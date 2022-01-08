Мамба-революция (итоги) - 164 погибших, 2200 - ранено

18:06 09.01.2022

9 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Ситуация в Казахстане: погибли 164 человека, пострадали - 2 тысячи 200



В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека. Об этом сообщает Минздрав РК.



По его данным, в Алматы погибли 103 человека, в том числе двое детей, Кызылординской области - 21, Жамбылской - 10, Алматинской - 8.



Отмечается также, что более 2 тысяч 200 человек обратились за медпомощью из-за беспорядков в Казахстане. Больше всего пострадавших в Алматы.



Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется, антитеррористическая операция продолжается. Доступ к интернету восстановлен.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ "Скорпион".