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане. Об этом сообщает интернет-издание Inbusiness.kz.



Россия продолжает перебрасывать войска



++09.20++



Россия продолжает перебрасывать войска в Казахстан."Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолето-рейсов", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что созданная воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно совершает вылеты в Казахстан с военнослужащими и военной техникой российского контингента миссии ОДКБ.



++08.50++



Задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. По сообщению пресс-службы ведомства, его и ряд других лиц подозревают в государственной измене. Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года, снят с должности 6 января 2022 года. Ранее он дважды занимал пост премьер-министра Казахстана.



"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временнного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в пресс-релизе КНБ.



++08.35++



Активными участниками погромов в городах южного Казахстана, в частности Алма-Ате, могли стать амнистированные заключенные. Такое мнение высказали корреспонденту Ura.ru местные жители. "Есть вероятность, что участие в грабежах и дебошах приняли бывшие заключенные, освобожденные по амнистии в честь 30-летия независимости Казахстана в аккурат к новогодним праздникам 16 декабря. Из тюрем вышло около 1000 человек", - приводит агентство слова местной жительницы. Аналогичное мнение сообщил в своем Facebook основатель правозащитного портала Gulagu.net Владимир Осечкин.



++07.55++



В Казахстане среди задержанных после протестов есть иностранцы, сообщили в МВД. "В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства", - цитирует представителя ведомства агентство "Интерфакс-Казахстан". Какого именно государства, не указано.



На выезде из Кокшетау установлены семь блокпостов



++07.50++



На выезде из Кокшетау, административном центре Акмолинской области, установлены семь блокпостов, сообщил в Telegram информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan. В целом в области обеспечено автомобильное патрулирование на 120 маршрутах. Областной центр разделен на 10 патрульных участков, в каждом из них есть наряды как автомобильного, так и пешего патрулирования.



++07.40++



Экс-депутат парламента Казахстана, председатель незарегистрированной партии El Tiregi ("Поддержка нации") Нуржан Альтаев и его заместитель, председатель союза таджикско-афганских ветеранов, Мурат Мухамеджанов арестованы на 15 суток, передало передало информагентство KazTAG.



++07.33++



Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана начало расследование в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщили в АЗРК. Наибольшее число подобных предпринимателей (85) работают в Мангистауской области. Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора для поддержания завышенных цен на газ.



ФРГ прекращает экспорт военного оборудования в Казахстан



++07.12++



Правительство Германии прекращает экспорт военного оборудования в Казахстан в связи с недавней эскалацией ситуации там, сообщило агентство dpa. По его данным, необходимые меры уже приняты. В 2021 году на экспорт военного оборудования в Казахстан было выдано 25 лицензий на общую сумму около 2,2 млн евро, напомнило агентство.



++06.45++



США на фоне напряженной обстановки в Казахстане одобрили добровольный отъезд из американского генконсульства в Алма-Ате американских госслужащих, работа которых не требуется в экстренных ситуациях, а также членов их семей. "Граждане Соединенных Штатов, находящиеся в Казахстане, должны знать, что сопровождающиеся насилием протесты могут серьезно повлиять на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь американским гражданам, выезжающим из Казахстана", - указали при этом в Госдепартаменте.



В Казахстане на утро 8 января задержаны 4000 человек



++06.20++



В Казахстане на утро 8 января задержаны 4000 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД. "Всего по стране задержано около 4000 человек, 100 из них - в Алма-Ате", - указали в ведомстве.



++06.02++



Власти Байконура в Казахстане закупят дополнительное продовольствие для спецхранилищ. Об этом заявил глава администрации города Константин Бусыгин на заседании общественного совета. При этом он добавил, что в городе "как минимум на две недели" достаточно продовольствия. "Никаких перебоев не ожидается", - считает глава администрации. В Байконуре до 19 января действует повышенный ("синий") уровень террористической опасности.



Аэропорт в Нур-Султане работает с усиленной охраной



++05.30++



Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" в столице Казахстана возобновил работу, его охрана усилена. Представители национального авиаперевозчика Air Astana сообщили, что воздушная гавань открылась в 14.00 по местному времени (11.00 мск) 7 января. При подъезде к аэропорту установлен военный блокпост, но въезжающие автомобили не досматривают. Жителей просят предъявить билеты или служебные удостоверения, дающие основания на вход. Провожающих не пропускают, уточняет ТАСС.



