 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.01.2022
00:30  "Заговор елбасят". Экс-глава КНБ Казахстана Мусаев раскрыл подоплеку событий в Алматы
00:17  Китай введет войска в Казахстан, если Россия не справится
00:16  Состояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на $3 млрд
00:15  "Made in China". В мировой науке лидируют достижения китайских ученых
00:13  Asia Times: Китай не стремится к гегемонии, это США хотят удержать ее
00:09  Из-за неработающих магазинов жители Алма-Аты начали сами печь хлеб
00:05  Президент Туркменистана Бердымухамедов распорядился потушить газовый кратер "Врата ада"

00:02  Беспорядки в Казахстане - жители Алматы рассказали, что сейчас происходит в их городе
Суббота, 08.01.2022
20:43  Хроника протестов в Казахстане, - DW
20:30  Племянник Елбасы генерал Абиш не арестован, а продолжает быть 1-м замом КНБ?!
20:14  Кто может стоять за погромами в Казахстане? - ВВС
20:10  У России появился отличный шанс вернуть себе северные области Казахстана, - "Голос Америки"
20:08  Беспорядки в Казахстане: сцены апокалипсиса в Алматы
20:05  Люди бегут из охваченного беспорядками Казахстана
20:04  В Казахстане Путин и Эрдоган не мешают друг другу
19:59  В поселке Райымбек близ Алматы идет бой между казахскими силовиками и... кыргызскими мародерами
19:17  Алматы. Эпизодическая стрельба, с улиц собирают трупы
17:52  Новым генсеком ШОС стал представитель Китая Чжан Мин
17:47  В Казахстане жестко задержали корреспондента российского телеканала RT Станислава Обищенко
13:59  Кто защищает коммунистических лидеров Китая от коварных убийц и политических конкурентов?
13:55  В УкрПравительстве опять секс-скандал - в руководство Минобраза назначена очередная "эскортница" (фото)
13:50  К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
13:14  Среди погибших в Алмате опознан гражданин Израиля Леван Когеашвили (снайпер?)
12:35  "Требование" Китая о ядерном разоружении России и США - что это было? - Регнум
12:28  Антикитайский саммит американских и японских дипломатов и военных, - А.Кошкин
12:20  Токаев объявил 10 января - "Днем Национального траура"
12:00  В Бишкек вновь сел "назарбаевский" Bombardier global 600
11:36  Елбасы сидит в Нур-Султане (под домашним арестом?)
10:42  Дестабилизация Казахстана – британский след, - А.Игнатьев
09:51  Как и для чего Россия задействует РБ-341 В "Леер-3" в Казахстане, - "СП"
09:46  "Вторая половина Америки" готова на реванш любой ценой, - Дмитрий Дробницкий
09:43  В Алматы туман и... стрельба
09:39  Маргарита Симоньян: откуда в Казахстане появились тысячи террористов?
09:34  Казахстан на перепутье: народный гнев, жесткий сценарий, непонятное будущее, - Т.Ибраимов
09:24  Елбасы - в Китае. Племяш Абиш задержан в Дубае, племяш Сатыбалды - в... другом месте
09:19  Задержан экс-глава КазКНБ Карим Масимов - главарь "международных террористов" аль-Масяня?
09:16  Где Елбасы? Чердаки, канализацию проверили?
08:11  Террористический транзит. Причина наступившего хаоса в Казахстане – не протесты, а отчаянная борьба за власть между кланами, - Д.Кислов
06:31  В Душанбе ушел из жизни известный актер Махмадали Мухаммадиев
00:51  "Был заговор против Токаева": экс-каз-премьер А.Кажегельдин
00:30  Пол Робертс: Россия - последняя оставшаяся христианская страна
00:21  На постсоветское пространство пришла "центральноазиатская весна", - "СП"
00:20  Зачистка в Алма-Ате: "Просто подъехал БТР и начал стрелять в бунтовщиков"
00:18  Нур-Султан обратно переименовали в Астану?
00:17  Почему Россия поддержала нарушившего конституцию президента Токаева? - А.Макаркин
00:14  В Актау продолжаются массовые митинги "иностранных террористов" с требованием отставки Токаева
00:09  Раскол США и ожидание Трампа-2. Что говорят в Америке через год после штурма Капитолия, - А.Харченко
00:06  Видео "Фронта освобождения Казахстана" снял в Украине националист Корчинский
00:04  Беглый олигарх Аблязов передумал и самопровозгласил себя "лидером казахских протестов"
00:01  Официальный (при посольстве) глава казахской диаспоры в Москве Полат Джамалов назвал миссию ОДКБ "оккупацией"
Пятница, 07.01.2022
22:39  "20 тысяч международных террористов атаковали из единого координационного центра", - новое обращение К. Токаева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Китай введет войска в Казахстан, если Россия не справится
00:17 09.01.2022

Кровавый январь в соседней стране показал, что у Москвы куда меньше рычагов влияния на Нур-Султан, чем у Пекина

Александр Ситников

О том, что ситуация в Казахстане противоречива, несмотря на успокаивающие новости, и по-прежнему взрывоопасна, говорит хотя бы факт продолжающегося усиления российского воинского миротворческого контингента в Казахстане.

Как пишет 8 января "Звезда", рупор Минобороны РФ, "на аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолеты Ил-76, убывающие в Республику Казахстан. Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 рейсов… Ранее передовые подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли на территорию Республики Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач".

За день до этого председатель Китая Си Цзиньпин оказал решительную поддержку Касыму-Жомарту Токаеву, заявив, что президент Казахстана предпринял решительные и эффективные действия в критический момент, чтобы быстро стабилизировать ситуацию.

