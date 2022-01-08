КазМВД: число задержанных в Казахстане превысило 5 тыс. человек

09:09 09.01.2022

В Казахстане в связи с беспорядками, начавшимися после протестов, задержаны 5135 человек, сообщило МВД республики. Оно сообщило, что начало 125 досудебных расследований, в том числе в связи с убийствами.



"МВД: по всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек. Начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж",- указано в сообщении, опубликованном в канале оперативного штаба в Telegram.



2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. После эскалации обстановки правительство республики ушло в отставку, 10 января в Казахстане объявлено днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков.



Cегодня "Аэрофлот" сообщил о закрытии продаж билетов на рейсы из России в Казахстан до 20 января. Аэропорт Алматы, занятый российскими миротворцами, остановил работу на неопределенный срок. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил Казахстану содействие в разрешении кризиса и отметил, что "сторонняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана".