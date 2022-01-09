Полтора доллара в день. В Узбекистане установили новый уровень границы бедности

10:31 10.01.2022

Черта бедности в Узбекистане с января установлена на уровне 498 тысяч сумов ($46) на человека в месяц или 16,6 тысячи сумов ($1,53) в день. Об этом сообщает Госкомстат республики, на который ссылается ИА Фергана.



В прошлом году этот показатель составлял 440 тысяч сумов в месяц или 14,6 тысячи сумов в день.



Уровень границы бедности рассчитывался по итогам обследования 10,6 тысячи домохозяйств во всех регионах Узбекистана.



ООН определяет черту бедности как совокупную стоимость всех товаров и услуг, которые считаются необходимыми для удовлетворения основных потребностей домохозяйства. Власти стран используют ее в качестве критерия для определения минимального размера пенсий и пособий, а также других видов финансовой помощи малообеспеченным семьям.



Уровень бедности - относительное понятие, зависит от общего уровня благосостояния в конкретной стране. С октября 2015 года глобальный уровень бедности составляет $1,9 в день.

В настоящее время в Узбекистане минимальный размер пенсий и пособий составляет 440 тысяч сумов, оплаты труда - 822 тысячи сумов.



В 2020 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в стране за чертой бедности живут 4-5 млн человек или 12-15% населения. Он поручил разработать программу сокращения бедности, которая должна включать повышение зарплат и пособий с опережением инфляции и стимулирование предпринимательской деятельности.