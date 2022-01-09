В Нур-Султане найден мертвым у себя дома полковник КНБ Ибраев (тоже "самоубился"?)

10:44 10.01.2022

В комитете национальной безопасности во вторник сообщили о гибели в столице полковника КНБ Азамата Ибраева. Его тело найдено по дворе собственного дома.



"10 января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева", - сообщили в КНБ.



В ведомстве отметили, что проводится досудебное расследование. Факт зарегистрирован в ЕРДР Есильским отделом полиции столицы.