Что помешало Путину применить "казахский сценарий" на Украине, - В.Сокирко

08:24 10.01.2022 Российские десантники спасли Нур-Султан от госпереворота, могли ли они оказаться в Киеве в 2014 году?

Виктор Сокирко



Материал комментируют:

Александр Зимовский



Экстренная переброска десантных миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан, по сути, спасла Нур-Султан от государственного переворота. Так называемый "бунт толпы", возмущенной повышением цен на газ, был тщательно спланированной и подготовленной акцией, в которой были и организаторы, и обученные боевики. Полыхнуло по всей стране, не только в Алма-Ате, но и в других городах. Армия и правоохранительные органы просто растерялись, а где-то и сложили оружие.



Могло показаться, что еще день-два и официальная власть в Казахстане будет свергнута. И тут президент Касым-Жомарт Токаев принимает одно из грамотных решений в сложившейся ситуации - зовет на помощь миротворцев ОДКБ.



Возможно, что такой ход ему "подсказал" российский президент Владимир Путин - буквально через два часа после принятия решения об оказания помощи Казахстану силами Коллективных миротворческих сил (его подписал Никол Пашинян, как председательствующий в ОДКБ в 2022 году глава страны-участницы Договора) самолеты ВТА России с десантниками на борту уже взяли курс на Нур-Султан и Алма-Ату. Очень оперативно, будто заранее ждали подобного приказа.



Общий состав миротворцев в Казахстане оценивается разным количеством - официально называлась цифра в 2,5 тысячи человек, потом она увеличилась до 3,6 тысячи военнослужащих, фигурировала численность миротворческого контингента в 19 тысяч человек, не нашедшая официального подтверждения. Основу сил ОДКБ составляют российские десантники, которые взяли под охрану и оборону порядка 15 гражданских и военных объектов, держат под контролем аэропорты, участвуют в совместных с казахскими коллегами "зачистках" городских кварталов в Алма-Аты и других городах страны.



Дело даже не в численности российских миротворцев (в Афганистане стотысячный контингент советских войск называли "ограниченным"), а в той поддержке, которую они обеспечили армии Казахстана. Именно с прибытием российских десантников казахские военные обрели уверенность и теперь мощно противостоят сепаратистам разного националистического толка, что позволило стабилизировать ситуацию в стране. Можно с большой долей вероятности констатировать, что "цветная революция" в Казахстане не состоялась.



Если отмотать назад "киноленту истории" до 19 января 2014 года, когда "мирный протест" на майдане Незалежности в Киеве окончательно перестал быть мирным, а ультраправые попытались штурмовать правительственный квартал, могла ли в тот момент Москва отреагировать аналогичным образом? Янукович, тогда еще действующий президент Украины, мог бы попросить помощи у России, хотя Украина не входила в состав ОДКБ, но пусть и формально числилась в СНГ. Украинская армия на тот момент еще не считала Россию "страной-агрессором" и была готова поддержать своего президента, не говоря уже о сражавшегося (избиваемого) "Беркута".



Янукович, который уже "навострил лыжи" в Россию не попросил или Путин не решился нарваться на противодействие Запада и нацелился лишь на Крым? Скорее всего, и то, и другое. Может, до "казахского сценария" на тот момент ни одна из сторон еще не созрела. Разберемся с политологом Александром Зимовским.



- Многие комментаторы/аналитики/политологи не избежали соблазна припомнить "доктрину Брежнева" в связи с молниеносной операцией Путина и ОДКБ в Казахстане, - рассказывает "СП" Александр Зимовский. - Поиск аналогий дело хорошее, но любая аналогия хромает.



Про "доктрину Брежнева" надо читать не в "википедиях", а в материалах партсъездов и документах Политбюро ЦК КПСС, относящихся к тому конкретному периоду времени и к соответствующей международной расстановке сил. Тогда станет понятно, что "доктрина Брежнева" это не военный и не дипломатический конструкт, а конструкт целиком и полностью идеологический. Социализм образца 1968 года с молодым (62 года) генсеком дорогим Леонидом Ильичом опирался на всесильное учение, уверенно шагал по планете и при любой попытке остановить железную поступь прогресса готов был дать по зубам. И давал, кстати.



Напротив, в действиях ОДКБ в Казахстане мы никакой идеологии не видим вообще, а видим защиту сфер влияния одной группы буржуазных государств от другой такой же группы буржуазных стран. То есть речь идет о борьбе за контроль над ресурсами, иначе называемой голым прагматизмом. И тогда сразу становится понятно, почему в 2014 году Путин совершенно индифферентно отнесся к "Русской весне" на Украине, и к сопутствующему проекту "Новороссия".



