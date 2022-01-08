Хватит помогать Кащеям! Путин храбро защитил Казахстан от напавших на него казахов, - Юлия Латынина

11:03 10.01.2022 Юлия Латынина

обозреватель "Эха Москвы"



А.Нарышкин― Добрый вечер! В эфире "Эха Москвы" - программа "Код доступа", и Юлия Латынина на своем месте. Здравствуйте!



Ю.Латынина― Да, это Юлия Латынина, "Код доступа". И слушать нас можно по "Эхо Москвы", смотреть по YouTube-каналу "Эхо Москвы" и по моему собственному YouTube-каналу, на который я вам советую не забывать подписываться. Кстати, подписывайтесь на мой Twitter. Я там что-то много стала твитить.



И, наконец, выяснилась на этой неделе историческая роль России, та ниша в международном разделении труда, которую мы занимаем, та услуга, которую мы оказываем. Мы оказываем благотворительные услуги Кощеям. Каждый самый заматеревший, заплесневевший, покрывшийся гноем и коррупционной проказой Кощей, каждый обитатель лондонских особняков, каждый Кощей, удравший на вечном "Бомбардье", который испугался народа-богатыря, который пришел поднять его на вилы, получит помощь со стороны бабы Яги. Это ниша, которую мы заняли на рынке. Вот кто-то помогает обездоленным, кто-то помогает котам и собакам. Мы помогаем Кощеям. Более того, мы помогаем Кощеям даже не по причине их когда-то бывшей легитимности, как мы помогаем Лукашенко. Мы помогаем Кощеям становиться кощеями, как в случае президента Касым-Жомарта Токаева.



Потому что все ждали от Путина, что он введет войска в Украину. Он ввел войска в Казахстан, и что произошло в Казахстане? Теперь уже довольно ясно. Произошла Анна Иоанновна. Президент Токаев разорвал "Кондиции", произошел молниеносный дворцовый переворот, совершенный новым президентом Токаевым, который при силовой поддержке Путина избавился абсолютно от всех ограничителей, от того поводка, на который его посадил Назарбаев. Назарбаев разгромлен. Бывший глава правительства Мамин, который был одним из возможных преемников Назарбаева, отправлен в отставку. Сам Назарбаев отставлен с поста главы Совета безопасности, что по Конституции нельзя. Я вам напоминаю, что в Казахстанской Конституции прописано, что Назарбаев вечный, пожизненный глава Совета безопасности и вообще четвертый член Троицы. Но там, правда, ислам, но тем не менее четвертый член Троицы Назарбаев.



Ю.Латынина: Наконец выяснилась историческая роль России. Мы оказываем благотворительные услуги Кощеям



Глава КНБ Масимов, другой ограничитель, другой поводок, который был надет на Токаева, арестован. Племянников Назарбаева то ли разыскивают, то ли не разыскивают. Причем с фантастической формулировкой, что они сами подожгли хворост на костре, к которому были привязаны, что они сами организовали революционные беспорядки.



Что меня изумляет, кстати, эта формулировка нравится части российских либералов, потому что что снимает с реальных протестующих ответственность за сломанные банкоматы. Это, оказывается, какие-то нехорошие сторонники Назарбаева, у которых в руках была армия, полиция, КГБ. Вместо того, чтобы этой армией, полицией, КГБ разгромить протестующих, коварно приказали армии и полиции бежать, а сами наняли протестующих, чтобы громить армию и полицию.



В общем, Путин храбро защитил Казахстан от напавших на него казахов. Токаев перестал быть мебелью. В замечательном романе Марины и Сергея Дьяченко есть эпизод (кажется, это роман "Привратник"), когда в прихожей волшебника стоит вешалка, и вдруг в один прекрасный момент вешалка падает на землю и оборачивается человеком. Вот вешалка ожила. И операция по введению войск была такой же успешной, как штурм дворца Амина. Но, как мы знаем, в конце получилось не очень успешно.



Так что Брежнев вторгся в Афганистан, Путин - в Казахстан по просьбе и для оказания интернациональной помощи. Я надеюсь, что это, действительно, кратковременная интервенция, и есть, действительно, все шансы, что Путин быстро уйдет, потому что, как я уже сказала, это благотворительная услуга, оказанная людоеду. Ну, мы любим оказывать им бескорыстные услуги. А если Путин попробует что-то за свою братскую помощь получить, то тут, конечно, начнется исламизация Казахстана. Лет через 10 - последующая резня русских и множество неприятных вещей.



