Бикфордов шнур терроризма прокладывается через Казахстан в Россию Почему именно Казахстан? - Д.Седов

08:19 10.01.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 10.01.2022 |



На сегодня в сухой остаток от последних событий в Казахстане, начавшихся 2 января, выпадают очевидные вещи.



Эту богатую природными ресурсами страну с образованным населением попытались погрузить в хаос разрушительные силы с выраженным радикальным оттенком. Конечно, Алма-Ата – это не тот город, в котором можно поднять над толпой лозунги запрещенного в России "Исламского государства"*. Однако отрезанные головы казахских силовиков безошибочно указывают на то, чьих рук это дело. То же самое происходило в Сирии, Ираке, но там преступники не скрывались, а в Казахстане они прячут концы.



Из этого необходимо сделать вывод: массовое недовольство положением в стране дошло до предела. Брошенные в это недовольство искры воспламенили ситуацию. Во главе бесчинствующих толп встали предводители, которые прятались от известности. Мятеж не вынес на поверхность своего лидера. По всей вероятности, мы стали свидетелями попытки переворота, которая не имела гарантий успеха. Волнения стихают, а их организаторы и инспираторы уходят из крупных населенных пунктов. Куда они ретируются?



По утверждению ряда казахских политологов, наиболее вероятным районом отступления бунтовщиков являются предгорья Тянь-Шаня. Это не так далеко от Алма-Аты, там, судя по всему, существует сеть опорных точек и лагерей. Знал ли раньше об этом КНБ Казахстана? Конечно, знал. А вот имел ли установку на борьбу с ними от своего руководства, будут разбираться в ближайшее время.



Опыт борьбы с международным терроризмом показывает, что ни одно массовое выступление не готовится радикалами настолько тайно, что спецслужбы о нем было неведомо. Значит, кому-то в силовых структурах РК это было нужно. Для того, чтобы не было продолжения этой подрывной работы, требуются ревизия казахского КНБ и разработка новой политики в отношении радикализма. Никто из гражданских экспертов сегодня не может утверждать, что связи бунтовщиков тянутся, скажем, в государства Персидского залива, Афганистан, Турцию или западные разведцентры, но в казахских спецслужбах такие материалы, без сомнения, имеются, и, возможно, мир о них еще узнает. Это материалы о деятельности "черного интернационала", в который входят западные спецслужбы, радикальные мусульманские организации, профессиональные террористические ячейки, коррумпированное чиновничество разных стран.



Почему именно Казахстан стал объектом проникновения этих сил, ведь рядом Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан?



Наверное, потому, что Казахстан напоминает собой некоторые регионы России, в которых светский режим сочетается с исламом. Наработать опыт радикализации населения в Казахстане, а затем распространить его на регионы Поволжья, Южного Урала, Крыма – вот логика распространения таких метастазов. Помимо этого, казахские адепты терроризма станут кандидатами для засылки в крупные мусульманские диаспоры российских мегаполисов.



Сегодня предположения об участии в событиях западных спецслужб напоминают гадания на кофейной гуще. Хотя нужно априори исходить из того, что интерес в этих событиях у них имеется. Пройдет немного времени, и он обнажится без всяких гаданий.



Скрывшиеся от преследования в ходе наведения порядка в Казахстане начнут подготовку в лагерях, как это было с чеченскими боевиками, укрывавшимися зимой в горах Кавказа. А когда настанет теплый сезон, в Казахстане прогремят новые выстрелы и взрывы, появятся взятые в плен террористы и их признательные показания. Для специалистов в этих показаниях особый интерес будут представлять сведения о маршрутах исламистов в Казахстан через сопредельные республики, их зарубежных центрах¸ эмиссарах и источниках финансирования. Нужно надеяться, что эти сведения дадут государствам ОДКБ основание направить коллективные усилия своих спецслужб на ликвидацию террористического подполья в Казахстане. Да и разработка основных направлений совместной внешней политики в новых условиях станет насущной необходимостью.