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Как протесты в Казахстане повлияли на курс биткоина
01:19 09.01.2022

Катализатор падения
06 янв, 13:41

Стоимость первой криптовалюты упала на 8% за сутки, до месячного минимума ниже $42,5 тыс. Эксперты рассказали, с чем это может быть связано, и какое отношение к снижению цены актива имеют протесты в Казахстане

Днем 6 января биткоин обновил месячный минимум стоимости на отметке в $42,4 тыс. По состоянию на 13:35 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $42,7 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 8%. Еще сильнее пострадали крупнейшие по капитализации альткоины. Например, цена Ethereum и Solana снизилась на 14%, до $3,3 тыс. и $147 соответственно. Binance Coin, Cardano и XRP потеряли 10% стоимости, теперь они торгуются на уровнях в $463, $1,2 и $0,75.

Вчера случилось два события, которые повлияли на финансовые рынки и на крипторынок в частности, считает CEO Cryptorg Андрей Подолян.

Первым важным событием он назвал отключение интернета в Казахстане в ходе протестов. В стране располагается 18% мировых майнинговых мощностей биткоина. Хешрейт сети криптовалюты резко сократился на 12%. По словам Подляна, снижение хешрейта всегда вызывает небольшую панику на рынке.

Второе событие - важные макроэкономические новости из США. Согласно опубликованному протоколу декабрьского заседания ФРС, американский регулятор готов повышать процентную ставку быстрее и начать делать это раньше. Фондовый рынок отреагировал сильным падением, а в последнее время он коррелирует с криптовалютами, объяснил Подолян.

"Уровень в $40-42 тыс. сейчас является важной поддержкой по биткоину. Думаю, что ситуация наладится. Индекс страха сейчас равен 15, это экстремальное значение. А на экстремальных значениях всегда нужно покупать", - считает эксперт.

Индекс страха и жадности отображает настроения, которые преобладают у участников рынка: ожидание роста и доходности, либо снижения и убытков.

"Преувеличивать влияние Казахстана не стоит"

Ситуация в Казахстане скорее является катализатором падения, а не его причиной, уверен старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он напомнил, что до недавнего времени Казахстан занимал второе место в мире по объемам майнинга. Сейчас же на фоне протестов в стране власти отключают интернет, что привело к снижению хешрейта майнинга биткоина по необработанным данным примерно на 15–20%.

"Было бы недальновидно считать, что произошедшее совсем никак не повлияет на крипторынок, однако и преувеличивать силу влияния Казахстана в рамках всей индустрии не стоит", - объяснил эксперт.

Он добавил, что произошло наложение нескольких факторов, которые привели к усилению "медведей". Это не только протесты в Казахстане, а еще и падение S&P 500 на 2% и Nasdaq на 3,3% на фоне возможного повышения ключевой ставки ФРС в марте. Кроме того, соотношение длинных позиций к коротким на маржинальном рынке криптовалют было и остается очень высоким, что очень часто провоцирует манипуляции со стороны "маркетмйкеров" с целью ликвидации залоговых позиций, предупредил Зуборев.

"Биткоин просел сильнее фондового рынка"

О том, что курс биткоина упал не из-за событий в Казахстане, заявил и сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. По его словам, вызвать снижение курса криптовалюты способны решения и события лишь на тех рынках, которые являются главными поставщиками ликвидности, источниками мощных денежных потоков. Настоящей причиной падения крипторынка Некрасов также назвал отчет ФРС, в котором регулятор признает необходимость ускорения повышения процентной ставки из-за инфляционных рисков и сворачивания программы экономических стимулов.

"Отчет стал сигналом для инвесторов, что рынок замедляет свой рост. Совершенно логично сильнее упали акции технологических гигантов, биткоин традиционно следует за ними, но проседает сильнее - все таки это криптовалюта, а она волатильна", - объяснил Некрасов.

"Майнеры начнут покидать Казахстан"

Причина падения курса криптовалют не связана лишь с протестами в Казахстане, согласилась директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. Одной из причин снижения она назвала тот факт, что последние 3 недели прошлого года наблюдался отток денег институционалов из криптофондов, связанный в том числе с тем, что в конце года фонды любят проводить ребелансировку портфелей для составления красивых отчетов для клиентов.

"Конечно, на фоне отключения интернета, хешрейт майнинг-пулов вышел в падение, что в свою очередь могло спровоцировать снижение курса. Если ситуация в стране усугубится, думаю, нам стоит ждать еще небольшого падения, а майнинеры начнут срочно переезжать в другие страны", - спрогнозировала Станкевич. Она заключила, что в момент отключения интернета трейдеры из Казахстана лишились возможности управлять своими счетами. А значит те, кто торговал с кредитным плечом, скорее всего попали на ликвидации позиций.

Михаил Теткин

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641680340
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