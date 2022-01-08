 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УзбВерхСуд реабилитирован еще одну группу басмачей и прочих жертв советской власти
00:52 10.01.2022

Правосудие свершилось: оправдана еще одна группа жертв политических репрессий прошлого века
В стране прилагаются последовательные усилия для восстановления исторической справедливости, оправдания имен наших предков, несправедливо обвиненных во время диктатуры. Принятие Указа Президента от 8 октября 2020 г. "О дополнительных мерах по дальнейшему изучению наследия жертв репрессий и увековечиванию их памяти" подготовило для этого необходимую почву.

В целях обеспечения выполнения приказа были утверждены Республиканская рабочая группа и Дорожная карта по восстановлению и увековечиванию имен жертв репрессий.

Кроме того, распоряжением Председателя Верховного суда от 9 февраля 2021 года была создана рабочая группа для работы над вопросом реабилитации имен жертв репрессий, не реабилитированных по тем или иным причинам, и увековечения их памяти.

В декабре 2021 года в Верховный суд поступило 6 уголовных дел в отношении 120 человек, которые расследовала рабочая группа.

Заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан обратился с протестами против вышеуказанных уголовных дел в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда.

Фото: Kun.uz
6 января 2022 года данные уголовные дела были рассмотрены на открытых судебных заседаниях под председательством заместителя председателя Верховного суда Икрома Муслимова. Протесты были удовлетворены, и 120 человек оправданы по 6 уголовным делам.

В частности, по решению внеочередного заседания коллегии Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) Средней Азии, 4 сентября 1925 года Мирза Ибрагимов Мир Ахур и др. (Всего 43 человека) были приговорены к ссылке, а их имущество было конфисковано по обвинению в вооруженном сопротивлении и борьбе против революционного движения и пролетариата. При этом были использованы сфабрикованные документы.

Постановлением "тройки" от 24 января 1930 года Аппах Ходжа Аскар Ходжаев и другие (всего 40 человек) были признаны виновными в участии в вооруженном сопротивлении Советскому государству по статье 78 (бандитизм) УК СССР. Обвиняемые были частично сосланы, другая часть их была расстреляна, а имущество конфисковано.

Постановлением "тройки" от 24 марта 1930 года, Абдурахимов Мирза Ходжа и др. (Всего 15 человек) признаны виновными в участии тайной антиправительственной организации, сосланы и приговорены к высшей мере наказание – расстрелу с конфискацией имущества.

Постановлением "тройки" от 25 января 1930 г., Мансурбеков Мухаммад Содик и другие (всего 5 человек) были признаны виновными в вооруженном сопротивлении и борьбе против революционного движения, высланы из Средней Азии, а их имущество было конфисковано.

Постановлением "тройки" от 19 марта 1930 года, Сафаров Тогай Амин и другие (всего 12 человек) были признаны виновными в причастности к тайной антиправительственной организации и вооруженной борьбе против Советской власти, депортированы из Средней Азии, а их собственность была конфискована.

Решением Высшего ревтрибунала ЦИК Туркестанской ССР от 23 декабря 1921 года Шариф Ходжаев Садриддин Хан и другие (5 человек) были признаны виновными в в вооруженном сопротивлении и борьбе против революционного движения.

Все эти лица были оправданы в ходе судебного разбирательства. Справедливость восторжествовала, а честные имена жертв репрессий, которые самоотверженно боролись за независимость и пожертвовали своими жизнями, навсегда останутся в сердцах наших людей.

Источник - Kun.uz
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