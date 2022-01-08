Кыргызы нотой протеста требуют отпустить их схваченных в Казахстане мамба-революционеров

00:01 10.01.2022

9 января 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Ситуация в Казахстане. К задержанным кыргызстанцам не пускают юристов и консулов



Министр иностранных дел Руслан Казакбаев заявил журналистам, что к задержанным кыргызстанцам, в частности к музыканту Викраму Рузахунову, не пускают адвокатов и сотрудников дипломатических миссий.



По его словам, посольство и Генконсульство Кыргызстана держат вопрос на контроле.



"Мы уже обратились с нотой к МИД Казахстана, вызвали посла РК в Бишкеке и представителей правоохранительных органов. Сейчас в Казахстане непростое положение: идет антитеррористическая операция, проходит предварительное следствие по задержанным. Пока адвокатов и консулов посольства Кыргызстана в Казахстане к задержанным не пускают", - сказал Руслан Казакбаев.



Мы будем защищать интересы каждого нашего гражданина, ни у кого не должно быть сомнений на этот счет.



Руслан Казакбаев

Ранее сообщалось, что МИД Кыргызстана вручил послу Казахстана в КР ноту протеста.



Сегодня на видео, в котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы, узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова. Ранее в эфире одного из местных казахстанских телеканалов показали сюжет, где один из задержанных рассказал, что прилетел из Кыргызстана. В сюжете говорится, что некие люди позвонили кыргызстанцу 1 января и предложили участвовать в митинге за $200. На кадрах видно, что на лице мужчины следы возможного избиения. МИД и МВД Кыргызстана выясняют подробности инцидента.



"Уверены, что задержанный Викрам Рузахунов и другие оказавшиеся в такой ситуации наши соотечественники являются очередными жертвами части чудовищных планов сил, спровоцировавших драматические события в братском Казахстане", - сказали сегодня в ГКНБ.