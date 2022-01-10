Правительству США не может верить никто, - В.Малышев

08:21 10.01.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 10.01.2022 |



Унижение Греции



8 января греческий информационный портал Defence-point.gr сообщил: США уведомили Грецию, Кипр и Израиль, что больше не поддерживают проект строительства Восточно-Cредиземноморского газопровода (EastMed) "как по экологическим, так и по экономическим причинам". Американская администрация считает, что этот проект "провоцирует напряженность в регионе".



Напомним, что соглашение о строительстве EastMed было подписано Грецией, Кипром и Израилем в январе 2020 года в Афинах. Предполагалось, что он позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского месторождения "Афродита" через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции, а в будущем, возможно, довести газ до Италии. Длина газопровода должна была составить 1 900 км, из них 1 300 км под водой и 600 км – по суше. Проектная мощность EastMed pipeline –10 млрд куб. м газа ежегодно. Проект поддерживается Евросоюзом и международными компаниями, которые проводят поисково-разведочные работы в Восточном Средиземноморье.



Против сразу резко выступила Турция. Сейчас Анкара ведет разведку газа в кипрских территориальных водах, утверждая, что эти воды принадлежат туркам-киприотам точно так же, как грекам. В пику грекам Эрдоган подписал договор с Ливией и после этого заявил, что теперь без разрешения Анкары и Триполи Греция, Кипр и Израиль не построят EastMed.



Заметим, что в знак поддержки проекта Средиземноморского газопровода со стороны США на церемонии его подписания в 2020 году в Афинах присутствовал тогдашний госсекретарь США Майк Помпео. Интерес американских властей к трубопроводу объяснялся требованием о том, чтобы европейские партнеры придерживались политики диверсификации импорта энергоносителей. Чем больше источников импорта газа в Европу, тем меньше ее зависимость от российского природного газа.



Почему позиция США изменилась? В сообщении греческого портала отмечается, что Греция и Кипр "остаются верными союзниками США и никогда не создавали Вашингтону проблем, в отличие от Турции". Defence-point.gr считает, что изменение линии Вашингтона связано с решением избегать конфликтов с нынешним президентом Турции до выборов в этой стране в июне 2023 года. "Американцы надеются, что действующий президент потерпит поражение.... Однако в контексте этой плохой и тупиковой политики они ставят под угрозу свои отношения с тремя своими верными союзниками: Израилем, Грецией и Кипром", – отмечает греческое издание.



В 2019 году Конгресс США утвердил законопроект о сотрудничестве с восточно-средиземноморскими странами в энергетической сфере, рассматривая это сотрудничество как противовес энергетическим притязаниям России и Турции в Средиземном море. Новый закон был направлен на то, чтобы сделать США ключевым игроком на газовом рынке в Восточном Средиземноморье, укрепить связи с Грецией в военной области и снять существовавшее четыре десятилетия эмбарго на поставки оружия на Кипр. Закон подтвердил намерение США сдержать амбиции Турции в регионе Средиземного моря. И вот теперь Вашингтон отыграл назад. Смысл этого шага пока не вполне понятен.



Для Греции это унижение. Греческие официальные власти пока публично не отреагировали. Они растеряны и не знают, что отвечать. Однако официальный представитель греческой партии "Зеленое движение" Никос Карабасис заявил, что это решение США "превращает в пыль внешнюю и оборонную политику" его страны. В Турции, отметил он, "открыли шампанское, празднуя этот американский подарок".



"Мы, очевидно, движемся к триумфу Эрдогана и тяжелому дипломатическому и оборонному поражению Греции. Есть ли у греческого правительства что ответить?", – спрашивает Карабасис, напоминая, что по новому оборонному соглашению Греция предоставляет американцам новые базы, в том числе порт Александруполис, который, по заявлениям американских официальных лиц, станет использоваться для переброски военной техники и военных в Восточную Европу и на Украину. По словам Карабасиса, в греческом правительстве "не объяснили, почему мы вмешиваемся в украинский кризис, охлаждая наши отношения с Россией, или почему мы отправили ракеты "Пэтриот" в Саудовскую Аравию, ослабив нашу оборону, когда американцы оттуда ушли".



Надо сказать, в Евросоюзе всегда были сомневавшиеся в целесообразности строительства EastMed. Как писала в 2020 году немецкая Welt, "польза для энергетической безопасности ЕС минимальной. Потому что мощность газопровода EastMed будет пока небольшой – всего десять миллиардов кубических метров. Это не соответствует и пятой части мощности проблемного балтийского газопровода "Северный поток" и не окажет сколько-нибудь заметного влияния на энергобезопасность Европы. Причина этого носит технический характер: трубы предстоит прокладывать по чрезвычайно изрезанному подводному ландшафту и на большой глубине, поэтому стальная оболочка труб должна быть особенно толстой, что уменьшит их внутренний диаметр".



Так или иначе США, добившись от Греции предоставления ее территории под новые американские военные базы, после этого "кинули" своего союзника по НАТО. Демонстративно дали понять, что Греция для США не так важна, как Турция.



Вашингтон еще раз показал, что ни одно правительство, в том числе союзное, не может ему верить.