Что лежит в глубине турбулентного вихря казахстанских событий? - Александр Проханов

00:26 10.01.2022

Кириллица возвращается

Что лежит в глубине турбулентного вихря казахстанских событий?

Александр Проханов

9.01.22



Когда убийцы Советского Союза расчленяли еще живое, трепещущее от мучений тело большой страны, вырывая из него кровоточащие республики, эти убийцы уверяли нас, что разрушение Союза - это мирный развод уставших друг от друга супругов. Этот "мирный" развод обернулся океаном крови, которая льется по сей день. Война в Карабахе, война в Приднестровье, чудовищная гражданская резня в Таджикистане, бойня в Киргизии, война в Грузии, война на Донбассе, две чеченские войны, кровавый 1993-й, буря в Белоруссии. И вот теперь - Казахстан.



Несправедливость - мать всех революций. В Казахстане царят три вопиющих несправедливости. Первая. Из огромной страны вопреки воле ее народа грубо, с хрустом костей, хлюпаньем плоти была вырвана территория, гармонично входившая в историческую, политическую, экономическую и военную плоть сверхдержавы. И из этого кровоточащего, с торчащими костями, кровавыми аортами ломтя Назарбаев решил создать суверенное национальное государство.



Вторая несправедливость. Колоссальное богатство, созданное народом в великих трудах и радениях: шахты, заводы, нивы, цветущие города, дороги, – все это было отобрано у народа и передано горстке бессовестных и наглых рвачей - клану коммуниста Назарбаева, который превратил "суверенное" государство в свирепый олигархат.



Несправедливость третья. Весь Северный Казахстан, ранее именовавшийся Южной Сибирью, был населен и построен русскими. Карагандинский угольный бассейн, казахстанская Магнитка - Тимертау, космический Байконур, созвездие индустриальных городов Петропавловска, Павлодара, Семипалатинска, Усть -Каменогорска с заводами и научными центрами, целина с ее полями, совхозами и дорогами. Весь этот русский казахстанский север стал местом бессовестного угнетения русских, местом, откуда в ужасе побежало русское население, откуда выхватывались те, кто демонстрировал русское самосознание. Русское население Казахстана, придавленное железной пятой Назарбаева, оказалось в цепких руках назарбаевских баев. Граница разделенного русского народа проходит по Северному Казахстану.



Назарбаев создал олигархическое тоталитарное государство, ориентированное на Запад и на Америку. Русское влияние в Казахстане стремительно уменьшалось, и возникшую пустоту занимали Америка, Англия, Турция, Китай. Все эти центры формировались в недрах казахстанского общества, выдавливая из общественной и политической жизни Казахстана последние следы русского влияния.



Что лежит в глубине турбулентного вихря казахстанских событий? Мятеж службы безопасности Казахстана. Ее глава Масимов, ставленник Назарбаева, исполнитель его деликатных личных поручений, связанных с так называемым назарбаевским золотом, чувствуя мощь своего департамента и неустойчивость дряхлеющего двоевластия "Назарбаев-Токаев", затеял государственный переворот с целью устранения дуумвирата, установления личного контроля над страной.



Изнуренный назарбаевскими поборами восставший народ стал инструментом в руках казахстанских спецслужб: они перевели стихийные народные митинги с экономическими требованиями в политическое противостояние с погромами и поджогами. Спецслужбы добились перехода милицейских и армейских подразделений на сторону восставших. Тандем "Назарбаев-Токаев", ощутив свою шаткость и уязвимость, пошел на внутренний сговор, согласно которому Назарбаев покидал свой пост и уходил на время из политики. Токаев же, теряя остатки власти, обратился в ОДКБ за поддержкой. Когда эта поддержка была оказана, и транспортные самолеты с десантниками опустились на аэродромы Астаны и Алма-Аты, мятеж силами союзных военных был подавлен, а толпы мародеров и грабителей рассеяны. Глава казахстанской нацбезопасности Масимов был арестован вместе со своими помощниками. Продолжается чистка в рядах силовых структур. Тандем "Назарбаев-Токаев" восстановлен в ослабленной форме, создаются инструменты, влияющие на общественное мнение Казахстана.



Реальна опасность джихада: его может объявить радикальный ислам и направить в Казахстан группировки исламских экстремистов.



Предстоит работа среди русского населения Казахстана с тем, чтобы вернуть ему утраченное достоинство и общественную роль.



В Казахстане свили гнезда спецслужбы зарубежных держав: Америки - через структуры Назарбаева, Англии - через пакистанскую разведку, Китая - через систему госезопасности.



Уход Казахстана из сферы российских национальных интересов в сторону Запада и Китая приостановлен. Угроза для России потерять всю Среднюю Азию, что было бы величайшей трагедией для России и продолжением той геостратегической катастрофы, о которой говорил президент Путин, эта угроза устранена. Политическая турбулентность, связанная с мятежом Масимова, ослабела, и происходит перестройка экономических, силовых и политических структур Казахстана. На очереди назначение нового премьер-министра, и в дальнейшем- всеобщие выборы.



Первый этап умиротворения завершился. Начался второй, не менее мучительный этап- чистка государственных структур от назарбаевских ставленников.



Третий, еще не наступивший, но самый важный этап - это создание в Казахстане институтов, воздействующих на общественное мнение, переориентация информационных потоков, создание положительного образа России.



Сохранение в Средней Азии традиционных национальных интересов России, приостановка чудовищного развала, который случился на великих пространствах после краха Советского Союза, - одно из важнейших достижений последних дней.



Возможно ли в обозримом будущем создание российско-казахстанского союзного государства? Возможно ли создание союзного государства, включающего Россию, Казахстан и Белоруссию? Возможно ли в исторической перспективе создание союзного государства, включающего Россию, Казахстан, Белоруссию и Украину? Есть ли вероятность создания русской североказахстанской автономии?



Помню, как в городе Шевченко, в этом городе солнца на берегу Лазурного Каспия, под раскаленным небом пустыни вместе с друзьями я сажал дерево. Мы закладывали в камень взрывчатку, взрыв выбивал в породе глубокую лунку, мы насыпали в эту лунку чернозем, привезенный из России, опускали саженец русского плодоносящего дерева, закапывали корни черноземом, охлопывали землю руками, подводили к дереву трубку с пресной водой, смотрели, как льется из трубки серебряная вода, пропитывая землю, наполняли разноцветную пиалу этой водой и пили, передавая друг другу. Пил русский, пил казах, пил украинец, пил татарин, вместе с нами пило и дерево. Каково оно теперь, это чудесное дерево? Не срезало ли его бензопила катастрофы? Зацветет ли оно нынешней весной? Принесет ли оно к осени золотые плоды? Смогут ли те, кто сажал это дерево, сойтись в братском кругу под его спасительной тенью?



Десантников, едущих по улицам Алма-Аты в огромном военном фургоне с тяжеловесной поклажей, спросили: "Что везете?" "Кириллицу везем",- отвечали десантники.