Кто он, строитель столицы Советского Таджикистана?

01:46 10.01.2022

Гафур Шерматов, историк, специально для Asia-Plus



К сожалению, его имя до сих пор не носит ни одна из улиц города, для которого он так много сделал.



Жилой дом на проспекте Куйбышева, 1937 год (арх. П. Ваулин)



7 января 2022 года исполнилось 142 года со дня рождения архитектора Петра Ивановича Ваулина. В тридцатые годы XX века он создал знаковые сооружения Душанбе в стиле конструктивизма, некоторые, из которых стали историческими.



Самые известные из них – это Дом дехканина (снесенное здание театра им. В. Маяковского), здание Совнаркома Таджикской ССР, Народный комиссариат земледелия (Министерство юстиции РТ), Дом с амфорами на улице Свириденко (Бухоро), средняя школа № 1, старый душанбинский цирк, Дом Красной Армии (Дом офицеров) и много – много других зданий…



Дом дехканина, 1932 год, арх. Ваулин. В стенах этого знаменитого здания произошли важные исторические события и были приняты многие политические решения, которые, в дальнейшем сказались на судьбе нашей страны



С чего все началось?



Петр Иванович Ваулин родился 7 января 1880 года в Петербурге. Кем были его родители, где жила семья в городе, выяснить, к сожалению, не удалось. В 1901 году он поступил в Институт гражданских инженеров, но был исключен оттуда за участие в революционном движении. Закончил архитектурный факультет он уже в годы Советской власти в 1924 году. Работал в Ленинграде, Вологде, Минске.



Когда ему в 1926 предложили поехать в Среднюю Азию и строить столицу Советского Таджикистана, он без колебаний согласился.



Наркомат земледелия, 1934 год, арх. Ваулин



Сразу после прибытия в Душанбе Петра Ваулина, как единственного архитектора, находившегося в тот период в городе, избирают членом душанбинского городского исполкома совета депутатов и назначают ответственным за строительство в городе, организацию древонасаждений и планировку первых улиц.



27 апреля 1927 года Совнаркомом республики было принято постановление, составленное Ваулиным, "О строительстве города Душанбе", которое обязывало горисполком прекратить бесплановое строительство и принять меры к составлению "предварительного проекта планировки хотя бы на две-три улицы".



Одновременно горисполком по инициативе Ваулина объявил конкурс на представление проекта генеральной планировки Душанбе.



Душанбе 7 ноября 1935 года, Совнарком (арх. Ваулин). В этом исисторическом здании работали работали Махсум, Шотемур, Рахимбаев, Имомов, Ашуров, Курбанов, Шагадаев, Алиев, Мухиддинов, Гусейнов и др. Совсем недавно это историческое здание, на котором весели десятки мемориальных досок, посвященных первым государственным деятелям Советского Таджикистана, было снесено



Что было сделано



Ваулин выполнил первую топографическую съемку и составил план столицы Таджикистана, прочертив первые ее улицы и проспекты.



Первоначально главной улицей города считалась улица Путовского (ныне проспект Сомони), а улица Коммунистическая (Шотемур) служила разграничительной линией между старым и новым городом.



Здание первой Государственной публичной библиотеки Таджикистана, 1932 год. Сейчас на этом месте арка – вход в Городской сад "Боги Рудаки" (Парк Рудаки)



Но затем Петр Иванович находит правильное решение общего проектирования города. И новая главная улица, идейным вдохновителем которой был архитектор Ваулин, протянулась на север и на юг под названием проспект Ленина (проспект Рудаки), став основной магистралью, своеобразной осью всего Душанбе.



Хотя климатические и природные особенности места для будущего города были совершенно не изучены, пугали высокая сейсмичность и коварные просадочные грунты, отступать было не в характере Петра Ваулина.



Душанбе, 1932 год, старая окраина города. На снимке - только что отстроенный, очень современный по меркам того времени "Стандартный городок", первый жилой микрорайон Душанбе (арх. П. Ваулин). Раньше улица, на которой он располагался, называлась улицей Красных Партизан (ныне Мирзо Турсунзаде). Некоторые дома здесь сохранились и поныне. На переднем плане, в нижнем правом углу, строительство школы№1. На дальнем плане вверх по улице Пулоди (Лумумбы) видно начало строительства первого Сталинабадского механизированного хлебозавода.



В 1929 году Ваулин едет в Москву и знакомится там с великим архитектором ХХ века Ле Корбюзье и проникается его идеей "Зеленого города", "Города-сада".



Главные цели конструктивизма – простота и функциональность, стали ведущими в проектах архитектора Ваулина, реализованных в Душанбе.



Душанбе, 1937 год, "Дом печати" (арх. П. Ваулин). Хорошо видно прпроезжую часть дороги улицы им. В. И Ленина с булыжной мостовой. В 1934 году рядом с Домом печати был построен Полиграфкомбинат, оборудованный по тем временам самой современной техникой, что обеспечило быстрые темпы развития книгопечатания в Советском Таджикистане. В здании рарасполагались редакции республиканских газет, журналов, книжных издательств, книжная палата. В этом здании бывали и работали писатели и поэты Айни, Дехоти, Турсунзода, Фучик, Лахути, Миршакар, Икроми, Шерали, Толис и многие другие



Наследие



И вскоре в столице Советского Таджикистана появились прекрасные парки, сады, скверы, тенистые бульвары, улицы-аллеи. Мало кто сегодня знает, что автор проектов озеленения города, парка культуры и отдыха им. Ленина (Рудаки), центральной аллеи проходящей по улице Рудаки (Ленина) и так любимой горожанами - архитектор Ваулин.



Дом с амфорами на улице Бухоро (Свириденко) (арх. П.Ваулин)



Для архитектуры Душанбе 20-30-х годов Ваулин стал предтечей всего архитектурного наследия советского Душанбе 20 – го века. В первой половине 30-х годов, в городе появляются спроектированные им такие крупные здания, как Совнарком, на углу улицы Ленина и Шота Руставели, Дом печати, Наркомат земледелия на углу улиц Ленина и Куйбышева, первый жилой микрорайон Душанбе "Стандартный городок" на улице Красных партизан (Турсунзаде), стадион "Спартак" и десятки других зданий.



Здание первого душанбинского цирка, 30-е годы прошлого века (арх. П.Ваулин)



Много общественных и жилых зданий, спроектированных Ваулиным, было построено в городах Куляб и Курган-Тюбе (ныне Бохтар).



В Душанбе Петр Ваулин трудился до 1945 года - в декабре 1945 года он скончался и был захоронен на православном кладбище города Душанбе.



К сожалению, не удалось найти информацию о месте его захоронения. Прошли годы, но имя первого архитектора таджикской столицы до сих пор не носит ни одна из улиц города, для которого он так много сделал.



Дом Красной Армии на ул. Чапаева (позже он стал называться Домом офицеров), построенный в 1930 году по проекту первого архитектора Душанбе, Петра Ваулина, для душанбинцев того времени стал главным очагом культуры города. Здесь проходили все крупные городские мероприятия, встречали именитых гостей, для молодежи организовывали танцы, для детей утренники. В настощее время снесен.