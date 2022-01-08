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Казахстон. Как самая стабильная страна СНГ на неделю потеряла государство, - "Къ"
08:14 10.01.2022

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Казахстан, еще недавно казавшийся чуть ли не образцово-стабильным государством постсоветского пространства, теперь утратил этот неформальный титул. Вспыхнувшие здесь беспорядки показали беспомощность властей, которым пришлось звать на помощь контингент ОДКБ. Спецкор "Ъ" Владимир Соловьев выяснял в Алматы, как страна дошла до событий, характерных для соседней с ней вечно беспокойной Киргизии.

Трагические события начала января 2022 года и неспособность власти самостоятельно справиться с кризисом лишили Казахстан имиджа стабильной и благополучной страны

Город-горюй
В Казахстане продолжают подсчитывать ущерб от беспорядков, вспыхнувших в разных городах в первую неделю января. В деньгах сумма ущерба уже превысила 90 млрд тенге (более 15 млрд руб.). Сейчас по всей республике задержано около 6 тыс. человек. С данными о погибших пока неразбериха. Вечером 5 января телеканал "Хабар" впервые опубликовал общее число жертв. Цифра 164 человека мелькнула в основном выпуске. Но позже эта информация исчезла. Минздрав данные опроверг. В ведомстве сообщили, что всего пострадало 2265 человек. 791 человек находится в стационарах, из них 83 - в тяжелом состоянии. Официально сообщалось о 18 погибших сотрудниках различных силовых структур - в их числе полицейские, сотрудники органов госбезопасности, курсанты. Двух силовиков нашли обезглавленными. Половина пострадавших, сообщил Минздрав, в крупнейшем городе страны - Алматы. К местным моргам и больницам приходят десятки людей и нередко узнают здесь плохие новости.

- Это мой сын! Это! Мой! Сын! - кричала молодая женщина у ворот морга на улице Казыбек би. Она закрывала лицо руками и без конца повторяла только эти три слова.

К местным моргам и больницам приходят десятки людей. И нередко узнают здесь плохие новости. Разговаривать с ними небезопасно. Родственники погибших и пострадавших на взводе

Разговаривать с людьми возле больниц и моргов и тем более снимать здесь небезопасно. Родственники погибших и пострадавших на взводе. Охраняющие здания правоохранители запрещают съемки и могут отреагировать жестко, вплоть до применения оружия. Журналист телеканала "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.- "Ъ") Василий Полонский испытал реакцию силовиков на себе: увидев, что он снимает морг, они дали очередь над его головой.

В воскресенье в Алматы уже не стреляли. По крайней мере в центре города. С улиц стала исчезать сожженная техника: ее убирают коммунальные службы. Особо важные объекты охраняют автоматчики, в том числе военные, недавно прибывшие сюда в составе воинских контингентов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Свои контингенты, напомним, направили Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Сгоревшее здание администрации Алматы будет еще долго напоминать о трагических событиях начала января 2022 года

Военные продолжают контролировать и центральную площадь перед полностью выгоревшим зданием акимата (местная администрация). В городе действует комендантский час и продолжается спецоперация, которую власти называют антитеррористической. Один из силовиков, отказавшийся представиться, сказал "Ъ", что в дни беспорядков в городе было разграблено 13 оружейных магазинов. Тех, кто может оставаться на свободе с захваченным оружием, пытаются отловить на блокпостах, расставленных на ведущих из Алматы дорогах.

Между тем представитель местной администрации, попросивший не называть его имени, в беседе с "Ъ" описал ситуацию в городе как стабильную. "В Алматы нет террористических групп и бандформирований. Есть сопротивление мародеров и тех, кто любой ценой хочет покинуть город. Военные проводят зачистки. Полный порядок - вопрос времени. Ценим поддержку России и сил ОДКБ, которые взяли под охрану все стратегические объекты Алматы".

Интернет Алматы по-прежнему не работает: ни мобильный, ни проводной. Но если установить в телефон сим-карту местного оператора, можно читать некоторые заслуживающие доверия власти информационные ресурсы - доступ к ним не блокируется. Они сообщают, что среди мародеров, которых в эти дни задерживают правоохранители, немало приезжих из других областей страны.

В пятницу в самом центре Алматы, на площади Республики стояла изрешеченная пулями Mazda, за рулем которой сидел застреленный водитель. Ее убрали только на следующий день

В воскресенье в Алматы уже не стреляли. Коммунальные службы увозили сожженные машины и убирали мусор

Из Алматы вывозят российских граждан. На родину их доставляют самолеты военной авиации

Страна восходящего бунта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвавший недавние события террористической атакой, 7 января заявил, что в нападениях участвовали около 20 тыс. боевиков. По его словам, властям пришлось иметь дело с "вооруженными бандитами, как местными, так и иностранными". Всех террористов, отметил казахстанский лидер в обращении к народу, необходимо уничтожить, и пообещал, что это будет сделано.

Несмотря на такие жесткие заявления, власть пока не разъяснила, кто эти террористы, чего они хотели и почему местные силовики оказались бессильны перед атакой. Депутат парламента от правящей партии "Нур Отан" Айдос Сарым надеется, что больше информации появится после запланированного на 11 января выступления президента Токаева в парламенте страны.

