Уйгурский лабух Рузахунов не потянул роль главаря международных террористов и отпущен

09:54 10.01.2022

10 января 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

ГКНБ: Викрама Рузахунова выпустили из-под стражи. Посол КР в РК опровергает



Задержанного в Алматы Викрама Рузахунова выпустили из-под стражи. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-центре ГКНБ.



Уточняется, что музыкант возвращается на родину.



При этом в ведомстве не уточнили, когда и кто освободил Викрама Рузахунова.



Отметим, ранее генеральный консул Кыргызстана в Казахстане Назарали Арипов заявил, что задержанный в Алматы кыргызстанец Викрам Рузахунов по-прежнему находится в приемнике-распределителе города. Дипломаты находятся на месте и ждут встречи с задержанным кыргызстанцем.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев также опроверг информацию об освобождении 24.kg. "Представители органов МВД РК нам сказали, что информация недостоверная. Мы, в свою очередь, попросили уточнить детали. Однако они сами пока не в курсе, откуда взялась эта новость", - сказал он.



Накануне на видео, в котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы, узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова. Ранее в эфире одного из местных казахстанских телеканалов показали сюжет, где один из задержанных рассказал, что прилетел из Кыргызстана. В сюжете говорится, что некие люди позвонили кыргызстанцу 1 января и предложили участвовать в митинге за $200. На кадрах видно, что на лице мужчины следы возможного избиения. МИД и МВД Кыргызстана выясняют подробности инцидента.



"Уверены, что задержанный Викрам Рузахунов и другие оказавшиеся в такой ситуации наши соотечественники являются очередными жертвами части чудовищных планов сил, спровоцировавших драматические события в братском Казахстане", - сказали в ГКНБ.