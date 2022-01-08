Токаев удалил твит о якобы напавших на Алматы "20 тысячах террористов"

09:44 09.01.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удалил сообщения в твиттере о "20 тысячах террористов", напавших на Алматы.



Седьмого января Токаев написал несколько сообщений в твиттере, в которых высказался о массовых протестах в стране.



"Бандиты и террористы были хорошо подготовлены и организованы, а руководство ими осуществлялось из специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском. На Алматы было совершено по меньше мере шесть волн террористических атак, а общее число атакующих – 20 тыс. Они били и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, занимались мародерством в частных домах и магазинах, убили несколько граждан, насиловали молодых женщин. Мое мнение такое: никаких разговоров с террористами, мы должны их убивать", – написал Токаев. Вечером 8 января эта запись уже была недоступна.



Скриншот удаленного твита Касым-Жомарта Токаева.

Скриншот удаленного твита Касым-Жомарта Токаева.

В неудаленной части заявления президента Казахстана говорится, что "протесты привели к дальнейшей эскалации насилия по всей стране, спровоцировав беспорядки и нападения на правительственные здания, административные учреждения и военные базы, захват аэропорта Алматы, местных и иностранных самолетов". "Анализ ситуации показал, что Казахстан сталкивается с вооруженным актом агрессии, хорошо подготовленным и скоординированным преступниками и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны. Я приказал начать контртеррористическую операцию для устранения угрозы национальной безопасности и защиты жизни и имущества граждан Казахстана", – написал президент Казахстана.



Накануне в своем обращении он разрешил силовикам стрелять на поражение без предупреждения.



По данным на утро 9 января, по всему Казахстану задержано и доставлено в органы полиции 5135 человек. При этом МВД сообщает, что около 300 вооруженных людей пытались покинуть страну. Ведомство также заявило, что среди задержанных имеются "граждане соседнего государства".