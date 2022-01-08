 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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По Алматы шли солдаты. В крупнейшем городе Казахстана началась нормальная жизнь, - "Къ"
09:16 09.01.2022

В Казахстане 10 января объявлено днем общенационального траура. Точное число погибших в результате последних событий, которые власти называют беспорядками и террористической атакой, пока не известно, но ущерб в деньгах уже подсчитали - 88,1 млрд тенге (более 15,14 млрд руб.). По подозрению в совершении преступлений силовики задержали 4404 человека. Среди задержанных - экс-глава Комитета нацбезопасности и влиятельный политик Карим Масимов. С подробностями о том, как пережил 8 января наиболее пострадавший в результате волнений город Алматы,- спецкор "Ъ" Владимир Соловьев.

В Алматы частично вернулась нормальная жизнь. Она условно нормальная. Интернета здесь все еще нет, но зато в некоторых магазинах снова стали принимать к оплате банковские карты. Еще недавно принимали только наличные, но раздобыть их было очень сложно. Сейчас, если повезет найти неразбитый и невыпотрошенный банкомат, а такие еще остались, деньги можно снять. Но немного: банки ввели лимит - не больше 10 тыс. тенге (около 2 тыс. руб.) в сутки. На улицах города заметно прибавилось машин. Открываются уцелевшие магазины и торговые центры. В то же время в городе продолжается операция, которую власти называют антитеррористической. О ней постоянно напоминают в течение дня. Каждый час местные радиостанции и телеканалы на несколько минут прерывают вещание, чтобы на казахском и русском языках дать в эфир следующую запись: "Уважаемые алматинцы! В Алматы ведется антитеррористическая операция по уничтожению бандформирований. Главная цель - остановить террористов и обеспечить безопасность города. В случае если антитеррористические действия будут проходить рядом с вашим домом, рекомендуется не приближаться к окнам и не выходить на улицу. Укройтесь в безопасном месте, не оставляйте без присмотра детей и пожилых".

Комендант Алматинской области Серик Кудебаев сообщил, что сейчас на всей территории области действует красный - критический - уровень террористической угрозы. Но не все местные жители воспринимают происходящее всерьез. Люди идут по городу по своим делам под раздающийся то тут, то там треск автоматных очередей. Рядом с центральной площадью Алматы, откуда до сих пор периодически доносятся выстрелы, гуляют люди, нередко с детьми. Ни стрельба, ни возможность наткнуться на все еще не убранные с улиц тела их не пугает.

"Не по-человечески это! Не могли убрать, что ли,- возмущается хорошо одетый мужчина интеллигентного вида.- Похоронить же надо".

Он возмущается рядом с расстрелянным автомобилем, из которого уже двое суток почему-то никак не извлекут и не увезут убитого человека. Хотя в Алматы с 20:00 до 7 утра действует комендантский час, въехать в город или выехать из него ночью можно беспрепятственно. Единственным неудобством может оказаться досмотр машины на блокпосту. Из нового еще - заметно увеличившееся число военных. Если раньше их можно было увидеть в основном в центре города, то в субботу они расположились на окраинах. Автоматчики, пулеметчики дежурят на ведущих в Алматы и из города трассах, под мостами, на перекрестках и у автомобильных развязок. С городских дорог все еще не убрали сожженные грузовики, автобусы и легковушки. При этом с улиц исчезли машины без регистрационных номеров, которыми город был наводнен еще день назад. МВД Казахстана предупредило, что с водителями автомобилей без номерных знаков будут разбираться максимально жестко. Считается, что именно на таких машинах совершались налеты на магазины и торговые центры.

Главной новостью сегодня в стране стало известие о задержании бывшего главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Чиновник, в прошлом занимавший в том числе пост премьер-министра республики, считался могущественным серым кардиналом при Нурсултане Назарбаеве, в годы президентства последнего. После того как первый президент страны объявил в 2019 году о добровольном сложении с себя президентских полномочий, переходе на позицию национального лидера (елбасы) и занял пост председателя Совбеза, Карим Масимов оставался во властной обойме и входил в состав Совета безопасности. Теперь же его поместили в изолятор временного содержания и обвиняют в государственной измене. Никакой конкретики по делу не сообщается, и пока не ясно, связаны ли обвинения с теми событиями, которые происходили в последние дни.

Между тем казахстанские госканалы уже анонсируют большую перезагрузку во внутренней политике страны. Ожидается, что ее контуры обрисует президент Токаев, который планирует 11 января выступить со специальным обращением в парламенте.

Источник - коммерсант
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