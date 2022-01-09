К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров", - Св.Князев

10:58 09.01.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 09.01.2022



Об "исконно украинских" землях и "оукраинах" в составе России



Украинские власти пытаются вывести население самостийной державы на новый уровень националистического угара. Если раньше представители окружения Зеленского рассказывали жителям Украины о планах по захвату Крыма, то теперь замахнулись и на другие земли России.



Кандидат философских наук Сергей Грабовский опубликовал на страницах популярной киевской газеты "День" пространную статью, в которой заявил, что России до XVIII столетия не существовало, а входящие в ее состав территории являются "исконно украинскими".



"Вдумаемся: на картах Европы XVII – начала XVIII века Украина существует, а вот Россия отсутствует. Существует или Татария, или Московия… Украинская Народная Республика была провозглашена независимой в ответ на большевистскую агрессию против нее… А что касается границ УНР и Украинского государства, то в Интернете легко найти карты 1918 года. Там восточная украинская граница проходит не там, где сегодня – в состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар – то есть она уходит за Дон… Большевики… отрезали от Украины Белгород и половину Слобожанщины", – заявляет Грабовский.



К "исторически украинским территориям" он отнес и Кубань.



Подобные заявления в последние годы уже звучали, но исходили они либо от маргиналов, либо от находящихся в оппозиции по отношению к Зеленскому представителей команды Порошенко. Поэтому на них можно было реагировать не слишком серьезно. Однако публикация Грабовского – совсем другое дело. Газета "День" издается ООО "Украинская пресс-группа", связанным с окружением олигарха Виталия Гайдука. При этом сам Гайдук является одним из "серых кардиналов" при Зеленском. Его интересы в структурах власти представляют секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов и руководители ряда министерств. Гайдук выступает "наставником" администрации Зеленского по политическим вопросам, и в Киеве ходят слухи о том, что он может быть назначен новым премьер-министром. Кроме того, Гайдук – один из посредников Зеленского в переговорах с Вашингтоном. По данным СМИ, он имеет хорошие связи в Демократической партии США и даже участвовал в финансировании предвыборной кампании Байдена.



К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров"



Ни Грабовский, ни его вдохновители, разумеется, не хотят знать, что еще в середине XIII века итальянец Плано Карпини, совершивший путешествие в Азию, называл Александра Невского великим князем Русии и относил к Русии Суздаль. Роджер Бэкон в том же XIII столетии помещает Русию на берегах Балтийского моря. Описание России (Rossia) приводит в своих трудах Марко Поло. В XV веке рассказывает о России и называет Ивана III князем всея Руси венецианский дипломат Иоасафат Барбаро. А его коллега Амброджо Контарини русским городом называет Москву. Император Итальянский историк Паоло Джовио писал прямо о царе Василии III – Imperator ac dominator totius Russiae. А "Московия" и "московиты" – это не более чем историко-политический блеф, созданный литовскими сочинителями, опасавшимися, что московские Рюриковичи предъявят требования на захваченные литовцами западнорусские земли.



Зато слово "оукраина", хотя действительно появляется в русских летописях XII века, использовалось столетиями сугубо как имя нарицательное (окраина), без четкой географической привязки – так называли любую пограничную область. Существовали "оукраины" не только на юго-западе Руси, но и, например, под Псковом. Как пишет в своих трудах доктор исторических наук Федор Гайда, в XV веке "в русско-литовских договорах упоминаются "вкраинъные места", "Украiные места", "Вкраиныи места", "земли наши въкраинъные", под которыми понимаются земли московско-литовской границы", в том числе территории к востоку от Смоленска.



К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров"



Слова "украина" и производные от него применялись к Поволжью, Симбирску, Сибири, Астрахани, Красноярску, Тюмени, берегам Амура и Енисея. Часто упоминалась в различных актах "окская украина": Тула, Кашира, Одоев. Только ближе к середине XVII века термин "Украина" начинает использоваться применительно к землям Среднего Поднепровья, как имя собственное. Говоря о "картах XVII - XVIII веков", Грабовский, очевидно, ссылается на труды находившегося на польской службе французского инженера Боплана. Но тот четко писал об Украине как о "пограничье" и о "провинциях" Польского королевства. Что в Польше, что в России "украинцами" длительное время называли либо обитателей пограничных областей, либо лиц, которые несли на границе дозорную службу. Никакого этнического оттенка это слово не имело. Речь шла о сугубо региональном определении. Отождествлять понятия "малороссияне" и "украинцы" отдельные авторы стали только в конце XVIII – начале XIX столетия, имея в виду субэтническую группу русских.



Идея "украинской нации" родилась лишь во второй половине XIX века в головах у польских революционеров и австрийских политиков как инструмент ослабления России. Никакого устойчивого политического оформления вплоть до времен Гражданской войны в России "Украина" не имела. Так называемая Украинская народная республика (УНР) всегда была химерой, которая ни дня не существовала в тех границах, на которые претендовала, и лишь очень короткое время продержалась на немецких штыках



"Украина и другие государственные образования не более как эфемерное создание… В действительности Украина – дело моих рук, а вовсе не творение сознательной воли русского народа. Я создал Украину, чтобы иметь возможность заключить мир, хотя бы с одной частью России", – похвалялся немецкий генерал Гофман, представлявший Берлин на переговорах в Брест-Литовске.



К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров"



Первым в истории человеком, предоставившим Украине политический статус и территорию, был Ленин, но представители Зе-команды отчаянно пытаются это отрицать. И еще заявляют, что часть Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, а также Краснодарского края – это "исконно украинские земли".



Это сумасбродство очень напоминает то, чем занимались в 1930-е годы вожди гитлеровской Германии, записывавшие в "исконно германские земли" территории Чехословакии, Польши и СССР.