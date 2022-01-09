Токаев поменял 2-х зампредов КНБ (на их заместителей)

09:02 10.01.2022

Назначены новые заместители председателя КНБ РК 9 Января 2022



Распоряжениями Главы государства Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов назначены заместителями председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - Берик Уали Ерлан Карин: Президент давал четкие инструкции и взял инициативу в свои руки Нейтрализованы две экстремистские ячейки - КНБ РК Глава государства наградил погибших военнослужащих и полицейских "Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды. Ранее сообщалось о том, что Распоряжениями Главы государства Марат Осипов и Даулет Ергожин освобождены от должностей заместителя председателя КНБ РК.