++04.55++



Специализированный административный суд Уральска на выездном заседании в управлении криминальной полиции присудил казахстанскому журналисту Лукпану Ахмедьярову десять суток ареста. Об этом в Facebook сообщил журналист "Уральской недели" Талгат Умаров. Ахмедьярова сочли виновным "в нарушении правил проведения митингов" (часть 3 статьи 488 КоАП). Ранее журналист высказывался против ввода контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан.



СМИ сообщили о стрельбе в Алма-Ате



++04.25++



На улицах Алма-Аты в период между 05.30 (02.30 мск) и 05.45 (02.45 мск) 8 января звучали выстрелы, сообщил в Telegram информационно-аналитический портал ORDA Kazakhstan.



++04.00++



США обеспокоены заявлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, что военные получили приказ вести огонь на поражение. Соответствующее заявление сделала на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Вашингтон "призывает правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности", указала она.



Между тем в МИД РФ отреагировали на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявив, что тот в "хамской манере" высказался по поводу событий в Казахстане. Комментируя ввод на территорию страны контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Блинкен ранее отметил: "Новейшая история уже преподала нам урок - если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли".



Ущерб после протестов в Казахстане мог составить около 78 млрд тенге



++03.40++



Ущерб после протестов в Казахстане мог составить около 78 млрд тенге (157 млн евро). Об этом сообщило казахстанское деловое издание Atameken Business. В своей публикации оно опиралось на оценки, представленные Внешнеторговой палатой Казахстана - "Атамекен".



++03.15++



Хью Уильямсон, директор отдела Human Rights Watch (HRW) по Европе и Центральной Азии, в беседе с DW прокомментировал ситуацию в Казахстане. "Приказ "стрелять на поражение" - это худшее, что может произойти в данный момент", - уверен эксперт. "Войска и полиция должны попытаться деэскалировать ситуацию, а не провоцировать дальнейшую эскалацию", - отметил Уильямсон. Он также подчеркнул, что не удивлен протестам, поскольку в стране "с начала 1990-х годов не было свободных выборов", фиксировались "серьезные нарушения прав человека". Глава отдела HRW полагает, что "правительство должно прислушаться к протестующим". Кроме того, Хью Уильямсон обратил внимание на то, что в стране в последние дни "имело место значительное насилие, и мы не знаем, кто за ним стоял, особенно - в Алма-Ате". "Эти люди, очевидно, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул он.



В Казахстане полностью возобновлено движение пассажирских поездов



++02.45++



Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане. Открыта платформа по продаже железнодорожных билетов без доступа к интернету, сообщил национальный перевозчик. Приобрести их можно, в частности, через приложение kaspi.kz. "Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах", - отметили в пресс-службе "Казахстанских железных дорог" ("КТЖ").



++02.25++



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разместил несколько записей в Twitter на английском языке. Так, он выразил уверенность, что "не может быть никаких переговоров" с теми, кого он назвал "террористами". По его версии, "последние избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные владения и магазины, убивали мирных жителей, насиловали молодых женщин". "Считаю, не может быть никаких переговоров с террористами, мы должны уничтожать их", - заявил Токаев. Он также коснулся экономических вопросов, подчеркнув, что политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций останется основной стратегией Казахстана.



Международный аэропорт Актау возобновит полеты с 8 января



++02.00++



Международный аэропорт Актау (в Мангистауской области Казахстана) возобновит полеты уже в ближайшее время. Об этом сообщила комендатура области. "С 8 января в Актау планируется возобновление воздушных полетов", - указали там. Авиакомпании планируют начать выполнять рейсы с 10.00 по местному времени (07.00 мск).



++01.30++



Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал положить конец насилию в Казахстане, где свыше пяти дней не утихают протесты. "Разумеется, речь идет и о том, что не должно быть насилия в отношении граждан", - подчеркнул Шольц. По его словам, Германия наряду с ЕС и другими странами просит Казахстан "вернуться к мирному развитию". Берлин неуклонно выступает в защиту верховенства закона, подчеркнул Олаф Шольц. Источник - DW

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641663780

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