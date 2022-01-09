Транзит власти по-туркменски. Аркадаг в феврале назовет имя наследника? - "ХТ"

00:19 10.01.2022

Президентом страны объявлено о проведении в начале февраля внеочередного заседания Халк Маслахаты – верхней палаты туркменского парламента.



Кроме подведения итогов деятельности в 2021 году, обозначения задач на текущий год, на Халк Маслахаты предложено рассмотреть и утвердить Программу развития страны на последующие 30 лет.



Очевидно, последний пункт наиболее важен. Не в смысле Программы развития (их, неисполненных, было десятки), а в смысле того, кто будет руководить страной. У населения нет сомнений, что новым президентом, возможно уже в ближайшие месяцы, станет Сердар Бердымухамедов – сын действующего президента.



Для чего, видимо, и созывается внеочередное заседание.



Туркменская разновидность операции "преемник" началась осенью 2016 года, с внесения изменений в Конституцию. Возраст кандидата в президенты был снижен до 40 лет. Той же осенью Бердымухамедов младший был избран депутатом парламента, тогда еще однопалатного. Затем была работа в МИДе, руководство Ахалским регионом, ряд других руководящих постов, по которым прогнал его отец. Ныне он вице-премьер в правительстве страны. Параллельно получал государственные награды, военные звания, PR в местных СМИ. Встречался с высокопоставленными зарубежными чиновниками, включая президентов, в том числе, кстати, с Назарбаевым.



Между тем злые языки уже несколько лет твердят, что старший Бердымухамедов серьезно болен. Отдельные интернет-издания его уже неоднократно хоронили.



В сентябре прошлого года Сердару исполнилось 40 лет. Судя по всему, он не прочь и готов заменить отца на посту президента.



А Бердымухамедов старший может оставить за собой пост Председателя этого самого Халк Маслахаты, который он, в нарушение Конституции, уже занял.



На том же заседании Кабмина, где было объявлено о внеочередном заседании Халк Маслахаты, президент Туркменистана потребовал загасить "Врата ада" – горящий газовый кратер в центре Каракумов. Задача практически неосуществимая. Но совсем необязательно ее решать. Многие медиа клюнули на это очередное чудачество туркменского президента, а сценарий передачи власти в стране остался за рамками их внимания.



9.01.22