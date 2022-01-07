Беспорядки в Казахстане - жители Алматы рассказали, что сейчас происходит в их городе

00:02 09.01.2022 "Погромы устроили банды мамбетов". Жители Алматы рассказали "Стране" о том, что происходит в городе



Александра Харченко



Обстановка в Алма-Ате в последние дни напоминала гражданскую войну



Алматы замерла - в почти осадном городе продолжается зачистка радикалов, которые накануне устроили беспорядки и погромы.



На улицах слышна стрельба, интернет по-прежнему отключен, мобильная связь работает с перебоями, многие магазины и автозаправки закрыты, а местные жители выходят в основном лишь в магазин за хлебом.



Сегодня ситуация уже, правда, более спокойная, чем в предыдущие дни. Хоть стрельба переодически еще и слышна, но силовики постепенно берут контроль над ситуацией.



"Стране" удалось связаться с алмаатинцами и расспросить, что происходило на улицах в последние дни и что они думают о происходящем.



Серик Джамалбеков, предприниматель



Ситуацию можно описать одним словом: жесть. Такое ощущение, что война началась, Апокалипсис. Все сидят дома, к окнам не подходят, свет не включают и мечтают, чтобы все скорее закончилось. Мирных граждан в своем уме сейчас на улице нет.



В центре города хуже всего, а вот, например, в районе Бурундая под Алматы все тихо, даже базар работал.



Мы сами выходим только за хлебом, за которым огромные очереди. Вчера два часа стояли за батонами в хлебный в нашем дворе. Еще можно купить самое необходимое - молоко, муку. Хорошо, что дома были запасы - макароны, консервы, овощи. Карточки не принимают - только наличные, а многие банкоматы разгромлены. Повсюду следы погромов - разбитые витрины, фонари, сожженный акимат (горадминистрации, - Ред.), сгоревшие машины. Нам рассылают смски, чтобы не выходили на улицу, идет антитеррористическая операция. Очень страшно, на самом деле. Особенно за детей. Моя шестилетняя дочка спросила меня: "Пап, а мы жить будем?". До слез просто. И неизвестно, что будет дальше. Дозвониться в Алматы каким-то чудом можно только на мобилку по скайпу, мы отрезаны от мира.



Когда стало известно, что Россия и другие страны ОДКБ направляют войска, я и все мои знакомые вздохнули с облегчением: слава Аллаху. Наконец-то появилась надежда, что город избавят от этой орды, громящей и грабящей все на своем пути.



Ходит несколько версий того, что произошло. Одни говорят, что это дворцовый переворот, в котором якобы замешан племянник Назарбаева, чекист (вероятно речь идет о Самате Абише, слухи об аресте которого прошли вчера - Ред.). Что в комитете безопасности засели предатели и все это заранее готовилось, возможно, при поддержке внешних сил (называют и Америку, и Турцию). Другие уверены, что Токаев и Назарбаев договорились сделать вид, что "папу" отстраняют, слишком им были недовольны. А на самом деле его клан по-прежнему будет рулить. Хотя есть мнение, что после зачистки Токаев объявит внеочередные парламентские выборы и попытается провести реформы, иначе могут начаться новые беспорядки.



А непосредственно город разгромили банды молодых "мамбетов" 20-25 лет - так у нас называют малообразованных селюков, которые за пару тысяч тенге и горстку анаши мать родную зарежут. Они выросли в степи, в многодетных семьях. Живут общинами, поэтому даже без интернета легко собираются. А вот кто их организовал и платил им, другой вопрос.



Альмира Турсын, актриса, сценарист



Понимаю: накипело, проблем много! Но, не понимаю зачем крушить свои же города, жечь чужое имущество, калечить друг друга? Такими поступками и до гражданской войны недалеко. Опять же, народ страдать еще больше будет.



В первые дни на улицы вышли мирные митингующие. Позже среди них, в толпе, начали орудовать мародеры, воры и грабители. Потом их стало так много, что они как ураган стали уничтожать магазины, рестораны, грабить. Это уже не мирный митинг, это грабеж мародеров, который нужно остановить.



Нурман Саскибаев, пиарщик



В голове не укладывается, в какой ад превратился мирный, суперспокойный город за пару дней. Как саранча по городу прошла. Говорят, в центре трупы валяются. Сам я не видел, на улицу уже пару дней выхожу только за хлебом.



Магазины - и продовольственные и бытовые - или разграбленные, или пустые. Банки, торговые центры - тоже.



Племянница живет в центре города, у нее истерика. Там повсюду стрельба, грохот. Рассказывает, что из окон видно, как одинаково одетые мужчины молятся прям на улице, коврики стелят под колени и молятся. Страшнее всего, говорит, ночью, каждого шороха боятся и ждут рассвета. Хорошо хоть свет-вода-газ есть.



А еще на Новый год Алматы был совершенно мирным городом, где ездили машины, были открыты магазины, текла нормальная жизнь, все соблюдали законы. Была связь, интернет, все как обычно. Никаких предпосылок к тому, что всего через три дня тут будут настоящие бои, гражданская война, грабежи и практически гуманитарная катастрофа.



