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08:07 Россия выбила Казахстан из цепи тюркского мира. Москва укрепляет позиции в Центральной Азии, - В.Панфилова
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11:08 Задержанный в Казахстане киргизский экстремист оказался известным джазовым музыкантом уйгуром Розахуновым
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11:00 Здравоохранение как заповедник коррупции, - Валентин Катасонов
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|Алматинский горе-аким Сагинтаев уверяет, что в его машину стреляли (из пушки?)
09:06 10.01.2022
Автомобиль, в котором ехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, попал под обстрел террористов. Эту информацию подтвердил его заместитель Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА "Казинформ".
64 человека привлекли к ответственности за нарушение режима ЧП в Нур-Султане Отец погибшего сотрудника СИЗО: Он собирался выйти на пенсию Нападение на центральный музей совершили в Алматы Сколько участников террористических атак и мародерств задержаны в Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что аким подробности инцидента рассказал в интервью с журналистом одного из СМИ. Сообщается, что случай произошел 6 января. Напомним, сегодня Бакытжан Сагинтаев навестил военнослужащего и полицейского, получивших огнестрельное ранение в местах столкновения с террористами. Также аким города 8 января провел рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак на мегаполис. В Алматы до 19 января действует чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая операция.