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"Заговор елбасят". Экс-глава КНБ Казахстана Мусаев раскрыл подоплеку событий в Алматы
00:30 09.01.2022

Практически весь период независимости Казахстана КНБ обеспечивал не национальную безопасность, а безопасность правящей верхушки - в частности семьи Назарбаева. Об этом в эфире канала "Дождь" сказал бывший председатель КНБ и бывший начальник службы охраны Нурсултана Назарбаева Альнур Мусаев.

Он отметил, что это факт, о котором все знают.

"Племянники Назарбаева - Самат Абиш и Кайрат Сатыбалды имели постоянные контакты с различными криминальными структурами. Это тоже небольшой секрет. У брата Назарбаева - Болата был рынок "Алтын Орда", который находился недалеко от города Алматы. Этот рынок был местом сбора криминальных структур, там собиралась молодежь для поддержки клана Назарбаева. Я не буду говорить, что существовали лагеря специальные. У меня таких фактов нет. Но криминальная структура, молодежь полностью была лояльна семье Назарбаева, его брату, его племянникам. Это известно всем", - сказал он.

По его мнению, Назарбаев ушел, он не готовил специально беспорядки с человеческими жертвами.

"В Алматы КНБ получил команду не участвовать в подавлении массовых беспорядков. Это абсолютно всем известно, отсюда и захват здания КНБ. У меня достоверной информации нет, что кто-то из КНБ давал указания не защищать аэропорт. Поведение назарбаевского клана спровоцировало действия различных криминальных структур, отсюда и проблемы", - озвучил он.

Также Мусаев отметил, что дальнейшие кадровые назначения в республике будут зависеть от российской власти.

"Токаев [Касым-Жомарт Токаев - президент РК] является прямым ставленником Нурсултана Назарбаева и, как ведомый человек до сегодняшнего дня не был самостоятельным. Ситуация заставила искать нового ведущего в лице того же Путина [Владимир Путин - президент России]. То, что происходит в Казахстане в определенной мере и дальнейшие кадровые назначения будут зависеть от российской власти. От этого никуда не денешься.

Все валить на Назарбаева очень сложно, так как прямых фактов то, что он, его семья организовали все это, нет. Ведь криминальная структура вполне самостоятельна", - прокомментировал он.

Мусаев был главой КНБ Казахстана в 1997-2001 годы. В 2008 году на закрытом заседании Акмолинского военного трибунала заочно приговорен к 25 годам колонии строгого режима за попытку насильственного захвата власти. С 2007 года Альнур Мусаев преследуется властями Казахстана.

Источник - centralasia.media
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