Конечно, можно ко всему этому философски относиться. И если учесть, что выбирали между тем, кто станет новым елбасы - племянник Назарбаева или Токаев, Кривой Арман - без разницы на самом деле. Потому что победа демократии, я буду об этом чуть позднее говорить, к сожалению, в Казахстане была невозможна.



Но вот такое впечатление, что Владимир Владимирович очень страдает, что распад Советского Союза завершился практически бескровно и хочет во что бы то ни стало через 30 лет кровь все-таки пролить. Согласитесь, что через 30 лет это как-то бесполезно. Все равно не исправишь. А, может быть, 30 лет было и не бесполезно. Я ведь человек циничный, я не знаю, хорошо ли это, что Советский Союз распался. Я вижу много за и я вижу много против. На мой взгляд, против было больше.



Но вот как-то, спустя 30 лет проливать кровь за СССР - это, знаете, как устроить реконструкцию боя при Цусиме. Ну, обидно же, что Цусиму-то проиграли. Стрелять настоящими снарядами, положить кучу народа, но, понимаете, на результат битвы при Цусиме это совершенно не влияет.



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И в результате мы получаем, что президент Токаев съездил к великому хану в Москву и получил ярлык на княжение. Хану, конечно, приятно, потому что, согласитесь, раньше московские князья ездили в Орду, а теперь Орда едет к великому князю. Но от перемены мест слагаемых Орда не меняется.



На две вещи хочу я обратить ваше внимание. Первое. Об этом уже все говорят. Сначала не так громко, а сейчас все просто тыкают, даже те люди, которые не очень соображали, что происходит в Казахстане и много ли внимания привлекал к себе Казахстан еще сравнительно недавно - об этом чуть попозже, - нигде нету Назарбаева. То есть последнее его появление на публике 28 декабря в очень плохом физическом состоянии.



Ю.Латынина: Надеюсь, что это кратковременная интервенция, и есть все шансы, что Путин быстро уйдет оттуда

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И, согласитесь, или Назарбаева уже просто нету на свете в живых, или он в каком-то очень тяжелом состоянии инсультном или предынсультном. То все происходящее, включая бегство полиции в рождественскую ночь, заявление Токаева, что он глава Совбеза, уже совсем в другом свете просматривается, потому что рассказ Лукашенко о том, что он говорил с Назарбаевым, - ну, возникает вопрос: Лукашенко много с кем говорил и пресс-служба Лукашенко нам много нам пленок демонстрирует (помните, нам демонстрировала переговоры американских разведчиков), и вот интересно: когда Лукашенко говорил, Назарбаев ему что-то отвечал членораздельное? А с Путиным? Нет никаких слов о том, что Назарбаев говорил. И это заявление пресс-секретаря, что Назарбаев в Казахстане, в Нурсултане. Чего заявлять-то? Покажите.



И второй очень интересный момент. Вот когда новый президент Токаев, а его можно, как я уже сказала, поздравить с новым титулом "Его Кощейство", - когда Его Кощейство рассказал, что там 20 тысяч террористов, 6 волн, что с ними сражались, что их будут мочить, и что это все зарубежные будут бандиты, заметим, он не сказал, кто это был. То есть не назначили еще людей на должность зарубежных интервентов. Невероятно, но факт. Конечно, цены на газ подняли в Казахстане, а возмутились этим фактом международные банды, подготовленные за рубежом. Пришли международные террористы в Казахстан и потребовали снижение цен на газ. Это бывает. Но кто это сделал, неизвестно. То есть, может быть, это был Госдеп, а, может быть, это была Турция при поддержке племянников Назарбаева НРЗБ как раз из нее приехал.



Или, например, Мухтар Аблязов, который тут объявил себя лидером казахской оппозиции. Судя по всему, они там долго думали, кого же назвать интервентами. По всей видимости, склоняются к тому, что это будет ответ номер два. Потому что 20 тысяч интервентов и арест бывшего главы Комитета национальной безопасности. Это явная заявка на то, что это были исламские интервенты, они пытались скинуть, видимо, самих себя. Это будет очень интересный, конечно, процесс, когда мы будем слушать потом, как глава Комитета национальной безопасности, правая рука Назарбаева пытался скинуть сам себе с помощью исламистских интервентов. Это они сами бросили спичку в свой собственный костер.



