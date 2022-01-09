 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.01.2022
11:31  Мамба-революция в Казахстане закончилась. Всем спасибо, все - свободны.., - В.Хлюпин
11:08  Задержанный в Казахстане киргизский экстремист оказался известным джазовым музыкантом уйгуром Розахуновым
11:04  Казахстан: госпереворот не удался, - Вл.Малышев
11:00  Здравоохранение как заповедник коррупции, - Валентин Катасонов
10:58  К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров", - Св.Князев
10:53  В некоторых районах Алма-Аты вновь слышны выстрелы. Отловленно уже 6 тысяч "международных террористов"
09:44  Токаев удалил твит о якобы напавших на Алматы "20 тысячах террористов"

09:29  Казахстану нужны политические репрессии против пособников террористов, - М.Шибутов
09:16  По Алматы шли солдаты. В крупнейшем городе Казахстана началась нормальная жизнь, - "Къ"
09:09  КазМВД: число задержанных в Казахстане превысило 5 тыс. человек
09:03  Украинцы начали отапливать многоэтажки дровами
01:19  Как протесты в Казахстане повлияли на курс биткоина
00:30  "Заговор елбасят". Экс-глава КНБ Казахстана Мусаев раскрыл подоплеку событий в Алматы
00:17  Китай введет войска в Казахстан, если Россия не справится
00:16  Состояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на $3 млрд
00:15  "Made in China". В мировой науке лидируют достижения китайских ученых
00:13  Asia Times: Китай не стремится к гегемонии, это США хотят удержать ее
00:09  Из-за неработающих магазинов жители Алма-Аты начали сами печь хлеб
00:05  Президент Туркменистана Бердымухамедов распорядился потушить газовый кратер "Врата ада"
00:02  Беспорядки в Казахстане - жители Алматы рассказали, что сейчас происходит в их городе
Суббота, 08.01.2022
20:43  Хроника протестов в Казахстане, - DW
20:30  Племянник Елбасы генерал Абиш не арестован, а продолжает быть 1-м замом КНБ?!
20:14  Кто может стоять за погромами в Казахстане? - ВВС
20:10  У России появился отличный шанс вернуть себе северные области Казахстана, - "Голос Америки"
20:08  Беспорядки в Казахстане: сцены апокалипсиса в Алматы
20:05  Люди бегут из охваченного беспорядками Казахстана
20:04  В Казахстане Путин и Эрдоган не мешают друг другу
19:59  В поселке Райымбек близ Алматы идет бой между казахскими силовиками и... кыргызскими мародерами
19:17  Алматы. Эпизодическая стрельба, с улиц собирают трупы
17:52  Новым генсеком ШОС стал представитель Китая Чжан Мин
17:47  В Казахстане жестко задержали корреспондента российского телеканала RT Станислава Обищенко
13:59  Кто защищает коммунистических лидеров Китая от коварных убийц и политических конкурентов?
13:55  В УкрПравительстве опять секс-скандал - в руководство Минобраза назначена очередная "эскортница" (фото)
13:50  К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
13:14  Среди погибших в Алмате опознан гражданин Израиля Леван Когеашвили (снайпер?)
12:35  "Требование" Китая о ядерном разоружении России и США - что это было? - Регнум
12:28  Антикитайский саммит американских и японских дипломатов и военных, - А.Кошкин
12:20  Токаев объявил 10 января - "Днем Национального траура"
12:00  В Бишкек вновь сел "назарбаевский" Bombardier global 600
11:36  Елбасы сидит в Нур-Султане (под домашним арестом?)
10:42  Дестабилизация Казахстана – британский след, - А.Игнатьев
09:51  Как и для чего Россия задействует РБ-341 В "Леер-3" в Казахстане, - "СП"
09:46  "Вторая половина Америки" готова на реванш любой ценой, - Дмитрий Дробницкий
09:43  В Алматы туман и... стрельба
09:39  Маргарита Симоньян: откуда в Казахстане появились тысячи террористов?
09:34  Казахстан на перепутье: народный гнев, жесткий сценарий, непонятное будущее, - Т.Ибраимов
09:24  Елбасы - в Китае. Племяш Абиш задержан в Дубае, племяш Сатыбалды - в... другом месте
09:19  Задержан экс-глава КазКНБ Карим Масимов - главарь "международных террористов" аль-Масяня?
09:16  Где Елбасы? Чердаки, канализацию проверили?
08:11  Террористический транзит. Причина наступившего хаоса в Казахстане – не протесты, а отчаянная борьба за власть между кланами, - Д.Кислов
06:31  В Душанбе ушел из жизни известный актер Махмадали Мухаммадиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров", - Св.Князев
10:58 09.01.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 09.01.2022

Об "исконно украинских" землях и "оукраинах" в составе России

Украинские власти пытаются вывести население самостийной державы на новый уровень националистического угара. Если раньше представители окружения Зеленского рассказывали жителям Украины о планах по захвату Крыма, то теперь замахнулись и на другие земли России.

Кандидат философских наук Сергей Грабовский опубликовал на страницах популярной киевской газеты "День" пространную статью, в которой заявил, что России до XVIII столетия не существовало, а входящие в ее состав территории являются "исконно украинскими".

