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Анкара и уходящий поезд Казахстана, - С.Тарасов
00:38 10.01.2022

11 января должна состояться экстренная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Союза тюркских государств (СТГ). Однако уже приняты решения, к которым СТГ не имеет никакого отношения.

В Турции сохраняется повышенное внимание к событиям в Казахстане, о чем свидетельствует развернутая в турецкой прессе широкая политическая дискуссия. Она касается некоторых важных моментов, связанных с интерпретацией происходящего.

Первое: "потрясения" в Казахстане застали Анкару врасплох, как и быстрый ввод миротворческого контингента ОДКБ в эту страну. Но в целом, как свидетельствуют утечки информации, допущенные со стороны турецкой разведки, Анкара все же ожидала возникновения "нештатной ситуации" в Средней Азии. Как заявил экс-глава военной разведки Турции Исмаил Пекин, "события в Казахстане неспроста проходят в преддверии саммита Россия - НАТО", и цель игроков заключалась в инициировании событий, "как было и на Украине". Для этого, по словам Пекина, к "Казахстану подтягивались силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ". Второе: в последнее время Анкара явно переигрывала Москву на казахстанском направлении, активно реализуя туркоцентричную интеграцию. Но у нее не хватало ресурсов, да и времени для реализации своих амбициозных проектов в регионе. Тем не менее, как свидетельствует турецкое издание Cumhuriyet, определенные силы в Анкаре полагали, что "из Казахстана выйдет Украина", и тогда они могут выступить в роли мирных посредников между двумя "центрами" - Нур-Султаном и Алма-Атой по линии Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках этой дискуссии выступил бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу, который заявил, что требовалось проявить нужную активность со стороны ОТГ, чтобы не допустить ввода войск ОДКБ, а самому Казахстану не следовало обращаться к ОДКБ. Но, как подчеркивает Cumhuriyet, "у дуэта США - Великобритания попросту нет сил для поддержания хаоса в этом регионе, чтобы консолидировать украинский фронт". Помимо того, турецкая разведка располагала данными о деятельности казахстанской оппозиции на территории Украины, где они "создали штаб, способствовали проникновению политических исламистских группировок в страну с юга, активизировали некоторые структуры, работающие на средства Запада для организации "оранжевого переворота" в Казахстане". В такой ситуации Анкара заняла осторожную, точнее, выжидательную позицию, ограничиваясь максимально нейтральными политическими формулировками. Там понимают, что в Казахстане происходит что-то очень важное, и Турция в случае непродуманных действий может вообще выпасть из среднеазиатского ансамбля, тогда как Россия в Закавказье поддержала турецкий проект, платформу "3+3", без участия США и Европейского союза.

Вывод следующий: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит региональную геополитическую картину шире, нежели Запад, и не идет на прямолинейные действия. А также, похоже, отказывается от предлагаемой Западом закулисной дипломатии на среднеазиатском направлении. Тем более что, по оценке экспертов, "сигналы, исходящие из разных геополитических центров, еще не выявили реальных заинтересованных сторон". В то же время оперативный характер запуска механизма ОДКБ свидетельствует о том, что "ситуация в Казахстане или ее взрыв, независимо от мотивов, грозит гораздо более серьезными последствиями всему евразийскому пространству". Поэтому складывается устойчивое ощущение того, что Москва могла знать заранее обо всем, что готовилось в последние недели и месяцы в Казахстане.

После участия Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта многим в Анкаре казалось, что такую партию удастся провести и на среднеазиатском тренде с учетом реального фактора туркоцентричной интеграции и соответствующего позиционирования Казахстана. Но ситуация изменилась после оперативного решения о вводе войск ОДКБ. Кстати, министр обороны Турции Хулуси Акар неожиданно заявил, что "Анкара готова оказать всяческую помощь и поддержку Казахстану, если он обратится с какой-либо просьбой". Понятно, что это попытка впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Ведь Эрдоган предлагал Казахстану пока только "поделиться своими "техническими знаниями и опытом". 11 января должна состояться экстренная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Союза тюркских государств. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, провести ранее заседание они не могли "из-за позиции Казахстана, который не мог раскрыть всю картину событий и потребовал время". Что ж, время пришло, решения приняты. И к ним СТГ не имеет никакого отношения.

9 января 2022
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
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