Так или иначе, казахская революция расстреляна, которая громила полицейские участки и на сторону которой переходили ОМОН и армия, не может на самом деле сопротивляться регулярным иностранным частям, прославленной 45-й. Там же те части, которые туда вводили, это те части как раз, которые берут Крым. И понятно, что рассказывают, что эти части туда вводили, чтобы они постояли столбом возле аэродрома. Это довольно смешно, особенно когда мы видим видео, на которых довольно большое количество трупов, мы видим удивительное видео, на котором солдаты идут, видимо, русские солдаты идут по улицам Алма-Аты и стреляют. Причем они не движутся перебежками, не прибегают к укрытиям, они просто идут, иногда становятся на колено для удобства и стреляют. Ясно, что они стреляют по людям, которые не стреляют в ответ.



Партизанскую войну люди, которые громили банкоматы, вряд ли вести будут, по крайней мере, в большом масштабе. Сомневаюсь, что из этого будет много извлечено много выгод для России. Потому что если посмотреть на то, что происходит в Беларуси или в Сирии, мы видим, что тамошние Кощеи прекрасно Россию просто юзают. Расплата через некоторое количество лет за эту возможность Владимиру Владимировичу сказать на встрече с НАТО: "Вот смотрите, как я крут. Я гарант безопасности в Казахстане". Расплатой за это будет, уже, видимо, после физического ухода Путина, возможно, новая волна распада России и резня русских где-нибудь в Павлодаре. В этом смысле я думаю, что будущее Казахстана - это исламизация. В этом смысле мы, действительно, влезли в новый Афганистан с той только разницей, я сразу оговариваюсь, что жертвы войск будут ничтожны, по всей видимости. И просто в этом Афганистане живут русские, в которым им еще жить и жить.



В общем, выяснилось, что российская Армения не приходит на помощь Армении, когда Армения ведет настоящую борьбу с агрессором, но она охотно приходит на помощь Кощею, который воюет нельзя сказать, что с безоружной, но, в общем, конечно, с неспособной воевать с танками толпой.



То есть это НАТО существует затем, чтобы защищаться от внешней агрессии. Вы представляете себе, что Макрон попросил бы НАТО ввести бронетехнику, чтобы подавить "желтые жилеты". А вот ОДКБ - это организация помощи Кощеям очень взаимовыгодная, потому что если в Казахстане начнут стрелять, можно будет ввести войска в Беларусь, что и происходит, а если в Беларуси ввести казахов. В связи с этим ноу-хау можно ожидать расширения ОДКБ. В ближайшее время в них могут вступить Зимбабве, Судан, Венесуэла, Сирия и разные другие обломки мезозойской эры. Так что нормальные страны для защиты от России будут вступать в НАТО, а страны изгои для защиты от народа будут вступать в ОДКБ, потому что этой услуги больше не оказывает на рынке никто.



Ю.Латынина: Такое впечатление, что Путин очень страдает, что распад Советского Союза завершился практически бескровно

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И, конечно, отдельно восставляет, что это Пашинян заявил о том, что ОДКБ поможет справиться с казахскими террористами. Конечно, понятно, что он заложник в этой ситуации, но возникает вопрос: А когда в Армении была революция, то тоже бы ОДКБ туда зашло подавлять террористов, - в какой бы клетке сидел Пашинян?



Получается, что iPhone и Google мы повторить не можем, а вот Прагу 68-го или Афганистан 79-го пытаемся. Тут сразу надо оговориться, что, как правильно давеча заметил Петр Милосердов - напомню, что это тот политтехнолог, которого обвинили в том, что он по заказу Мухтара Аблязова пытался сделать в Казахстане цветную революцию и который за это даже в Казахстане сел, мы просто не знаем, что происходит. Более того, этого ни знает никто. Важный момент: не знает Путин. Очень точно отметил Милосердов, что когда он заходил в разные НРЗБ, которые должны для Путина, для Кремля делать аналитику о том, что происходит в Казахстане, то оказалось, что они там просто на корню скуплены назарбаевскими.



И, конечно, не знают до конца сами игроки. Ну, это так всегда в "Игре престолов": ты думаешь, что ты игрок, а ты на самом деле пешка. Потому что, конечно, описываются Алма-Аты, где не осталось ни одного целого банкомата как восстание против тирана правильно, а вот восстание как за демократию, я боюсь, это выдаваемое желаемого за действительное.



Да, это такая восточная революция. Восточная революция всегда сопровождается погромами. И она всегда направлена против кровавого коррумпированного диктатора, потому что на Востоке других диктаторов у нас для вас нет. Вот смело, где бы не происходила революция на Востоке - в каком-нибудь Египте, в какой-нибудь Африке, ну, это еще дальше, - говорите, что она происходит против кровавого и коррумпированного людоеда и не ошибетесь.



