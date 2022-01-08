В некоторых районах Алма-Аты вновь слышны выстрелы. Отловленно уже 6 тысяч "международных террористов"

10:53 09.01.2022

В казахстанской Алма-Ате, где продолжается антитеррористическая операция, вновь слышны выстрелы.



Как передает РИА Новости, стреляют сразу в нескольких районах города. При этом отмечается, что выстрелы скорее похожи на предупредительные. Другие подробности пока не называются.



Ранее сообщалось, что около 6 тыс. человек задержаны за участие в беспорядках в населенных пунктах Казахстана. Многие из задержанных обвиняются в мародерстве и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.



По данным пресс-службы президента Казахстана, в настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев.



Между тем в МИД уточняют, что на утро 9 января в стране задержано 5 969 участников массовых беспорядков.