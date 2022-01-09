 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 10.01.2022
13:51  Казахская диаспора Калифорнии и Нью-Йорка протестует против ОДКБ
13:50  К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
13:19  Кыргызских погром-"добровольцев" пытают в казахских застенках
13:13  Найден мертвым полковник УВД Алматы Назанов. Типа - "инфаркт"
11:48  Потерявший пол, яйца и ориентацию амер-фигуристо ЛеДюк едет на Олимпиаду
11:03  Хватит помогать Кащеям! Путин храбро защитил Казахстан от напавших на него казахов, - Юлия Латынина
10:44  В Нур-Султане найден мертвым у себя дома полковник КНБ Ибраев (тоже "самоубился"?)

10:31  Полтора доллара в день. В Узбекистане установили новый уровень границы бедности
09:54  Уйгурский лабух Рузахунов не потянул роль главаря международных террористов и отпущен
09:46  Начальник УВД Жамбылской области генерал Сулейменов "застрелился" (оперативно сработано)
09:06  Алматинский горе-аким Сагинтаев уверяет, что в его машину стреляли (из пушки?)
09:02  Токаев поменял 2-х зампредов КНБ (на их заместителей)
08:54  В Казахстане наловили уже 7939 "международных террористов"
08:38  "Люди просто устали терпеть" Жители протестующего Казахстана о террористах, власти и реальных причинах беспорядков
08:24  Что помешало Путину применить "казахский сценарий" на Украине, - В.Сокирко
08:21  Правительству США не может верить никто, - В.Малышев
08:19  Бикфордов шнур терроризма прокладывается через Казахстан в Россию Почему именно Казахстан? - Д.Седов
08:14  Казахстон. Как самая стабильная страна СНГ на неделю потеряла государство, - "Къ"
08:07  Россия выбила Казахстан из цепи тюркского мира. Москва укрепляет позиции в Центральной Азии, - В.Панфилова
01:51  Войска ОДКБ ударили по идее "Великого Турана", - Е.Берсенев
01:49  Вернувшийся из Алма-Аты украинец рассказал, что происходит в Казахстане
01:46  Кто он, строитель столицы Советского Таджикистана?
00:52  УзбВерхСуд реабилитирован еще одну группу басмачей и прочих жертв советской власти
00:38  Анкара и уходящий поезд Казахстана, - С.Тарасов
00:26  Что лежит в глубине турбулентного вихря казахстанских событий? - Александр Проханов
00:19  Транзит власти по-туркменски. Аркадаг в феврале назовет имя наследника? - "ХТ"
00:01  Кыргызы нотой протеста требуют отпустить их схваченных в Казахстане мамба-революционеров
Воскресенье, 09.01.2022
20:11  Блинкен осудил приказ Токаева стрелять на поражение
18:22  Крах операции "преемник": За что арестовали Масимова, силовика елбасы №1, - "СП"
18:19  О возможном влиянии беспорядков в Казахстане на процессы евразийской интеграции, - В.Чушкин
18:06  Мамба-революция (итоги) - 164 погибших, 2200 - ранено
11:31  Мамба-революция в Казахстане закончилась. Всем спасибо, все - свободны.., - В.Хлюпин
11:08  Задержанный в Казахстане киргизский экстремист оказался известным джазовым музыкантом уйгуром Розахуновым
11:04  Казахстан: госпереворот не удался, - Вл.Малышев
11:00  Здравоохранение как заповедник коррупции, - Валентин Катасонов
10:58  К чему Зе-бригада морально готовит "великих укров", - Св.Князев
10:53  В некоторых районах Алма-Аты вновь слышны выстрелы. Отловленно уже 6 тысяч "международных террористов"
09:44  Токаев удалил твит о якобы напавших на Алматы "20 тысячах террористов"
09:29  Казахстану нужны политические репрессии против пособников террористов, - М.Шибутов
09:16  По Алматы шли солдаты. В крупнейшем городе Казахстана началась нормальная жизнь, - "Къ"
09:09  КазМВД: число задержанных в Казахстане превысило 5 тыс. человек
09:03  Украинцы начали отапливать многоэтажки дровами
01:19  Как протесты в Казахстане повлияли на курс биткоина
00:30  "Заговор елбасят". Экс-глава КНБ Казахстана Мусаев раскрыл подоплеку событий в Алматы
00:17  Китай введет войска в Казахстан, если Россия не справится
00:16  Состояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на $3 млрд
00:15  "Made in China". В мировой науке лидируют достижения китайских ученых
00:13  Asia Times: Китай не стремится к гегемонии, это США хотят удержать ее
00:09  Из-за неработающих магазинов жители Алма-Аты начали сами печь хлеб
00:05  Президент Туркменистана Бердымухамедов распорядился потушить газовый кратер "Врата ада"
00:02  Беспорядки в Казахстане - жители Алматы рассказали, что сейчас происходит в их городе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Токаев поменял 2-х зампредов КНБ (на их заместителей)
09:02 10.01.2022

Назначены новые заместители председателя КНБ РК 9 Января 2022

Распоряжениями Главы государства Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов назначены заместителями председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - Берик Уали Ерлан Карин: Президент давал четкие инструкции и взял инициативу в свои руки Нейтрализованы две экстремистские ячейки - КНБ РК Глава государства наградил погибших военнослужащих и полицейских "Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды. Ранее сообщалось о том, что Распоряжениями Главы государства Марат Осипов и Даулет Ергожин освобождены от должностей заместителя председателя КНБ РК.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - inform.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641794520
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  