Алматинский горе-аким Сагинтаев уверяет, что в его машину стреляли (из пушки?)

09:06 10.01.2022

Автомобиль, в котором ехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, попал под обстрел террористов. Эту информацию подтвердил его заместитель Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА "Казинформ".



64 человека привлекли к ответственности за нарушение режима ЧП в Нур-Султане Отец погибшего сотрудника СИЗО: Он собирался выйти на пенсию Нападение на центральный музей совершили в Алматы Сколько участников террористических атак и мародерств задержаны в Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что аким подробности инцидента рассказал в интервью с журналистом одного из СМИ. Сообщается, что случай произошел 6 января. Напомним, сегодня Бакытжан Сагинтаев навестил военнослужащего и полицейского, получивших огнестрельное ранение в местах столкновения с террористами. Также аким города 8 января провел рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак на мегаполис. В Алматы до 19 января действует чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая операция.