И поскольку революции приходят и уходят, а коррумпированные людоеды остаются, то, получается, что восточная революция - это такая часть жизненного цикла коррумпированного людоеда. Это начальный период его становления. И лидер предыдущей революции становится коррумпированным людоедом, погибает и возвращается в последующем.



Как я уже сказала, это и произошло в Казахстане. Там Токаев перебил крышу с Назарбаева на Путина. И две вещи я хотела бы отменить. Я потом вернусь к протестам поподробнее. Начну, конечно, с протестов в Жанаозене, которых точно никто не организовывал и где Токаев даже какое-то время шел навстречу протестующим. Напомню, что Токаев - это такой местный Медведев, которого назначил как Путин Медведева.



Вот когда это все перекинулось на Алма-Ату, то когда Токаев в ночь со среды на четверг обращается к странам ОДКБ с просьбой "оказать отпор внешней агрессии, осуществляемый бандами из-за рубежа", то, обращаю ваше внимание, что это происходит только тогда, когда армия и полиция разбежались. Точка.



Самый страшный Кощей и даже начинающий не попросит в здравом уме и твердой памяти Путина расстрелять за него его народ. Это значит, что у самого Кощея расстрельщиков не осталось. Известный очень прецедент. В 17-м веке известный император династии Минк, попросил маньчжуров подавит очередное народное восстание. И, как вы понимаете, маньчжуры восстание-то подавили, а власть династии Мин не вернули - Surprise Surprise! То есть в тот момент, когда Токаев обращался, в городе власти не было. В этот момент стреляют администрации, громят банки. Вот Мухтар Аблязов, кажется, первый сказал, что это типа специально подученные люди самой властью громили банки. А Андрей Зубов, которого я очень уважаю, говорит, что это была попытка братьев Сатыбалды захватить власть, то есть племянников Назарбаева. Ну, еще раз: это смешно самим себя поджигать. Человек, который фактически руководит Комитетом национальной безопасности, первый зам, зачем он будет приказывать Комитету национальной безопасности разойтись, а бандитов нападать? Он просто прикажет тому самому комитету захватить власть.



Я, конечно, меньше Зубова знаю, который специалист, что происходит в Казахстане. Вы как себе представляете? У вас в руках армия, полиция и госбезопасность. Вы люди Назарбаева, вы хотите захватить власть. Вы фактически Берия. И вы, будучи Берией, делаете так: вы обращаетесь к каким-то бандитам и говорите: "Давайте, бандиты, нападите на меня, на полицию, армию и госбезопасность, а я побегу". Бандиты спрашивают: "А зачем?" Я отвечаю: "А это я так захвачу власть. Не, ребята, когда человек руководит КГБ и КГБ бежит, он власть теряет, что и случилось. Он ее не захватывает.



Ю.Латынина: Если посмотреть на Беларусию или Сирию, мы видим, что тамошние Кощеи прекрасно Россию просто юзают



И почему при этой революции происходили грабежи? Ну, слушайте, замечательно сказал Лев Толстой по поводу того, почему она сгорела в 1812 году. Потому что деревянный город, оставленный жителями, сгорит само собой. Нищий, с не очень высоким уровнем жизни населения, тем более, населенный теми, кем населен нижний Алма-Аты, - это мамбеты, это выходцы из сельской местности, которые очень бедные, которые трудятся буквально за копейки, которые фактически внутренние эмигранты. Город, оставленный в такой ситуации полицией, конечно, в нем банки начнут грабиться сами собой.



Другое дело, что Токаев, конечно, может воспользоваться этой ситуацией, чтобы свалить племянников Назарбаева, которых, откровенно говоря, не жалко.



И еще одну вещь я замечу, что ведь весь интернет вырублен, и до сих пор картинок очень мало. Но все картинки, на которых мы видим трупы… и самое главное: отчего в городе перекрывают видео? Только чтобы не показывать застреленных режимом людей. Надо полностью отдавать себе в этом отчет. Кто-то сейчас скажет: "Там, наверное, не очень большие жертвы. Может быть, там какие-то погромщики уж совсем бесчинствуют…". Слушайте, если бы погромщики совсем бесчинствовали, нам бы показывали погромщиков очень много. Нам не хотят показывать гигантские толпы народа, которые, конечно, никого не громили, потому что погромщиков не так много, хотя о ни есть. И нам не хотят показывать, как стреляют в этих людей, потому что все остальное нам бы с удовольствием показали.



