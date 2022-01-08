Задержанный в Казахстане киргизский экстремист оказался известным джазовым музыкантом уйгуром Розахуновым

11:08 09.01.2022

Задержанный в Казахстане по подозрению в участии в массовых беспорядках гражданин Киргизии является джазовым музыкантом Викрамом Розахуновым.



Как передает РИА Новости, об этом заявил основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров.



"Кошмар, это известный джазовый исполнитель Викрам Розахунов в Кыргызстане. Он часто ездил в Казахстан, участвовал на концертах там. Его в джазовых кругах мира многие знают. Мы его знаем и любим. Пожалуйста, не вешайте на него чего не может быть, отпустите его. Он простой музыкант", - утверждает Абакиров.



В соцстетях он также написал, что из Рузахунова сделали бандита, выбив из него силой нужные показания.



"Эти 200 долл. он за вечер выступления в бишкекских кафе мог зарабатывать. Человек поехал в капчагай потому что попросили там играть в ресторанах", - подчеркнул Абакиров.



Ранее сообщалось, что один из задержанных в Казахстане участников массовых беспорядков признался, что участвовал в протестах за деньги.



По его словам, он прилетел в Алма-Ату из Киргизии в самом начале нового года. Участник беспорядков утверждает, что с ним связались неизвестные ему люди и предложили присоединиться к народному протесту.



"В качестве вознаграждения они пообещали мне более 200 американских долл. А так как я несколько месяцев был безработным, пошел на условия кураторов протеста", - пояснил он.