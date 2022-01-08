 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 09.01.2022
11:31  Мамба-революция в Казахстане закончилась. Всем спасибо, все - свободны.., - В.Хлюпин
11:08  Задержанный в Казахстане киргизский экстремист оказался известным джазовым музыкантом уйгуром Розахуновым
11:04  Казахстан: госпереворот не удался, - Вл.Малышев
11:00  Здравоохранение как заповедник коррупции, - Валентин Катасонов
10:58  К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров", - Св.Князев
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09:44  Токаев удалил твит о якобы напавших на Алматы "20 тысячах террористов"

09:29  Казахстану нужны политические репрессии против пособников террористов, - М.Шибутов
09:16  По Алматы шли солдаты. В крупнейшем городе Казахстана началась нормальная жизнь, - "Къ"
09:09  КазМВД: число задержанных в Казахстане превысило 5 тыс. человек
09:03  Украинцы начали отапливать многоэтажки дровами
01:19  Как протесты в Казахстане повлияли на курс биткоина
00:30  "Заговор елбасят". Экс-глава КНБ Казахстана Мусаев раскрыл подоплеку событий в Алматы
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00:02  Беспорядки в Казахстане - жители Алматы рассказали, что сейчас происходит в их городе
Суббота, 08.01.2022
20:43  Хроника протестов в Казахстане, - DW
20:30  Племянник Елбасы генерал Абиш не арестован, а продолжает быть 1-м замом КНБ?!
20:14  Кто может стоять за погромами в Казахстане? - ВВС
20:10  У России появился отличный шанс вернуть себе северные области Казахстана, - "Голос Америки"
20:08  Беспорядки в Казахстане: сцены апокалипсиса в Алматы
20:05  Люди бегут из охваченного беспорядками Казахстана
20:04  В Казахстане Путин и Эрдоган не мешают друг другу
19:59  В поселке Райымбек близ Алматы идет бой между казахскими силовиками и... кыргызскими мародерами
19:17  Алматы. Эпизодическая стрельба, с улиц собирают трупы
17:52  Новым генсеком ШОС стал представитель Китая Чжан Мин
17:47  В Казахстане жестко задержали корреспондента российского телеканала RT Станислава Обищенко
13:59  Кто защищает коммунистических лидеров Китая от коварных убийц и политических конкурентов?
13:55  В УкрПравительстве опять секс-скандал - в руководство Минобраза назначена очередная "эскортница" (фото)
13:50  К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
13:14  Среди погибших в Алмате опознан гражданин Израиля Леван Когеашвили (снайпер?)
12:35  "Требование" Китая о ядерном разоружении России и США - что это было? - Регнум
12:28  Антикитайский саммит американских и японских дипломатов и военных, - А.Кошкин
12:20  Токаев объявил 10 января - "Днем Национального траура"
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09:43  В Алматы туман и... стрельба
09:39  Маргарита Симоньян: откуда в Казахстане появились тысячи террористов?
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09:19  Задержан экс-глава КазКНБ Карим Масимов - главарь "международных террористов" аль-Масяня?
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08:11  Террористический транзит. Причина наступившего хаоса в Казахстане – не протесты, а отчаянная борьба за власть между кланами, - Д.Кислов
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КазМВД: число задержанных в Казахстане превысило 5 тыс. человек
09:09 09.01.2022

В Казахстане в связи с беспорядками, начавшимися после протестов, задержаны 5135 человек, сообщило МВД республики. Оно сообщило, что начало 125 досудебных расследований, в том числе в связи с убийствами.

"МВД: по всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек. Начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж",- указано в сообщении, опубликованном в канале оперативного штаба в Telegram.

2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. После эскалации обстановки правительство республики ушло в отставку, 10 января в Казахстане объявлено днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков.

Cегодня "Аэрофлот" сообщил о закрытии продаж билетов на рейсы из России в Казахстан до 20 января. Аэропорт Алматы, занятый российскими миротворцами, остановил работу на неопределенный срок. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил Казахстану содействие в разрешении кризиса и отметил, что "сторонняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана".

Источник - kommersant.ru
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