И я сразу скажу, что я человек глубоко аморальный. И я вообще считаю, что было государство в Казахстане в каком-нибудь XVI веке в старые добрые времена, был бы прекрасный повод отхватить от него хороший кусок. Но мы не в XVIII веке, не говоря о том, что мы сами в таком состоянии, что в XVIII веке хороший бы кусок отхватили от нас. Просто проблема в том, что идея, та геополитика, в которую играет Владимир Владимирович с помощью танков, она устарела как римский легион. Вот не захватывают Польшу с мечами и касками куски государств. Захватывают с помощью экономики, процветающей экономики. Как это, например, делает Китай, делает своими зонами влияния.



Но процветающая экономика - для этого не надо быть Казахстаном самому. И я очень боюсь, что одно из реальных последствий этого будет то, что помните, где-то накануне всей этой заварушки по сетям прошла маленькая история про сценку в детском саде в Казахстане, где разыгрывали расстрел русскими казахского солдата в 1986 году во время волнений. Вот последствия будут в том, что эта сценка из детского сада будет играться в тысяче детских садов. И на ком будут отыгрываться? На тех русских, которые безоружные.



Я довольно подробно собираюсь во второй части говорить о том, как правил Назарбаев, но для начала я должна сказать, что я, наверное, все разочарую, потому что, я полагаю, что большинство моих слушателей подозревает, что Казахстан - это не совсем Украина или Беларусь. И я попытаюсь объяснить в чем дело.



А.Нарышкин― Возвращаемся в прямой эфир "Эха Москвы". Юлия Латынина.



Ю.Латынина― Итак, это Юлия Латынина, "Код доступа". И это рассказ про Казахстан. И я хочу начать эту половинку часа с напоминания о том, что Казахстан очень похож по одному важному параметру на такие страны, как Афганистан, Чечня и многие африканские страны. Это родовое общество. Это общество, которое не достигло в своем естественном развитии стадии государства. Родовое общество - это такое общество, где есть надындивидуальный род, может регулировать различные проблемы, взаимодействие людей без государства. Делает это очень эффективно. Если человек что-то не то сделал - убил, украл, - общество давит на него, на его родственников, чтобы родственники его убили, потому что иначе будет кровная месть. То есть внутри этого общества есть такие важные институты, которые поддерживают гомеостаз за счет отсутствия правосудия. Потому что, в принципе, оно работает так, что если ты член клана, член рода, тебя будут защищать, и наличие этой защиты уменьшает наличие в целом.



Соответственно, сползание обществ в тотальное насилие и война против всех, оно предотвращается не наличием тюрьмы, закона и судьи, а тем, что с той стороны прилетит. И в чем проблема, например, африканских стран, Как только вы родовое общество делаете государством, естественно, тут же человек, который стал президентом страны, назначает своими советниками, своими миллионерами членов своего рода. Это только со стороны воспринимается как коррупция, но это и есть коррупция для Запада. Но на самом деле это просто отсутствие цивилизации и долой эволюции госинститутов.



Ю.Латынина: iPhone и Google мы повторить не можем, а вот Прагу 68-го или Афганистан 79-го пытаемся



Казахстан - это родовое общество, не считаю русских районов. Именно поэтому, кстати, русские с такой скоростью вылетели в Казахстане из власти. Напоминаю, что казахи не были титульной национальностью. 40% было казахов, я вот сейчас посмотрела, в 79-м году в Казахстане. Сейчас их 70%. Русское население уменьшилось чуть меньше, чем в два раза. Это значит, да простят меня казахи, что если в Казахстане, как где-нибудь в Гане, люди выйдут на площадь и свергнут ненавистного диктатора, то следующий человек, который придет к власти, по определению будет делать то же самое.



Тут мы понимаем, что для прекрасной России будущего понадобиться Навальному чистить авгиевы конюшни. Потому что даже если нынешняя власть куда-то испарится, то останется чудовищная пирамида коррупция, привычка ко вседозволенности. Но по сравнению с Казахстаном Россия - европейская страна. Ближний круг там не простирается дальше братьев или детей. Даже у Путина ближний круг не состоит из зятя, брата. Он состоит из тренера, повара, массажиста, охранника. И, например, я поэтому совершенно уверена в хорошем долгосрочном будущем Беларуси. Это европейское общество.



