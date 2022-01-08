Блинкен осудил приказ Токаева стрелять на поражение

20:11 09.01.2022

Госсекретарь США заявил о наличии "вопросов" к обращению Казахстана к Организации Договора о коллективной безопасности о размещении контингента для восстановления стабильности в республике.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что осуждает приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие.



"Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику, - сказал он в воскресном интервью телеканалу CNN. - Я говорил по телефону с главой МИД Казахстана несколько дней назад, властям Казахстана следует решать проблемы, с которыми они сталкиваются, мирно и гарантировать защиту прав тех, кто мирно протестует".



"Это [приказ] то, что я категорически отвергаю. Приказ, в той форме, в которой он существует, является неправильным и должен быть отменен", - сказал госсекретарь в интервью телеканалу ABC.



"Казахстан имеет возможность восстановить закон и порядок, защитить государственные институты, но при этом соблюдая права мирных протестующих, а также решая проблемы, которые они поднимали, - экономические и некоторые политические", - утверждает Блинкен. По его словам, с возникшей ситуацией Казахстан может справиться самостоятельно.



Блинкен также вновь заявил о наличии "вопросов" к обращению Казахстана к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о размещении контингента для восстановления стабильности в республике. "Мы запрашиваем пояснение", - сказал он.