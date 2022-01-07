Китай введет войска в Казахстан, если Россия не справится

00:17 09.01.2022

Кровавый январь в соседней стране показал, что у Москвы куда меньше рычагов влияния на Нур-Султан, чем у Пекина



Александр Ситников



О том, что ситуация в Казахстане противоречива, несмотря на успокаивающие новости, и по-прежнему взрывоопасна, говорит хотя бы факт продолжающегося усиления российского воинского миротворческого контингента в Казахстане.



Как пишет 8 января "Звезда", рупор Минобороны РФ, "на аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолеты Ил-76, убывающие в Республику Казахстан. Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 рейсов… Ранее передовые подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли на территорию Республики Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач".



За день до этого председатель Китая Си Цзиньпин оказал решительную поддержку Касыму-Жомарту Токаеву, заявив, что президент Казахстана предпринял решительные и эффективные действия в критический момент, чтобы быстро стабилизировать ситуацию.



В своем послании, опубликованном информационным агентством Синьхуа, Си сказал, что Китай решительно отвергает любые попытки внешних сил вызвать беспорядки и спровоцировать "цветные революции" в Казахстане, а также любые попытки нанести ущерб дружбе Китая с Казахстаном и сорвать сотрудничество двух стран. Такое заявление дорогого стоит, особенно на фоне непонятной реакции Запада на террористическую угрозу крупнейшей среднеазиатской стране.



Недвусмысленная поддержка Си Цзиньпином была высказана в тот день, когда Токаев, получив реальную российскую военную помощь, приказал правоохранителям стрелять без предупреждения в случае реальной угрозы со стороны боевиков. Очевидно, что Нур-Султан поддерживают, как Москва, так и Пекин, тогда как Вашингтон и Брюссель вяло, но традиционно критикуют "стрельбу на поражение".



Официальный представитель МИД Китая, комментируя ситуацию на китайско-казахстанской границе в свете текущих событий в Казахстане, сообщил ТАСС, что КНР готова продолжать тесное сотрудничество с Казахстаном для поддержания мира и спокойствия в приграничных регионах.



Как известно, Нур-Султан и Пекин являются серьезными экономическими партнерами, в частности, примерно пятую часть импорта газа КНР получает из Казахстана и, вообще, в геополитическом проекте нового "Шелкового пути" под названием "Один пояс - один путь" именно гигантский Казахстан играет ключевую роль в Центральной Азии.



Если первая волна китайских инвестиций в Казахстан (с 2007 по 2013 год) в основном была сосредоточена на добыче углеводородов и строительстве газо- и нефтепроводов, то вторая волна направлена на создание мощной индустрии. Приведем лишь несколько совместных проектов - это цементный завод с проектной мощностью 900 тысяч тонн в год, завод по производству стекла "Орда" и строящийся новый автобусный завод "Ютонг".



Тем временем Нур-Султан не только исправно платит Пекину по долгам, но и уменьшает суммарную задолженность. Для справки: в 2013 году все виды китайских займов Казахстану превышали $15,8 млрд., а в 2020 году - составили менее $8,8 млрд. Более того, появившийся у правительства Токаева денежный жирок позволяет софинансировать некоторые китайско-казахские проекты, что вообще редкость для развивающихся стран. Например, строительство компанией China National Chemical Engineering в Атырау завода по производству полипропилена стоимостью $2,6 млрд оплачивает в примерном соотношении 3:1 Китайский банк развития и Фонд национального благосостояния Казахстана.



Не только газ и нефть Нур-Султан поставляет Пекину, но еще и медь, уран, сельхозпродукцию, что заставляет Китай иначе смотреть на стабильность западного соседа. Кстати, некоторые западные СМИ, как только начались кровавые беспорядки в этой азиатской стране, с тихой радостью написали, что "плакали китайские миллиарды".



Однако 6 января китайская правительственная газета Global Times опровергла такие информационные вбросы, сообщив: "Китайские предприятия и отраслевые инсайдеры заявили, что беспорядки не окажут большого влияния, поскольку транспортировка нефти и газа технически надежна. Местные компании заявили, что они готовы (к защите заводов и скважин), и правительство Казахстана также примет соответствующие меры для обеспечения безопасности".



По последней информации, проблемы возникли не у китайцев, а у американской компании Chevron, которой принадлежат 50% гигантского нефтяного месторождения Тенгиз. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на пресс-секретаря Chevron, "производственные операции продолжаются, однако произошла временная корректировка объема производства из-за логистики… Ряд сотрудников подрядной организации собрались на месторождении Тенгиз в поддержку протестов, проходящих по всему Казахстану". О проблемах рассказала и канадская компания Cameco, добывающая уран. Ее представители не исключают падения производства, если протесты усилятся.



Между тем 5 января в самый разгар протестов Чжан Сяо, посол КНР в Казахстане, в своем аккаунте в Facebook написал оптимистический пост: "В 2021 году число грузовых поездов, курсирующих по маршрутам Китай-Европа в обоих направлениях, быстро выросло на фоне безопасной и бесперебойной работы. Количество рейсов грузовых поездов выросло на 22% в годовом исчислении и достигло 15 тыс. в 2021 г. За этот период грузовые поезда перевезли в общей сложности 1,46 млн стандартных контейнеров, что на 29% больше по сравнению с показателем 2020 г.".



Чжан Сяо выразил уверенность, что безопасность транспортного коридора окажется на самом высоком уровне из-за совместных действий. Таким образом, не только Москве категорически не хочется, чтобы рядом с Россией, вместо спокойного государства, появилась террористическая территория под контролем ИГИЛ*. Но и не в меньшей степени этого не желает Китай, вложивший в Казахстан десятки миллиардов долларов.



Логично, что Пекин однозначно поддержал Токаева в его просьбе к ОДКБ ввести войска для наведения порядка. Более того, китайцы шлют сигнал, что и сами готовы ввести свои силы. Так, Шанхайская организация сотрудничества, в которой КНР занимает лидирующие позиции, сделала важное заявление: "Признаем своевременность предпринимаемых руководством Республики Казахстан мер по нормализации обстановки в стране и налаживанию мирного диалога в рамках конституционно-правового поля".



Причем региональная антитеррористическая структура ШОС изъявила готовность оказать экстренную помощь в случае необходимости. Надо понимать и так: если у ОДКБ не получится навести порядок (что навряд ли), это сделает Китай. Во всяком случае, террористам дали понять, что за свои многомиллиардные инвестиции Пекин готов драться.



В то же время следует различать законные требования протестантов, требующих социальную справедливость, и бандитов, пользующихся моментом. Борьба со вторыми не отменяет поддержку первых. Ведь нынешнее руководство Казахстана в полной мере несет свою долю ответственности за случившееся кровопролитие.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.