Соответственно, цитирую Петра Милосердова, с которым мы говорили, в Казахстане никакой оранжевой революции невозможно ввиду архаического сознания и политической наивности граждан. Там единственная форма, которую принимает революция - это погром. И в этом смысле как раз к вопросу о развале СССР и развале царской России. Возможно, мы, действительно, об этом когда-нибудь еще пожалеем. Не потому, что стремлюсь эту замечательную Россию, как Путин, восстановить, а вот как Британская империя ушла из Африки, и Африка стала погружаться во тьму. Африку жалко. Потому что, конечно, в этом смысле будущее Средней Азии - это исламизация, хотя сейчас Казахстан, кстати, благодаря Назарбаеву достаточно… или даже просто светская страна.



Итак, собственно, возвращаемся к главному пути нашего героя, который был первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев и правил страной до конца прошлого года. Выходец, как уже теперь все известно, из клана Шапырашты союза Уйсун Старшего жуза. И, конечно, история Назарбаева - это хороший пример того, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.



Потому что когда Назарбаев пришел к власти и даже выиграл выборы, бывший первый секретарь, то у него были какие-то иллюзии. Он привлекал иностранных инвесторов, делал разумные реформы вроде пенсионной системы. Студентов посылал реально много учиться за границу. Притом, что 60% доходов Казахстана - это добыча углеводородов, и это же обеспечивает 40% дохода бюджета. И плюс еще первое место в мире - уран. Назарбаев никогда в отличие от России при Путине не брезговал иностранными инвестициями. Собственно, в этих инвестициях он видел средство диверсификации и ухода из-под влияния России. И крупнейший актив Казахстана "Тенгизшевройл" принадлежит 50% "Шевройлу", а 25% - ExxonMobil. Или бывший премьер-министр Тони Блэр Великобритании советник Назарбаева. Кстати, если я не ошибаюсь, именно брат Тони Блэра судья Вильям Блэр как раз осудил Мухтара Аблязова, оппонента Назарбаева к заключению в Англии.



Или вот 2005-й год замечательная история. Экс-президент США Билл Клинтон прилетает в Казахстан и берет с собой канадского бизнесмена, которого зовут Фрэнк Джустра. И чего вы думаете? Они с Назарбаевым поговорили, после этого Назарбаев продает Джустру пакет государственного урана, что делает компанию Джустера - она называется Uranium One - первой урановой компанией, номер один в мире. Что получает Клинтон? Вы будете смеяться, он получает 31 миллион долларов на счет своего фонда. А после этого уже Uranium One продает 20% пакета своего "Росатому". И снова сделку одобряет человек по фамилии Клинтон, на этот раз госсекретарь - Хилари Клинтон. А фон Клинтонов - Surprise Surprise! - снова получает разные взносы от акционеров Uranium. Например, 5,6 миллионов долларов от некого Яна Телфера, акционера.



То есть вот просто применяя на российский лад. Представьте себе 75% "Роснефти" или "Газпрома" в руках какой-нибудь иностранной компании. Барак Обама советником Путина. Или там продажа русского урана после задушевной беседы Путина с Байденом.



Вот, как мы видим, Назарбаев диверсифицировался. Эта диверсификация была очень важна для признания на Западе. Как мы видим, она конвертировалась не только в замки и счета по всей Европе. Но обратите внимание: ноль сейчас в ООН и на Западе суждений о том, что происходит в Казахстане.



Я чего-то думаю, что Тони Блэр свое веское слово в этом тоже замолвил. Кстати, я думаю, что одна из важных версий, которые сейчас будет Путин продавать, в том числе, и Европе, и Америке, и Блэру и НРЗБ. Вот Путин ввел войска. Он спас Казахстан от страшных исламистов, сговорился с Сатыбалды.



И второй целью этой продажи активов, конечно, было найти противовес России. Потому что русские в Казахстане стали гражданами второго сорта. Я думаю, что Сергей Лукьяненко, наш известный фантаст, который уехал из Алма-Аты много чего может порассказать. Их не подпускают к госуправлению, какому-то серьезному бизнесу. Не то чтобы есть какая-то дискриминация на низовом уровне. Ее нет. Потому что, как говорит Петр Милосердов, врач - это русский, потому что вероятность, что он купил диплом, меньше, чем если врач – казах.



Ю.Латынина: Нам не хотят показывать, как стреляют в людей, потому что все остальное нам бы с удовольствием показали



Но в политике и бизнесе, опять же цитирую Милосердова, европейская нация - русские, которые просто не имеют таких связей в родовом обществе, они просто проигрывают. Нельзя сказать, что это прямо такая супержесткая дискриминация. Но к ней, конечно, все время добавлялось государственное напоминание о независимости, потому что чем меньше было чем хвастаться Казахстану, тем больше, конечно, хвастались независимостью.



