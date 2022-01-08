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Войска ОДКБ ударили по идее "Великого Турана", - Е.Берсенев
01:51 10.01.2022

Войска ОДКБ ударили по идее "Великого Турана"
Турецкая оппозиция атакует Эрдогана за невмешательство в Казахстан

Евгений Берсенев

В многочисленных откликах на бурные события в Казахстане особый интерес представляет реакция турецкой стороны. Ведь уже минимум два десятка лет Анкара упорно наращивала свое влияние в этой стране, активно инвестировала в ее экономику, усиливала проникновение в политическую жизнь - в том числе по линии Организации тюркских государств (ОТР). И вот сейчас, когда для умиротворения ситуации введены вооруженные силы ОДКБ, для Турции настал непростой момент, когда многолетние усилия могут пойти прахом.

Кстати, ОТР еще 6 января выразила "твердую солидарность с государством-членом организации Казахстаном" и заявила о готовности "оказать необходимую поддержку народу и правительству республики".

Представители турецких властей пока сдержанно оценивают происходящие в Казахстане события. Спикер парламента Мустафа Шентоп 6 января написал в своем твиттере: "Верим, что Казахстан и братский казахстанский народ со здравым смыслом преодолеют эти тяжелые дни и в ближайшее время вернутся к миру и стабильности. Турция всегда рядом с Казахстаном".

Глава минобороны Турции Хулуси Акар в телевизионном интервью 8 января заявил, что Анкара готова оказать Казахстану "всяческую помощь" в разрешении возникших трудностей. Он подчеркнул, что "Турция была и будет рядом с Казахстаном".

Более эмоционально высказался бывший глава правительства Турции, лидер оппозиционной Партии будущего Ахмет Давутоглу. В своем твиттере он выразил беспокойство тем обстоятельством, что казахстанское руководство "обратилось за поддержкой организации, возглавляемой Арменией". Как известно, в настоящее время председателем Совета объединения является премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В то же время в Турции масс-медиа и представители общественных структур высказывают довольно резкую критику присутствия в Казахстане миротворческих сил ОДКБ. Одна из ведущих газет Hurriet пишет, что "президент Токаев не смог представить доказательств нападения на Казахстан направляемых внешними силами террористов", поэтому "в нынешней ситуации вмешательство ОДКБ расценивается как операция по спасению Токаева и представляемой им части казахстанской элиты". Автор публикации утверждает, что "пребывание русских войск в Казахстане, где проживает 3,5 миллиона русских, может подтолкнуть народ к противодействию России".

А вот ежедневная газета Yeni Safak, которую называют близкой к правящей Партии справедливости, уверяет читателей, что массовые митинги в Казахстане были инициированы Москвой, поскольку ранее была проведена предварительная работа по подготовке "российского вторжения".

По словам редактора издания "МК" в Турции Яшара Ниязбаева, казахстанские события, безусловно, обсуждаются в Турции, но сказать, что они находятся в центре внимания, никак нельзя.

- Турецкая общественность больше озабочена внутренними делами - экономическими проблемами, местной политической борьбой. Тему происходящего в Казахстане больше анализируют журналисты, они пытаются объяснить причины случившегося и дать оттуда последние сводки.

"СП": - Как лидеры общественного мнения Турции реагируют на ввод миротворческих сил ОДКБ?

- По-разному. Некоторые вообще не зацикливаются на данном факте, кто-то указывает на наличие договоренностей, предшествовавших вводу войск. Многие убеждены, что происходящее в Казахстане все же сильно отличается от украинских событий 2014 года и не приведет к какой-то новой фазе конфликта. Есть и такие, кто негативно воспринял тот факт, что военную помощь оказала не ОТР, а ОДКБ.

"СП": - А турецкое руководство как к этому относится?

- Сами власти пока обходят стороной этот вопрос и предпочитают не высказываться об этом. Пока критика военной операции больше звучит от оппонентов действующей власти, которые обвиняют ее в нежелании что-то реально сделать для реализации идеи тюркской солидарности. Возможно, в их словах есть какая-то своя правота, но, скорее, они используют критику в своих политических интересах.

"СП": - Каких?

- Отчасти для того, чтобы задеть власть, а также в надежде оттянуть на себя часть провластного электората, например, пантюркистов или панисламистов. Тот же экс-премьер Давутоглу, заявил, что ситуация в Казахстане показала слабость идеи пантюркизма. По его мнению, на деле, в чрезвычайно важный момент, единства тюркских государств не было продемонстрировано.

"СП": - То есть, он обращается к сторонникам Эрдогана?

- Именно так. Причем местных националистов тема Казахстана вообще, похоже, мало беспокоит - в их СМИ ей посвящены чаще всего короткие сообщения. Зато политики религиозного толка обильно муссируют данную тему, причем порою не слишком стесняются в оценках, что, судя по всему, здорово задевает Эрдогана и его окружение.

По мнению кандидата исторических наук, политолога Григория Миронова, турецкие власти скрывают свое раздражение миротворческой миссией ОДКБ.

- Дело в том, что внутри турецкого общества как никогда прежде сильны реваншистские настроения. Существует огромное количество разных организаций и течений, которые отстаивают идею возрождения Османской империи. И это уже не секрет, идея выходит на межгосударственный уровень. Турция проводит экспансию в Сирии, других странах Ближнего Востока, Средней Азии, на Балканах. Конечно, турецкие власти надеялись, что они будут увеличивать свое влияние там. Возможно, на эти настроения повлияла и война в Нагорном Карабахе, где они, как считает Анкара, протянули руку помощи азербайджанскому народу. В Казахстане турки явно хотели своего участия. Возможно, они бы даже его добились в случае, если бы страна вверглась в пучину войн и смуты. Поэтому для них ввод войск ОДКБ - утраченный геополитический шанс для экспансии в Среднюю Азию.

"СП": - Можно ли сказать, что миротворческая операция нанесла удар по проекту "Большого Турана", реализацией которого, как утверждают некоторые эксперты, занимается Анкара?

- Конечно, у части турецкого общества эта идея находит отклик. Зачем? Чтобы обосновать агрессивную внешнюю политику, а также отвлечь свое население от экономических проблем. "Великий Туран" зреет в турецком обществе много десятилетий. В него входит и Казахстан и даже российская Якутия. То есть, планы, с одной стороны, у турецкой элиты есть. Но для их воплощения нужна не только пропаганда, но и финансовые возможности. Но на данный момент у Турции нет возможности и ресурсов для восстановления какой-то новой Османской империи.

"СП": - Ввод войск как-то повлияет на российско-турецкие отношения?

- Вряд ли. Анкара хотела бы быть на месте России, но выступить против нашей страны открыто турки боятся. Но надо быть с ними всегда начеку. В случае ослабления российской государственности - они обязательно "залезут" не только в Среднюю Азию, но и в Крым и на Кавказ.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641768660
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