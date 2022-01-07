Состояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на $3 млрд

00:16 09.01.2022

Четыре бизнесмена Казахстана потеряли $3 млрд на фоне протестов и беспорядков, начавшихся в стране в новом году, сообщает американский Forbes.



С 4 по 8 января на $3 млрд сократилось состояние председателя совета директоров казахской платежной и финтех-компании Kaspi.kz Вячеслава Кима, гендиректора этой же компании Михаила Ломтадзе, а также средней дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Кулибаевой и ее мужа Тимура Кулибаева.



В частности, Ким потерял около $1,5 млрд - его состояние за несколько дней сократилось с $5,7 до $4,2 млрд. Состояние Ломтадзе после обрушения стоимости акций Kaspi.kz на 30% составляет $3,8 млрд против $5,2 млрд.



"Цена акций упала после сообщений о том, что банки не будут обрабатывать пенсионные выплаты до окончания объявленного правительством чрезвычайного положения, запланированного на 19 января", - отмечает Forbes.



Ранее по теме: Экс-советник Назарбаева назвал одну из причин кризиса в Казахстане

Дочь Назарбаева и ее супруг потеряли в общей сложности около $200 000, сейчас их состояние оценивается в $3 млрд на каждого. Кулибаевы являются владельцами контрольного пакета акций Народного банка, на стоимость которых также повлияли беспорядки.



Ранее казахские бизнесмены оценили ущерб от беспорядков почти в $184 млн. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссии по оценке ущерба, причиненного в результате беспорядков, после стабилизации ситуации приступить к восстановлению административных зданий, социальных объектов и жилых домов, а также оказать поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.



Уличные демонстрации начались в Казахстане в первые дни января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. В некоторых городах страны, включая Алма-Ату, протесты вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. На территории Казахстана до 19 января действует режим чрезвычайного положения, а ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации.