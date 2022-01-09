В Казахстане наловили уже 7939 "международных террористов"

08:54 10.01.2022

7939 человек задержали в Казахстане - МВД



В Министерстве внутренних дел РК сообщили, что по всей стране задержали 7939 человек, передает Zakon.kz.

На 10 января в органы внутренних дел доставлено 7939 лиц.

Оперативный штаб МВД

Как отметили в ведомстве, сотрудниками полиции с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений специального назначения в Алматы на двух рынках задержаны 207 человек.



Изъяты пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также две единицы гладкоствольного и четыре - холодного оружия.

Оперативный штаб МВД

Ранее сообщалось, что в Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки.



Информацию о хищении в Алматы оружия и боеприпасов опровергли в КНБ



Динара Халдарова