Как казахстанский бизнес пережил волнения
"Мой анализ показывает, что в итоге народными протестами пытались воспользоваться деструктивные силы. Их действия можно квалифицировать попыткой переворота или мятежа. В Алматы все было грамотно организовано, распределены силы. Были ложные цели вроде акимата, а основные группы шли на три полицейских участка, на военные училища, где есть арсеналы с оружием. Были нападения на пять каналов - офисы некоторых сожгли",- говорит господин Сарым в беседе с "Ъ".

Все это трудно считать объяснением, отмечает алматинский политолог Досым Сатпаев. "Говорят, в Алматы вооруженные группы пытались захватить власть. Но обычно власть берут в столице. Говорят, было 20 тыс. хорошо подготовленных нападавших. Но кто это был? Радикалы? Криминальные группы? Иностранные банды? Кто они? Нет конкретики. Есть цифры, какие-то намеки, но нет фактов, что вот этот конкретный человек принадлежит такой-то группировке. Показывают мародеров. Но чтобы хаос создать, подготовка не нужна. Допустим, была задача дестабилизировать обстановку в Алматы. А дальше что? Какая цель? Власть-то в Астане осталась. Много вопросов висит в воздухе",- рассуждает Досым Сатпаев.

Нынешний бунт в Казахстане не первый. "Те, кто хорошо разбирается в ситуации в Казахстане, понимают, что, хотя со стороны и казалось, что страна стабильная и экономически успешная, большое количество мин замедленного действия здесь всегда лежало. Локальные взрывы происходили с определенной регулярностью",- указывает господин Сатпаев.

Массовые выступления и столкновения с полицией были в 2006 году. В 2011 году пылал нефтедобывающий Жанаозен. Там жестко подавили протесты недовольных своими заработками нефтяников, расстреляв демонстрантов. В 2016 году люди выходили на протесты из-за так называемого земельного вопроса - жители страны митинговали против продажи земли китайцам. В 2019 году во время июньских президентских выборов в Алматы и других городах несогласные протестовали против транзита власти, затеянного первым президентом Нурсултаном Назарбаевым: решив покинуть пост президента, он назначил своим преемником Касым-Жомарта Токаева.

Как в Алматы началась нормальная жизнь
Случались и немотивированные бунты. 31 августа 2013 года погромами обернулся концерт популярного певца Кайрата Нуртаса в торгово-развлекательном центре "Прайм Плаза" на северо-западе Алматы. "Концерт был бесплатным, на него стекалась беднота, и стихийно начались беспорядки",- вспоминает журналист Вадим Борейко, в то время работавший главредом сайта "Форбс Казахстан". Тогда в городе тоже жгли машины и грабили магазины.

Это был шок для страны, комментирует те события Досым Сатпаев, все на голом месте: "Приехала молодежь послушать певца, им не понравилось, как он выступил, и они пошли громить все подряд. После мы написали книгу "Коктейль Молотова", в которой анализировали взрывоопасный потенциал молодежи".

Что-то похожее, думает политолог, произошло и сейчас. Сначала стихийный мирный митинг против повышения цен на сжиженный газ в Жанаозене - для местных жителей это самое дешевое топливо, которым в этом регионе почти все заправляют автомобили. В поддержку жителей Жанаозена вышли люди в Алматы. Сначала с экономическими требованиями. Потом появились политические: отставка правительства.

"А потом пошло наслоение. Подтянулись ребята с пригородов - маргинальная молодежь. Они под шумок решили помародерствовать. Так нередко происходит в разных странах",- отмечает Досым Сатпаев.

Специалисты по Центральной Азии о том, насколько ожидаемы были протесты в Казахстане
И он, и Вадим Борейко считают, что власть не рассчитала последствия от подорожания газа с 60 до 120 тенге за литр. "Цена выросла с 1 января. Забастовка в Жанаозене была уже 2 января. Правительственная комиссия приехала туда только 4 января, когда уже пошли политические лозунги. Сначала была экономика, потом политика, потом подключились громилы",- перечисляет бывший главред сайта местного "Форбса".

Отличительной чертой нынешних протестов было отсутствие лидеров. Имена лидеров, которые организовали и вели протестующих, нигде не фигурируют. Господин Сатпаев считает, что власть оказалась в ловушке, которую сама создала, давно, еще при Нурсултане Назарбаеве, зачистив оппозиционное поле.

"У нас нет ни одной легально действующей оппозиционной партии. Среди оппозиции не осталось авторитетных лидеров: кто-то уехал, кто-то активен только в соцсетях. В итоге альтернативное мнение просто некому представлять",- отмечает господин Сатпаев.

Социолог Жанар Джандосова называет еще одной проблемой отсутствие диалога с обществом: "На первом месте (в списке претензий.- "Ъ") непрозрачность. Даже сейчас власть принимает решения, которые неясно чем обоснованы. Власть что-то делает, а население даже не имеет возможности что-то сказать в ответ и дать понять, как оно эти действия воспринимает".

Власти пользуются данными, которые сами себе сочиняют, критикует правительство Вадим Борейко. "Безработица у них снижается, инфляция падает. Самоуспокоительная статистика. Даже не пропасть между элитами и населением, они просто в параллельных мирах. Но независимая экспертиза нужна всегда",- резюмирует он.

Источник - kommersant.ru
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