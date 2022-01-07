 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Из-за неработающих магазинов жители Алма-Аты начали сами печь хлеб
00:09 09.01.2022

Пожилые жители Алма-Аты начали сами печь хлеб из-за неработающих магазинов

Россиянка Вероника в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, что ее бабушка и дедушка, которые живут в Алма-Ате, из-за ситуации в городе стараются не выходить из дома, поэтому начали сами печь хлеб из-за неработающих магазинов.

"Магазины не работают, все разграблено, раздолбано. У них все свое, дома сидят. Они же все-таки пожилые люди, обычно закупают много, у них все еще есть. Знаю, что пекут хлеб сами, и очень этому радуются", - заявила собеседница издания.

По ее словам, она созванивается с родственниками раз в день. Доступа в интернет у пожилых жителей Алма-Аты не было до вчерашнего вечера. Вероника отметила, что пенсионеры до сих пор не могут совершать денежные переводы.

"Они смотрят только российские каналы, и только по ним узнают новости. Один какой-то крутят, какую-то дребедень, а новостей практически нет. Все узнают через нас даже", - сказала россиянка, добавив, что все сайты банков тоже не работали, поэтому никакие денежные переводы они тоже не могли совершить.

8 января посольство России в Нур-Султане открыло кризисный штаб для эвакуации россиян, которые застряли в стране из-за массовых беспорядков и пожелали покинуть Казахстан. Сейчас ведомство обрабатывает обращения соотечественников и готовит соответствующие документы для организации их выезда.

Источник - lenta.ru
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