"Вдумаемся: на картах Европы XVII – начала XVIII века Украина существует, а вот Россия отсутствует. Существует или Татария, или Московия… Украинская Народная Республика была провозглашена независимой в ответ на большевистскую агрессию против нее… А что касается границ УНР и Украинского государства, то в Интернете легко найти карты 1918 года. Там восточная украинская граница проходит не там, где сегодня – в состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар – то есть она уходит за Дон… Большевики… отрезали от Украины Белгород и половину Слобожанщины", – заявляет Грабовский.

К "исторически украинским территориям" он отнес и Кубань.

Подобные заявления в последние годы уже звучали, но исходили они либо от маргиналов, либо от находящихся в оппозиции по отношению к Зеленскому представителей команды Порошенко. Поэтому на них можно было реагировать не слишком серьезно. Однако публикация Грабовского – совсем другое дело. Газета "День" издается ООО "Украинская пресс-группа", связанным с окружением олигарха Виталия Гайдука. При этом сам Гайдук является одним из "серых кардиналов" при Зеленском. Его интересы в структурах власти представляют секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов и руководители ряда министерств. Гайдук выступает "наставником" администрации Зеленского по политическим вопросам, и в Киеве ходят слухи о том, что он может быть назначен новым премьер-министром. Кроме того, Гайдук – один из посредников Зеленского в переговорах с Вашингтоном. По данным СМИ, он имеет хорошие связи в Демократической партии США и даже участвовал в финансировании предвыборной кампании Байдена.

К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров"

Ни Грабовский, ни его вдохновители, разумеется, не хотят знать, что еще в середине XIII века итальянец Плано Карпини, совершивший путешествие в Азию, называл Александра Невского великим князем Русии и относил к Русии Суздаль. Роджер Бэкон в том же XIII столетии помещает Русию на берегах Балтийского моря. Описание России (Rossia) приводит в своих трудах Марко Поло. В XV веке рассказывает о России и называет Ивана III князем всея Руси венецианский дипломат Иоасафат Барбаро. А его коллега Амброджо Контарини русским городом называет Москву. Император Итальянский историк Паоло Джовио писал прямо о царе Василии III – Imperator ac dominator totius Russiae. А "Московия" и "московиты" – это не более чем историко-политический блеф, созданный литовскими сочинителями, опасавшимися, что московские Рюриковичи предъявят требования на захваченные литовцами западнорусские земли.

Зато слово "оукраина", хотя действительно появляется в русских летописях XII века, использовалось столетиями сугубо как имя нарицательное (окраина), без четкой географической привязки – так называли любую пограничную область. Существовали "оукраины" не только на юго-западе Руси, но и, например, под Псковом. Как пишет в своих трудах доктор исторических наук Федор Гайда, в XV веке "в русско-литовских договорах упоминаются "вкраинъные места", "Украiные места", "Вкраиныи места", "земли наши въкраинъные", под которыми понимаются земли московско-литовской границы", в том числе территории к востоку от Смоленска.

К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров"

Слова "украина" и производные от него применялись к Поволжью, Симбирску, Сибири, Астрахани, Красноярску, Тюмени, берегам Амура и Енисея. Часто упоминалась в различных актах "окская украина": Тула, Кашира, Одоев. Только ближе к середине XVII века термин "Украина" начинает использоваться применительно к землям Среднего Поднепровья, как имя собственное. Говоря о "картах XVII - XVIII веков", Грабовский, очевидно, ссылается на труды находившегося на польской службе французского инженера Боплана. Но тот четко писал об Украине как о "пограничье" и о "провинциях" Польского королевства. Что в Польше, что в России "украинцами" длительное время называли либо обитателей пограничных областей, либо лиц, которые несли на границе дозорную службу. Никакого этнического оттенка это слово не имело. Речь шла о сугубо региональном определении. Отождествлять понятия "малороссияне" и "украинцы" отдельные авторы стали только в конце XVIII – начале XIX столетия, имея в виду субэтническую группу русских.

Идея "украинской нации" родилась лишь во второй половине XIX века в головах у польских революционеров и австрийских политиков как инструмент ослабления России. Никакого устойчивого политического оформления вплоть до времен Гражданской войны в России "Украина" не имела. Так называемая Украинская народная республика (УНР) всегда была химерой, которая ни дня не существовала в тех границах, на которые претендовала, и лишь очень короткое время продержалась на немецких штыках

"Украина и другие государственные образования не более как эфемерное создание… В действительности Украина – дело моих рук, а вовсе не творение сознательной воли русского народа. Я создал Украину, чтобы иметь возможность заключить мир, хотя бы с одной частью России", – похвалялся немецкий генерал Гофман, представлявший Берлин на переговорах в Брест-Литовске.

К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров"

Первым в истории человеком, предоставившим Украине политический статус и территорию, был Ленин, но представители Зе-команды отчаянно пытаются это отрицать. И еще заявляют, что часть Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, а также Краснодарского края – это "исконно украинские земли".

Это сумасбродство очень напоминает то, чем занимались в 1930-е годы вожди гитлеровской Германии, записывавшие в "исконно германские земли" территории Чехословакии, Польши и СССР.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641715080
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  