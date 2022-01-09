Россия выбила Казахстан из цепи тюркского мира. Москва укрепляет позиции в Центральной Азии, - В.Панфилова

08:07 10.01.2022

9.01.2022



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Порядок в Казахстане помогут навести не представители Большого Турана, а миротворцы из стран бывшего СССР.

Турция инициировала онлайн-совещание министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), посвященное событиям в Казахстане. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после беседы с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди сообщил, что мероприятие состоится 11 января. Он также заявил, что Анкара готова предоставить Нур-Султану любую необходимую помощь. В Турции обеспокоены тем, что Россия выбила из цепи "тюркского мира" главное звено – Казахстан.



Ситуация во всех регионах Казахстана, где 2–7 января произошли беспорядки, стабилизирована, говорится в распространенном в воскресенье заявлении и.о. министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева. По его словам, сейчас продолжается операция по восстановлению законности и правопорядка. Все ранее захваченные здания местных администраций освобождены, в некоторых уже начались ремонтные работы. Ущерб, нанесенный мародерами, превысил 87 млрд тенге (около 200 млн долл.). Тургумбаев рассказал, что в ходе беспорядков было разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков, повреждено и уничтожено более 400 автотранспортных средств, включая 346 полицейских машин.



События в Казахстане оказались в фокусе внимания Анкары – лидера "тюркского мира". Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал по этому поводу: "Мы верим в то, что наши братья преодолеют все трудности своими средствами и способностями. Мы заявляем, что готовы оказать всяческую помощь и поддержку нашим братьям-казахам".



Хулуси Акар напомнил об успехах Турции в борьбе с террористическими организациями в регионе. По его словам, в Сирии с 2015 года Вооруженные силы Турции ликвидировали 33 275 террористов, а благодаря усилиям турецкой армии в Сирии по доброй воле в эту страну вернулось около миллиона беженцев, 470 тыс. из которых разместились в Идлибской зоне деэскалации. При этом генерал отметил, что "Воздушно-космические силы РФ периодически наносят удары по северо-западу Сирии, что создает непоправимый ущерб и ухудшает условия жизни населения Идлиба". Министр пояснил, что недавно российские военные разбомбили систему водоснабжения, это серьезно осложнило жизнь людей. Тем самым Хулуси Акар сигнализировал Казахстану, что от Турции будет больше проку, чем от России. Вероятно, для усиления эффекта он напомнил о той роли, которую сыграла Турция в карабахской войне. "Наша цель на Южном Кавказе – долгосрочный мир и стабильность. Президенты Турции и Азербайджана протянули руку мира Армении. Надеемся, что в Ереване в должной мере оценят данный жест. Это вопрос, касающийся не только Азербайджана или Армении, а региона в целом. Южный Кавказ должен превратиться в остров стабильности", – сказал министр.



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Офис правящей партии "Нур Отан" в Алматы

разгромлен в результате беспорядков.

Фото ReutersЗаявления Хулуси Акара объяснимы, особенно с учетом того, что некоторые турецкие эксперты утверждают: ввод войск ОДКБ в Казахстан ознаменовал крах идеи строительства "тюркского мира" – огромные материальные, организационные, идеологические ресурсы, на протяжении долгих лет вкладываемые Турцией в Казахстан, ушли чуть ли не впустую. Турецкий официоз откровенно сокрушается по поводу "потери суверенитета Казахстана" и призывает свою власть действовать в этом направлении решительнее.

Ситуация сложилась таким образом, что в рядах "тюркского мира" после того, как фактически откололся Казахстан и участвующая в миротворческой операции ОДКБ Киргизия, на деле остаются лишь сама Турция и никак не комментирующий до сих пор события Азербайджан. Туркменистан всегда занимает особую позицию и, как нейтральная страна, ни в каких альянсах не участвует. Представить, что Турция и дальше будет укреплять свои позиции в Центральной Азии, очень трудно.



Впрочем, как полагает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, поле для маневра у Турции было ограниченным. "В острую фазу кризиса в Казахстане Турция предпринять ничего не могла. Не отправлять же свой спецназ. Это вызвало бы еще большее недоумение не только у Казахстана, но и у России и Китая. В уставе ОТГ нет такого пункта, как отправка своих войск в случае кризисной ситуации в одной из стран ОТГ. Единственный, кто мог это сделать, – Узбекистан, который подписал с Казахстаном соответствующий пакет соглашений. Поэтому Турции предпринимать сейчас какие-то серьезные шаги нет смысла", – сказал "НГ" Притчин.



"Идея создания Великого Турана никуда не денется. Вопрос в том, с какой эффективностью она будет воплощаться. Дело в том, что для Казахстана, равно как и для всех центральноазиатских республик, сама идея "тюркского мира" не вполне приемлема. Быть тюрком не значит быть в "тюркском мире". Это как сербы и русские никогда не будут в одном государстве, как бы близки ни были друг другу", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский. По его мнению, проблема Казахстана, как и многих других постсоветских республик, в том, что он выстраивал свою государственность и идеологические императивы в противопоставлении советскому прошлому и в противовес русской истории. А так как налицо искусственное сопряжение ряда исторических моментов и вольная их трактовка, то в казахстанскую среду стал проникать чуждый ислам салафитского толка, который в числе прочего стал движущей силой последних процессов.



По мнению Кобринского, Турция выжидала подходящий момент, чтобы не вмешиваться в вооруженную фазу конфликта и прийти на помощь, когда дело дойдет до хозяйственных вопросов. Как полагает эксперт, сегодня необходимо понять, какие именно уроки из случившегося стоит вынести и казахам, и русским. "С учетом негативных примеров, связанных с Грузией, Украиной, Молдавией, Москве надо попытаться не повторить допущенных ошибок, – сказал Кобринский. – С другой стороны, проблема может быть в том, что в Центральной Азии Россия далеко не так активна, как могла бы. Сегодня идеологи акцентируют внимание на общей победе в Великой Отечественной войне, а молодое поколение не ощущает в высокой степени важность этого события. Нужна новая объединительная идея. Но идеологических пустот не бывает. Эту нишу заняла турецкая идея неоосманской империи, притом что Средняя Азия в Османскую империю не входила". Эксперт считает, что если Москва сейчас не упустит Казахстан, то начнется новый этап присутствия РФ в регионе.



Между тем пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали высказал предположение, что миротворцы ОДКБ пробудут в стране неделю. Пока контингент только завершил развертывание, его командующий генерал-полковник Андрей Сердюков обещал, что миротворцы останутся до полной стабилизации обстановки.