В своем послании, опубликованном информационным агентством Синьхуа, Си сказал, что Китай решительно отвергает любые попытки внешних сил вызвать беспорядки и спровоцировать "цветные революции" в Казахстане, а также любые попытки нанести ущерб дружбе Китая с Казахстаном и сорвать сотрудничество двух стран. Такое заявление дорогого стоит, особенно на фоне непонятной реакции Запада на террористическую угрозу крупнейшей среднеазиатской стране.

Недвусмысленная поддержка Си Цзиньпином была высказана в тот день, когда Токаев, получив реальную российскую военную помощь, приказал правоохранителям стрелять без предупреждения в случае реальной угрозы со стороны боевиков. Очевидно, что Нур-Султан поддерживают, как Москва, так и Пекин, тогда как Вашингтон и Брюссель вяло, но традиционно критикуют "стрельбу на поражение".

Официальный представитель МИД Китая, комментируя ситуацию на китайско-казахстанской границе в свете текущих событий в Казахстане, сообщил ТАСС, что КНР готова продолжать тесное сотрудничество с Казахстаном для поддержания мира и спокойствия в приграничных регионах.

Как известно, Нур-Султан и Пекин являются серьезными экономическими партнерами, в частности, примерно пятую часть импорта газа КНР получает из Казахстана и, вообще, в геополитическом проекте нового "Шелкового пути" под названием "Один пояс - один путь" именно гигантский Казахстан играет ключевую роль в Центральной Азии.

Если первая волна китайских инвестиций в Казахстан (с 2007 по 2013 год) в основном была сосредоточена на добыче углеводородов и строительстве газо- и нефтепроводов, то вторая волна направлена на создание мощной индустрии. Приведем лишь несколько совместных проектов - это цементный завод с проектной мощностью 900 тысяч тонн в год, завод по производству стекла "Орда" и строящийся новый автобусный завод "Ютонг".

Тем временем Нур-Султан не только исправно платит Пекину по долгам, но и уменьшает суммарную задолженность. Для справки: в 2013 году все виды китайских займов Казахстану превышали $15,8 млрд., а в 2020 году - составили менее $8,8 млрд. Более того, появившийся у правительства Токаева денежный жирок позволяет софинансировать некоторые китайско-казахские проекты, что вообще редкость для развивающихся стран. Например, строительство компанией China National Chemical Engineering в Атырау завода по производству полипропилена стоимостью $2,6 млрд оплачивает в примерном соотношении 3:1 Китайский банк развития и Фонд национального благосостояния Казахстана.

Не только газ и нефть Нур-Султан поставляет Пекину, но еще и медь, уран, сельхозпродукцию, что заставляет Китай иначе смотреть на стабильность западного соседа. Кстати, некоторые западные СМИ, как только начались кровавые беспорядки в этой азиатской стране, с тихой радостью написали, что "плакали китайские миллиарды".

Однако 6 января китайская правительственная газета Global Times опровергла такие информационные вбросы, сообщив: "Китайские предприятия и отраслевые инсайдеры заявили, что беспорядки не окажут большого влияния, поскольку транспортировка нефти и газа технически надежна. Местные компании заявили, что они готовы (к защите заводов и скважин), и правительство Казахстана также примет соответствующие меры для обеспечения безопасности".

По последней информации, проблемы возникли не у китайцев, а у американской компании Chevron, которой принадлежат 50% гигантского нефтяного месторождения Тенгиз. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на пресс-секретаря Chevron, "производственные операции продолжаются, однако произошла временная корректировка объема производства из-за логистики… Ряд сотрудников подрядной организации собрались на месторождении Тенгиз в поддержку протестов, проходящих по всему Казахстану". О проблемах рассказала и канадская компания Cameco, добывающая уран. Ее представители не исключают падения производства, если протесты усилятся.

Между тем 5 января в самый разгар протестов Чжан Сяо, посол КНР в Казахстане, в своем аккаунте в Facebook написал оптимистический пост: "В 2021 году число грузовых поездов, курсирующих по маршрутам Китай-Европа в обоих направлениях, быстро выросло на фоне безопасной и бесперебойной работы. Количество рейсов грузовых поездов выросло на 22% в годовом исчислении и достигло 15 тыс. в 2021 г. За этот период грузовые поезда перевезли в общей сложности 1,46 млн стандартных контейнеров, что на 29% больше по сравнению с показателем 2020 г.".

Чжан Сяо выразил уверенность, что безопасность транспортного коридора окажется на самом высоком уровне из-за совместных действий. Таким образом, не только Москве категорически не хочется, чтобы рядом с Россией, вместо спокойного государства, появилась террористическая территория под контролем ИГИЛ*. Но и не в меньшей степени этого не желает Китай, вложивший в Казахстан десятки миллиардов долларов.

Логично, что Пекин однозначно поддержал Токаева в его просьбе к ОДКБ ввести войска для наведения порядка. Более того, китайцы шлют сигнал, что и сами готовы ввести свои силы. Так, Шанхайская организация сотрудничества, в которой КНР занимает лидирующие позиции, сделала важное заявление: "Признаем своевременность предпринимаемых руководством Республики Казахстан мер по нормализации обстановки в стране и налаживанию мирного диалога в рамках конституционно-правового поля".

Причем региональная антитеррористическая структура ШОС изъявила готовность оказать экстренную помощь в случае необходимости. Надо понимать и так: если у ОДКБ не получится навести порядок (что навряд ли), это сделает Китай. Во всяком случае, террористам дали понять, что за свои многомиллиардные инвестиции Пекин готов драться.

В то же время следует различать законные требования протестантов, требующих социальную справедливость, и бандитов, пользующихся моментом. Борьба со вторыми не отменяет поддержку первых. Ведь нынешнее руководство Казахстана в полной мере несет свою долю ответственности за случившееся кровопролитие.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641676620
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  