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Казахстану нужны политические репрессии против пособников террористов, - М.Шибутов
09:29 09.01.2022

ШИБУТОВ: КАЗАХСТАНУ НУЖНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ
Казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал Ia-centr.ru, какие выводы можно сделать из происходящих в #Казахстан"е событий в начале 2022 года.
Шибутов: Казахстану нужны политические репрессии против пособников террористов
– Как вы оцениваете происходящие 2-7 января события в Казахстане?
– Это попытка государственного переворота, поддерживаемая террористами и мародерами.

– Насколько правильным был запрос поддержки ОДКБ? Это проявление слабости президента Казахстана?

– Когда по улице одного из ключевых городов Казахстана ходят 20 тысяч боевиков, которые при попустительстве или прямом руководстве части сотрудников КНБ проникают в страну, вооружаются, реализовывают попытки свергнуть власть и захват стратегических точек, а силовики на второй день беспорядков сдаются и разбегаются – тут нужно обращаться к союзникам. Нужно просить помощь, которая закреплена в договорах.

Принимая такое непопулярное, но необходимое решение президент Казахстана показал себя сильным политиком. Он не пошел по пути популизма и выставил в приоритет безопасность граждан Казахстана. Глава страны обязан защитить граждан, а не чью-то национальную гордость или то, что за нее выдают. Особенно, так называемую "гордость" тех граждан, которые живут за границей и не находятся в зоне боев.
Первым о запросе поддержки со стороны ОДКБ заговорил наш герой, первый летчик-космонавт Токтар Аубакиров. Президент прислушался и показал, что может быть лидером в кризисной ситуации.

Если бы не поддержка партнеров по ОДКБ, была вероятность того, что Казахстан не справился с ситуацией.

– Какой худший сценарий мог бы быть?

– В Казахстане возник бы алматинский халифат. Как Ракка, город, который был столицей ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в России и странах Центральной Азии). Был риск того, что город с населением в два миллиона человек окажется захваченным террористами.

Напомню, что в Казахстане были обезглавлены три человека. Это наши силовики, один из них – в ходе боев попал в плен, его казнили. Это не действия бандитов. Бандиты не любят, когда по ним стреляют. Их тактика – "бей и беги". Такие убийства – дело рук джихадистов. Они третий день бьются и бьются фанатично и самоубийственно. Это, мягко говоря, не тот почерк, который характерен для обычных бандитов. Особенно, когда задействована армия с тяжелым вооружением.

– Кто ответственен за погромы и мародерство в городах Казахстана?

– Смешанная компания. Отчасти это иностранные граждане. По всей видимости, это радикальные исламистские боевики из Кыргызстана, Узбекистана. Отчасти – местный криминал. Отчасти – непорядочные местные жители, которые воспользовались ситуацией и решили нажиться на чужом имуществе. Когда идет война, мародерство является обычным явлением. К сожалению.

– Существует мнение,что протест делится на две части. Есть действительно мирные жители и те, группировки, которых готовили заранее?

– Протест послужил прикрытием и поводом. А дальше мы наблюдали попытку государственного переворота. Она была организована и подготовлена частью казахстанской политической элиты.

– В чем причина?

– Им не нравился процесс транзита власти, который подходил к логическому концу. И они решили его замедлить или, другой вариант – заставить президента Касым-Жомарта Токаева уйти в отставку. А 2024 год был не за горами. (в 2024 году должны состояться президентские выборы – прим. Ia-centr.ru).

И эта стратегия могла бы реализоваться в Казахстане, если бы не помощь союзников.

– Какие выводы можно сделать по тому, как подают события в Казахстане СМИ, финансируемые из-за рубежа?

– Филиал бюро "Радио Свобода" в Центральной Азии, который вещает на регион, попал под влияние исламистских сектантов. Они фактически оправдывают действия исламских радикалов. Об этом неоднократно говорили бывшие сотрудники этого СМИ. И такая связь с подачей информации о событиях в Казахстане на площадках этого СМИ совсем неслучайна.

– Какие выводы можно сделать из происходящих в Казахстане событий после наведения порядка?

– Мое мнение – стране нужны политические репрессии против пособников террористов. После того, как порядок будет восстановлен, нужно провести "чистку" в рядах силовиков. Выявить тех, кто был вовлечен в процесс – допустил беспорядки по преступной халатности или был соучастником.

Нужны меры, похожие на те, которые были предприняты после попытки государственного переворота за авторством Рахата Алиева в 2007 году. (бывший зять первого президента Нурсултана Назарбаева – прим. Ia-centr.ru). Тогда около 300 силовиков были уволены или осуждены. После нынешних событий масштабы будут больше. Проверять будут сотрудников прокуратуры, МВД, СГО и армию. Отдельные вопросы есть к КНБ Казахстана и его бывшему руководству.

По итогам событий 2022 года будут сделаны масштабные политические выводы, которые приведут к кадровым изменениям и уголовным делам.

Будут сделаны выводы и относительно тех, кого раньше в Казахстане называли "правозащитниками" и "либералами". Сейчас я бы определил их как информационных пособников террористов.

Некоторые из них просто идиоты, а некоторые работают и получают за свою деятельность деньги. Всех их нужно судить по статье 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и за пропаганду терроризма. Все случаи должны быть расследованы и виновных нужно лишать свободы.

Беседовала с экспертом – Евгения Ким

*террористическая группировка, запрещенная в России и странах Центральной Азии.

Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641709740
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