Осуждаю любое кровопролитие, насильников, мародеров и вандалов. Грабят и бесчинствуют одни, а стыдно мне. Народ вломился в акимат и не знают, что делать дальше. Сразу вспоминаются уроки истории в школе, когда революции не приводили ни к чему, не было четких планов, решений, а были только атаки. К сожалению, мы даже не видим реальных лидеров в стране, кто бы мог повлиять на толпу и успокоить, а это хаос, который приведет к полному краху и банкротству Казахстана. Наши друзья даже не могут вернуться в Казахстан с новогодних каникул. Подруга жены говорит, что ей обидно возвращаться в разгромленную Алматушечку. Многие знакомые потеряли бизнес из-за мародеров, у кого-то машины сгорели.



Мирные люди сидели дома, а нелюди грабили страну (говоря, что устали от коррупции и воровства власти) и сами делали еще хуже. Кто-то вчера разворовывал все магазины, а кто-то теперь стоит в очереди за хлебом.



В городе дефицит продуктов и очереди на заправках. Интернет глушат, но сотовая связь в разных районах есть, слышны выстрелы.



Непонятно, как силовики это проморгали. Они же в штатном режиме должны отслеживать всякие такие приготовления. О том, что это все могло быть подготовлено, говорит то, что хотя связь была отключена по всей стране, а сценарий был один и тот же. То есть явно работала целая организация. Причем они везде шли к центрам силы, просто классика по Ленину (взять почту, телеграф, телефон, мосты и вокзалы). Посмотрим, как все устаканится. Это счастье, что пришли войска ОДКБ, надеюсь, скоро наведут порядок. Ведь пару дней город был предоставлен сам себе, не было ни полиции, ни представителей власти.



Рустам Хуснутдинов, гроссмейстер по шахматам, тренер



Еще несколько дней назад все было спокойно. Про волнения на западе страны я слышал - но, казалось, что это событие локального масштаба.



Когда начали стали поступать сообщения о беспорядках в Алматы тоже поначалу не было больших переживаний - такое уже бывало, и не раз. Но события носили локальный масштаб и быстро гасились. Позже ситуация обострилась - появились видео о стрельбе слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Тут я понял, что это серьезно, раньше до такого не доходило.



Утром первым делом - проверка новостей и первый шок от ощущения, что все только начинается. Мобильный интернет уже не работал, домашний вай-фай - только через VPN. Сразу решили выйти за продуктами, и снять денег - налом давно не пользуемся, есть какой-то НЗ, но совсем немного. Во всех магазинах возле дома висят объявления, что не продают алкоголь и принимают только нал. Пошли искать работающий банкомат, но увы, он либо не работал, при нажатии "снять деньги" - зависал. Дошли до Меги - это крупнейший торговый центр в городе, он заглухо закрыт, двери начинают защивать деревянными щитами. Наивно спросив: "Что это?" получил ответ: "Через пару часов здесь буду мародеры. Готовимся". Вот тут стало совсем не по себе. Слышал, что в работающих банкоматах огромные очереди и лимит на снятие 10 тысяч тенге (около 25 долларов). Но это лишь слухи, сам этого не видел.



Кое-как купив продукты, пришлось звонить маме в Караганду, чтобы она из дома (по wi-fi) сделала перевод по Каспи-банку (это самый популярный банк в Казахстане).



В итоге вернулись домой, и где-то в 17.00 наступила полная цифровая изоляция - вырубили домашний интернет, звонки доходили только внутри связи Билайн (и то не всем).



Решил позаниматься шахматами, раз ничего сделать сейчас не могу. Но как-то слабо получалось сконцентрироваться, мысли были в духе - "А что сейчас вообще происходит?", "А Токаев еще президент?". Было полное неведение ситуации.



Интернет дали в полночь. Сразу кинулись читать новости. И ох...вать от того, что происходит - горит акимат (мэрия), захвачен аэропорт... И совершенно непонятно, что будет дальше.



На моих глазах рабочие закрывали вход в ТРЦ. Одни говорят, что его в итоге полностью разграбили, другие - что охрана сдержала нападающих. Проверять лично, хоть и это находится в пяти минутах от моего дома - откровенно страшно



Сейчас со своего балкона вижу, что ничего не происходит, просто тишина. Но я живу не в самом центре, где идет основной замес. Это примерно минут 15 езды (если нет пробок). Выстрелов и взрывов не слышно. Еще у нас сильный туман, полный Сайлент-Хилл, который усиливает ощущение изоляции от остального мира.



Алия Ахетова, учитель



Над Алматы навис тревожный смрад, запах гари и копоти, который не дает дышать. Ощущение гражданской войны усиливают колонны бронетехники. И при этом прохожим раздают воду и лепешки - в городе дефицит продуктов. Баррикады не пропускают авто, они разворачиваются и отъезжают.



Данияр Адилбеков, журналист



Позавчера мародеры застрелили моего друга - Битаева Сакена. Пуля попала в легкое Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. По словам друга, который был с ним, у них хотели забрать автомобиль в котором они сидели и разговаривали. Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое, и Сакена больше нет с нами. Сакен был одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Режиссер от Бога. Родители Сакена не могут его забрать домой, потому что не хватает полицейских чтобы запротоколировать смерть. Виновных тоже не нашли, и думаю уже вряд ли найдут. Источник - strana.news

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