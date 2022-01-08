Казахстану нужны политические репрессии против пособников террористов, - М.Шибутов

09:29 09.01.2022

ШИБУТОВ: КАЗАХСТАНУ НУЖНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ

Казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал Ia-centr.ru, какие выводы можно сделать из происходящих в #Казахстан"е событий в начале 2022 года.

Шибутов: Казахстану нужны политические репрессии против пособников террористов

– Как вы оцениваете происходящие 2-7 января события в Казахстане?

– Это попытка государственного переворота, поддерживаемая террористами и мародерами.



– Насколько правильным был запрос поддержки ОДКБ? Это проявление слабости президента Казахстана?



– Когда по улице одного из ключевых городов Казахстана ходят 20 тысяч боевиков, которые при попустительстве или прямом руководстве части сотрудников КНБ проникают в страну, вооружаются, реализовывают попытки свергнуть власть и захват стратегических точек, а силовики на второй день беспорядков сдаются и разбегаются – тут нужно обращаться к союзникам. Нужно просить помощь, которая закреплена в договорах.



Принимая такое непопулярное, но необходимое решение президент Казахстана показал себя сильным политиком. Он не пошел по пути популизма и выставил в приоритет безопасность граждан Казахстана. Глава страны обязан защитить граждан, а не чью-то национальную гордость или то, что за нее выдают. Особенно, так называемую "гордость" тех граждан, которые живут за границей и не находятся в зоне боев.

Первым о запросе поддержки со стороны ОДКБ заговорил наш герой, первый летчик-космонавт Токтар Аубакиров. Президент прислушался и показал, что может быть лидером в кризисной ситуации.



Если бы не поддержка партнеров по ОДКБ, была вероятность того, что Казахстан не справился с ситуацией.



– Какой худший сценарий мог бы быть?



– В Казахстане возник бы алматинский халифат. Как Ракка, город, который был столицей ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в России и странах Центральной Азии). Был риск того, что город с населением в два миллиона человек окажется захваченным террористами.



Напомню, что в Казахстане были обезглавлены три человека. Это наши силовики, один из них – в ходе боев попал в плен, его казнили. Это не действия бандитов. Бандиты не любят, когда по ним стреляют. Их тактика – "бей и беги". Такие убийства – дело рук джихадистов. Они третий день бьются и бьются фанатично и самоубийственно. Это, мягко говоря, не тот почерк, который характерен для обычных бандитов. Особенно, когда задействована армия с тяжелым вооружением.



– Кто ответственен за погромы и мародерство в городах Казахстана?



– Смешанная компания. Отчасти это иностранные граждане. По всей видимости, это радикальные исламистские боевики из Кыргызстана, Узбекистана. Отчасти – местный криминал. Отчасти – непорядочные местные жители, которые воспользовались ситуацией и решили нажиться на чужом имуществе. Когда идет война, мародерство является обычным явлением. К сожалению.



– Существует мнение,что протест делится на две части. Есть действительно мирные жители и те, группировки, которых готовили заранее?



– Протест послужил прикрытием и поводом. А дальше мы наблюдали попытку государственного переворота. Она была организована и подготовлена частью казахстанской политической элиты.



– В чем причина?



– Им не нравился процесс транзита власти, который подходил к логическому концу. И они решили его замедлить или, другой вариант – заставить президента Касым-Жомарта Токаева уйти в отставку. А 2024 год был не за горами. (в 2024 году должны состояться президентские выборы – прим. Ia-centr.ru).



И эта стратегия могла бы реализоваться в Казахстане, если бы не помощь союзников.



– Какие выводы можно сделать по тому, как подают события в Казахстане СМИ, финансируемые из-за рубежа?



– Филиал бюро "Радио Свобода" в Центральной Азии, который вещает на регион, попал под влияние исламистских сектантов. Они фактически оправдывают действия исламских радикалов. Об этом неоднократно говорили бывшие сотрудники этого СМИ. И такая связь с подачей информации о событиях в Казахстане на площадках этого СМИ совсем неслучайна.



– Какие выводы можно сделать из происходящих в Казахстане событий после наведения порядка?



– Мое мнение – стране нужны политические репрессии против пособников террористов. После того, как порядок будет восстановлен, нужно провести "чистку" в рядах силовиков. Выявить тех, кто был вовлечен в процесс – допустил беспорядки по преступной халатности или был соучастником.



Нужны меры, похожие на те, которые были предприняты после попытки государственного переворота за авторством Рахата Алиева в 2007 году. (бывший зять первого президента Нурсултана Назарбаева – прим. Ia-centr.ru). Тогда около 300 силовиков были уволены или осуждены. После нынешних событий масштабы будут больше. Проверять будут сотрудников прокуратуры, МВД, СГО и армию. Отдельные вопросы есть к КНБ Казахстана и его бывшему руководству.



По итогам событий 2022 года будут сделаны масштабные политические выводы, которые приведут к кадровым изменениям и уголовным делам.



Будут сделаны выводы и относительно тех, кого раньше в Казахстане называли "правозащитниками" и "либералами". Сейчас я бы определил их как информационных пособников террористов.



Некоторые из них просто идиоты, а некоторые работают и получают за свою деятельность деньги. Всех их нужно судить по статье 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и за пропаганду терроризма. Все случаи должны быть расследованы и виновных нужно лишать свободы.



Беседовала с экспертом – Евгения Ким



*террористическая группировка, запрещенная в России и странах Центральной Азии.