Крах операции "преемник": За что арестовали Масимова, силовика елбасы №1, - "СП"

18:22 09.01.2022

Все больше сигналов о том, что в Казахстане вспыхнул кровавый межклановый конфликт

Александр Ситников

На фото: бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов



На сайте Комитета нацбезопасности Республики Казахстан 8 января появилась "оперативная информация", причем, единственная за период беспорядков, если не считать выражение в соболезновании погибшим. Приведем ее полностью.



"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В тот же день по подозрению в совершении данного преступления бывший председатель Комитета национальной безопасности Масимов К. К. и другие лица были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия".



Чтобы было понятно, о ком идет речь, приведем некоторые факты из биографии Масимова: он не просто какой-то генерал-лейтенант, а дважды премьер-министр при Назарбаеве (2007−2012, 2014−2016 годы), а также руководитель администрации опять-таки Назарбаева (2012−2014) и, главное, глава КНБ с 2016 года - с момента начала казахской операции "преемник". То есть, по идее, смотрящий за Токаевым, какие бы не слышались опровержения со стороны тамошней власти.



Обращает на себя внимание, что арест Масимова произошел всего через три дня после того, как он был уволен Токаевым. Произошло это в рамках отставки правительства, якобы для того, чтобы сбить накал протеста. Впрочем, еще 5 января, когда появилась новость о перестановках на самом верху в РК, кое-кто из экспертов по "темной стороне Казахстана" предположил, что отправка в отставку Токаевым влиятельного начальника службы безопасности имеет гораздо большее значение, чем роспуск правительства во главе с Аскаром Маминым.



Дело в том, что кабмин РК - это чистой воды технический кабинет, причем министров в нем меняют, как перчатки, тогда как Масимов считался "непогрешимым и непотопляемым" главой службы внутренней безопасности. Он, повторимся, был преданным назначенцем елбасы. На его место пришел Ермек Сагимбаев, являющийся - минуточку внимания - стопроцентным человеком Токаева.



Джоанна Лиллис, автор книги "Темные тени: внутри тайного мира Казахстана", пишет, что Сагимбаев, хоть и не новичок в аппарате безопасности, но его приход в КНБ вызвал массу кадровых проблем и даже частичную потерю контроля над своим аппаратом.



Таким образом, арест Масимова, тем более по расстрельной статье, может означать одно: елбасы вообще уже не имеет власти над Токаевым. Значит, операция "преемник" в Казахстане провалилась, как, впрочем, и многие другие подобные попытки в бывших союзных республиках. Сразу же поползли слухи, что и сам Назарбаев либо сбежал, либо находится под домашним арестом, якобы по болезни.



Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай вынужден был дать отдельный комментарий, чтобы развеять эти "спекуляции". Он сказал: "Как я ранее заявлял, елбасы все эти дни находился в Нур-Султане и оказывал поддержку главе государства. Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту". И вообще, дескать, Назарбаев и Токаев находятся по одну сторону баррикад.



Ну что еще мог сказать Укибай. Ему по долгу службы положено говорить такие вещи, в которые никто в Казахстане не верит. Тем более, повторимся, 6 января был изолирован силовик № 1 в конструкции безопасности Назарбаева. Можно даже и не сомневаться, все случилось молниеносно, поскольку вопрос стоял ребром - кто кого. И произошло это, видимо, достаточно жестко, поскольку практика азиатских "дворцовых переворотов" наглядно показывает, что визирей уничтожали первыми.



И еще: Токаев буквально за несколько часов до ареста заявил, что 20 000 бандитов вышли из спящих ячеек, чтобы атаковать Алматы с четко определенной стратегией и подчинением центральному командному пункту. Он сказал: "Нам приходилось иметь дело с вооруженными и обученными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Именно поэтому они должны быть устранены". После чего последовал приказ о стрельбе без предупреждения и ввод в страну воинских частей ОДКБ.



Отметим, что у событий в РК и впрямь есть, как минимум, два лица - социальный протест, вызванный вопиюще несправедливым распределением национального богатства, и атака джихадистского подполья на институты власти не без помощи проамериканских НКО. Нет, янки вряд ли прямо участвовали в организации "цветной революции", но они, похоже, были бы не против, чтобы огромная по территории страна, соседствующая с Россией и Китаем, погрузилась в пучину гражданской войны.



В любом случае, обстоятельства, приведшие к бойне, до сих пор окутаны тайной, что питает слухи о крупнейшей внутренней разборке за власть. Конечно, некие "иностранцы" участвовали в беспорядках - куда без них. Но у экспертов по "темной стороне Казахстана" есть мнение, что кровавый январь вызван межплеменными противоречиями, обострившимися из-за экономического кризиса.



Итак, Лиллис поясняет, что после ареста Масимова новый глава НКБ Сагимбаев "сталкивается с огромными проблемами в своей новой роли, поскольку Казахстан собирает осколки после фиаско, которому явно способствовали серьезные сбои в области безопасности". Фразу "собирать осколки" следует понимать и в более широком смысле - это попытка сшить "лоскутное одеяло" из ненавидящих друг друга жузов.



Если посмотреть на текущий информационный фон о РК, можно увидеть, что тема социального протеста моментально сменилась "террористической" повесткой дня. Сегодня из Казахстана идут новости только о том, что в основном стреляют не казахи, а международные бандиты. Но при этом даже в официальных сводках больше не используется название Нур-Султан, вместо которого применяется слово "столица".



Здесь уместно добавить еще один удивительный факт. В интервью правительственному телеканалу "Хабар 24" Ермухамет Ертысбаев, в прошлом советник Назарбаева, а сегодня известный в Казахстане телекомментатор под прозвищем "соловей президента", сказал следующее: "Была поставлена заговорщиками, на мой взгляд, цель - отстранить президента Токаева от власти". А еще он добавил: "Я обладаю эксклюзивной информацией, (…) что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт (Алматы) была дана команда полностью убрать оцепление и охрану".



Тут даже и к бабке ходить не надо, чтобы понять, что приказ "убрать оцепление и охрану" дан не из иностранного террористического центра, а кем-то из своих высокопоставленных чиновников, кровно заинтересованных в уходе Токаева. А вот кем именно, не скажут даже авторитетные эксперты. След может вести к Назарбаеву, который якобы "сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту" в тот самый день, когда был уволен Масимов, силовик елбасы № 1.



По идее, Нурсултан Абишевич должен был сказать хотя бы пару слов о своем уходе, как это сделал, например, Ельцин. Кстати, в последний раз Назарбаева видели на публике 28 декабря, когда тот посетил Санкт-Петербург для участия в экономическом форуме и встретился в кулуарах с Путиным.



Возможно, елбасы еще покажется в "телеке" рядом с сияющим Токаевым, который будет благодарить Назарбаева за "огромную помощь в наведении порядка". Как-никак, Нурсултан Абишевич дружит с Владимиром Владимировичем, а тот своих, как известно, не бросает. Что касается Масимова, то ему, наверняка, светит "вышка", чтобы другим было неповадно. Ясно одно, что в Казахстане до сих еще очень сильны жузовые противоречия, которыми стопроцентно будут спекулировать внешние террористические центры.