Я уже вспоминала историю в детском саду на утреннике поставили "расстрел русскими солдатами Казаха в 86-м году". В каждом ауле почти есть памятники жертвам искусственного голода 32-го, 33-го годов - то, что на Украине называется голодомором. В Казахстане называют ашаршылык. И, кстати, я напомню, что в процентах гибель людей в Казахстане была самой высокой в Советском Союзе. Знают имена тех казахских героев как Алдияров, Габбасов, Боштаев - это люди, которые создавали свою национальную киргизско-казахскую партию. Алаш-орда называлась. И они вместе с белыми сражались против большевиков. И их расстреляли большевики в застенках ЧК.



Плюс чрезвычайные хлебозаготовки. Про независимость и суверенность, действительно, говорится в школах из каждого утюга. Вот Роман Юнеман, который тоже жил в Казахстане и на нем специализировался, говорит, что на уроке казахского ты в первую очередь учишь, что Казахстан, он независимый и суверенный - со всех плакатов.



И проблема Нурсултана была классическая - что у него не было сыновей. Это очень частая проблема лидеров, у которых нету гарема. Вместо этого у него были дочери: Дарига, Динара и Алия. Алия, кстати, самая младшая. Поэтому она уже училась в университете Джорджа Вашингтона, а не в Москве - к вопросу о диверсификации. И, кстати, стала большая борчиха с глобальным потеплением и за зеленую экономику.



Вот об этой зеленой экономики в смысле зеленой от долларов для одного клана мы сейчас и поговорим. Что происходит у авторитарного правителя, если у него нет сыновей, как Коленька у Лукашенко или как Алиев-младший у Алиева-старшего? Естественно, первый кандидат на передачу власти - это зять. Самый старший зять, муж Дариги был Рахат Алиев, который стал главой Налоговой в Казахстане и, кстати, учился в академии ФБР в США, опять же к вопросу о диверсификации. Ничего академия не помогла, потому что Рахат Алиев - это была чиста Африка, сдобренная кокаином. Вот все, что можно себе придумать в страшных снах, там было. Потому что, например, там были не только любовницы. Там было убийство любовниц. Была такая девочка Анастасия Новикова, которая вела на принадлежащем ему телеканале программу астрологических прогнозов. И родила, по крайней мере, по словам ее родителей, от Рахата девочку. Убили ее в 2004 году в Бейруте в доме родичей Рахата Алиева. Ну, почему в Ливане - понятно. Потому что в Казахстане убивать любовницу зятю президента - могут случиться какие-то проблемы. То, что рассказывали родители, это было абсолютно чудовищно. Потому что когда они очнулись, уже когда Назарбаев рассорился со своим зятем, эти родители стали проводить пресс-конференцию, рассказывать, что происходило, волосы встают дыбом. Потому что, в общем, выходило, что Рахат захотел расправиться со своей любовницей, но в тот момент она была беременной. Подождали, пока у нее родилась девочка. Девочку забрали, а, соответственно, женщину убили. При этом, как утверждали родители, с ней страшные вещи происходили.



Бизнесы забирались просто так, на щелчок. И в 2007-м Рахату помимо всего прочего приглянулся такой "Нурбанк". И, судя по тому, что мы знаем, вывез его менеджеров и убил. Похоже, что, может быть, даже лично. То есть Африка, как я и говорила, Средневековье, XIII век. Король Джон душит принца Артура в тюрьме.



И, соответственно, все эти вещи сходили бы Рахату с рук, но тут он начал рассказывать, кто такой Назарбаев, "сейчас я буду вместо него". Но когда у человека полностью сорвало крышу от убийств и кокаина, естественно, Назарбаеву это донесли. Начались уголовные дела, в том числе по похищению этих топ-менеджеров. И доложил, естественно, это кто Назарбаеву? Естественно, другой зять, который тоже хотел быть преемником. Его звали Тимур Кулибаев.



Соответственно, Рахат Алиев со своим кокаином убежал в Вену. Вернее он даже был послом к этому моменту в Вене. И как Сергей Пугачев нам рассказывает сейчас о Путине самые страшные вещи, даже Алиев написал целую книгу о коррупции Назарбаева. Почему-то не о своей.



