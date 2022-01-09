О возможном влиянии беспорядков в Казахстане на процессы евразийской интеграции, - В.Чушкин

18:19 09.01.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 09.01.2022 |



Протестовавшие против повышения цен на газ и погромщики – это разные люди и разные социальные группы



Новый 2022 год начался в Казахстане с бурных событий. 1 января в республике повысили цену на сжиженный газ, которым в западном Казахстане заправляется большая часть автотранспорта, и уже на следующий день в Мангистауской области начались уличные демонстрации протеста.



Повышение цен было чувствительным, и вскоре к протестующим присоединились жители других областей, что неожиданно переросло в нападения на административные учреждения в Алма-Ате, Нур-Султане и других крупных городах республики. Прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в связи с совершенными актами вандализма, терроризма и массовыми беспорядками. Участникам беспорядков может грозить от восьми лет до пожизненного срока заключения с лишением гражданства. По оценке Национальной палаты предпринимателей Казахстана, общая сумма ущерба от беспорядков уже превысила 200 млн. долларов.



Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике действуют банды, прошедшие подготовку за рубежом, и назвал происходящее подрывом целостности государства и нападением на граждан. В любом случае мирно протестовавшие против повышения цен на газ жители, и те, кто устраивает погромы, – это абсолютно разные люди. Протестами, начавшимися 2 января в Жанеозене на западе республики быстро, умело и, надо сказать, эффективно (видимо, почва была готова) воспользовались силы разрушения. А вот кто конкретно организовал эти силы, еще предстоит понять.



В ответ на массовые беспорядки президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 января 2022 года отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности Республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Жители Казахстана отнеслись к прибытию в республику военнослужащих четырех государств-членов ОДКБ спокойно.



7 января президент Токаев пообещал, что все террористы – те, кто прибыли из-за рубежа, не сложили оружие и продолжают сопротивление – будут уничтожены. При этом он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в формах мирного протеста, были услышаны и новый состав правительства примет соответствующие меры.



Как произошедшие события в Казахстане (а они, подчеркнем, начались буквально на следующий день после того, как Казахстан оставил пост страны-председателя в руководящих органах ЕАЭС – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском Межправительственном совете и Евразийской экономической комиссии, который представители Республики Казахстан занимали на протяжении 2021 года) могут повлиять на развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве?



Прежде всего, естественно, могут произойти изменения в составе руководящих органов ЕАЭС, в частности, в Совете и Коллегии Евразийской Экономической Комиссии. В Совете ЕЭК нынешний представитель Казахстана, и.о. первого заместителя премьер-министра республики Алихан Смаилов (который в 2021 году возглавлял Совет ЕЭК), после формирования нового состава правительства Казахстана может быть заменен на вновь назначенного первого заместителя премьер-министра Казахстана, равно, как и два представителя республики в Коллегии ЕЭК – Руслан Бекетаев – член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК и Арман Шаккалиев – член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.



Что касается основных направлений деятельности Евразийского Экономического Союза, то, возможно, некоторое замедление в практической реализации целей и задач, определенных в Стратегии-2025, – беспорядки такой силы, как разразились в Казахстане, неминуемое оставляют след. Однако, в общем и целом, особо сильных сбоев в совместной работе в соответствии с утвержденными планами развития специалисты не ожидают, таких сбоев быть не должно.



Наиболее вероятно, что, учитывая роль Казахстана в формировании общих (единых) рынков нефти, нефтепродуктов и природного газа ЕАЭС, могут быть внесены коррективы в сроки их запуска в общее пользование.