Напомню, что в Киеве тогда государственный переворот стал свершившимся фактом, и силы, захватившие власть на Украине сразу получили ярлык на управление страной от Запада. Ожидать от свергнутого Януковича юридически оформленного призыва к России помочь военной силой не приходилось. Тогда международное право оказалось выше морального долга Москвы перед русскими на Украине. Как говорится, без бумажки - "чвкашка", а с бумажкой - международный миротворец.



Савченко не стала молчать о Киеве и НАТО: вот что она сказала

Сегодня мы видели, что, несмотря на смелую и дерзкую по своему замыслу попытку вооруженного государственного переворота в Казахстане, тамошний вождь Токаев смог удерживать власть достаточно времени, чтобы принять военно-полицейские и внешнеполитические решения, легитимность которых никто не смог оспорить. Как и Эрдоган в 2016 году. Во многом этому способствовало полное самоустранение западных структур в Казахстане от попытки вмешаться в события.



Поясню. Обычно западные дипломаты, от послов до ничтожных посольских клерков, норовят в России и прочих странах ОДКБ/СНГ и третьего мира вообще влезть без мыла в любую "протестную" акцию, хоть бы и в одиночные пикеты. Никогда без их личного присутствия не обходится.



Не то в Казахстане. Я специально прошерстил сайты западных посольств в Казахстане. Начиная со 2 января нового года, полная тишина. Американцы, которые служат в таких случаях безошибочным индикатором, просто исчезли с публичного поля. А их посольство вообще запретило своим сотрудникам не то, что на улицах появляться и присовокупляться к толпе казахов, требующих демократических перемен, а даже к окнам подходить. Как говорится, такого и старожилы не помнят.



Действительно, как вмешаешься, если внешний долг Казахстана 94 процента ВВП и главные кредиторы там англичане с голландцами. И половину нефтегазовой и горнодобывающей отраслей страны держат западные компании. Им что, казахский дефолт и/или черный передел, он же дербан, активов нужен? Поэтому немножко глаза-шмаза закрывать будэм на демократию, якши? Ну, и упустили кое-что. Бывает…



Не будем упрекать американцев и прочих западников в плохом знании казахских реалий. Мы и сами про Казахстан мало, что знаем. Иначе не писали бы всего месяц тому назад авторитетные русские журналы, что "Казахстану удалось избежать внутренних конфликтов, выстроить крепкие государственные институты и обеспечить экономическую стабильность, и это открывает стране уверенное будущее". Вам не смешно сейчас читать вот это все? Мне смешно.



В общем, так или иначе, и разведка, и эстрадные аналитики крупно облажались. А вот Токаев не облажался, сигнал дипломатический принял, "въехал" что санкций от Запада не будет, и начал метелить супостатов всем, что на тот момент под руку попалось. Да попутно вызвал подкрепление от Путина, шестеренки ОДКБ скрипнули, повернулись, и "Вперед, крылатая пехота!"



Применительно к украинскому кейсу образца 2014 года сегодня картина следующая. Для Путина, как крупнейшего нынешнего представителя ленинградской/санкт-петербургской правоведческой школы, юридическое обоснование значит очень многое. Напомню, что для Крыма он провел совершенно корректное юридически решение Совфеда "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины" от 1 марта 2014 года.



Для входа в Казахстан никаких таких благоглупостей не нужно. В основополагающих документах ОДКБ все механизмы прописаны. При наличии правовых оснований и запроса от легитимной власти Казахстана у Путина были развязаны не только руки, а вообще все. Кстати, формально решение принял Пашинян.



И, что называется, last but not least - последнее, но не менее. Мы сейчас наблюдаем крупнейшую за всю российскую современную историю операцию проекции силы. Переброску большого количества войск в кратчайшие сроки на расстояние в 3000 километров. При этом воздушная группировка из более семидесяти самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 действует круглосуточно. И теперь, de facto, участок "Нового Евразийского Континентального моста" от Джунгарских ворот и до Тирасполя держит Путин.



Такая свежая и эффектная демонстрация возможностей России по контролю над военно-политическим ландшафтом бывшего СССР может сослужить добрую службу на предстоящих в Женеве переговорах по возвращению НАТО в стойло образца 1997 года.



10.01.22 Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641792240

Новости Казахстана

- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране

- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы

- Кадровые перестановки

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране

- Синдром Жанаозена-2022

- Раз в 10 лет

- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау

- Рабочий график главы государства

- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен

- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау