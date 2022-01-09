Начальник УВД Жамбылской области генерал Сулейменов "застрелился" (оперативно сработано)

09:46 10.01.2022

10 января 2022, Бишкек Руслан ХАРИЗОВ

Ситуация в Казахстане. Начальник полиции в Таразе покончил жизнь самоубийством



Начальник Департамента полиции Жамбылской области покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщают журналисты Orda.kz.



Отмечается, что после беспорядков в отношении генерала Жаната Сулейманова было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.



В МВД представителям СМИ подтвердили факт смерти начальника полиции региона.



Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется, антитеррористическая операция продолжается. Доступ к интернету восстановлен.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ "Скорпион".