А у Алиева еще был сын, соответственно, внук Нурсултана Айсултан, что переводится как Лунный правитель, упал недалеко от отца. В 19-м году даже получил в Англии небольшой приговор за то, что покусал полицейского. Полицейского внук елбасы кусал при следующих обстоятельствах. Он нанюхался тоже кокаина в дым (я не знаю, чего, может быть, это был не кокаин), высочил из дома, заскочил на какой-то балкон, заскочил к какой-то девушке. Представляете, девушка заходит в дом и находит в ящике свое стола паспорт и кошелек этого и кошелек младшего Назарбаева, в стиральной машине его вещи. Он тем временем выскакивает на балкон. Заскакивает в квартиру другой женщины, громко зовет Аллаха. Вместо Аллаха явился полицейский и Назарбаев младший его покусал.



Кстати, этот Айсултан учился в королевской военной академии в Англии, опять же заметим, не в нахимовском училище. Проживал в основном в Лондоне, питался в основном кокаином. Вел блог, в котором называл себя Айсултан Иисус Рахат. Он рассказывал про себя, как специалисты в школе КГБ научили его ненавидеть весь мир, как его обижали и унижали… Ну, вот конечно, этого человека именно обижали и унижали. Как он умел манипулировать всеми. И, в конце концов, заявил, что он не внук Назарбаева - до того человек дококаинился, что сказал, что он его сын. То есть он обвинил своего деда в кровосмесительной связи с собственной матерью.



Кроме того, он сказал, что его преследуют из-за того, что он "владеет информацией о коррупции между правительством России и Казахстана". Коррупция была, по его словам в газовой сфере. Он рассказал про некую прокладочную компанию, на которую получилось около полутора миллиардов в год. "Деньги оседают в Сингапуре, там они делятся между российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, в частности, Алексея Миллера, руководителя "Газпрома", а прибыль 700 миллионов долларов в год Казахстану делятся между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем".



И дальше начинается рассказ с невероятными подробностями о том, что кто-то хотел забрать контракт себе. В общем, там много чего рассказывал этот человек, включая то, как находился в тюрьме под Орлом в России, откуда его спасли российские спецслужбы.



В общем, после того, как он все это рассказал, еще через год он загнулся от передоза наркотиков. И вот, собственно, к 2004 году, видимо, посмотрев на всю свою семейку - а я вам яркими красками описала только двух членов - елбасы понял, что Ли Куан Ю из него не получится. И начал все сворачивать.



Кстати, если вы думаете, что другой зять Тимур Кулибаев был хотя бы классом выше, то ответ: это было просто не так шумно. Вот американский Forbes оценивает совокупное состояние четы Кулибаевых в 5,8 миллиарда долларов. Есть очень много расследований про Кулебаева. Но я просто скажу, что среди покупок его супруги замок Бельрив в Швейцарии за 62 миллиона долларов. И в то время, как Динара Кулибаева покупала этот замок, Нурсултан Назарбаев бранил матерей, которые потребовали пособия и сказал: "Купи две коровы и обеспечивай себя" - вот для нищих матерей. И замок, общая недвижимость родственников Нурсултана Назарбаева вот "Свобода*" в свое время раскопала и оценила только ту недвижимость, которую они нашли - 785 миллионов долларов без малого - миллиард.



И все-таки, собственно, за право этих прекрасных людей накачиваться наркотой, кусать полицейских, покупать замки, душить любовниц, расстреливать банкиров - и расстреливают сейчас русские солдаты на улицах Алма-Аты людей, потому что все эти права являются священной и неотъемлемой собственностью тех или иных Кощеев, и покуситься на них - это грех.



Ю.Латынина: Это не похоже на Беларусь, это была почти в чистом виде "арабская весна"



Те, кто смотрит меня на моем канале, Даша должна сейчас показать эти прекрасные замки, в том числе, исторические. И, конечно, проблема всех этих замков и этих взяток была та, что в Казахстане, кроме как в Алма-Аты, практически не сформировался средний класс. Были приближенные Назарбаева, которые имели все, и были вот эти молодые люди, которые приехали из бедных районов, селились в Алма-Аты которые были готовы взорваться всегда, по любому поводу. Вот несколько лет назад была история. Популярный в Казахстане исполнитель Кайрат Нутрас, он приехал давать бесплатный концерт. Они пришли на этот концерт. Певец пропел две песни и уехал. А они пошли все громить. То есть есть этот праздник жизни. НРЗБ. Как я уже сказала, младшая дочка борется с глобальным потеплением. Едут же к ней. Кокаин, убийства, любовницы НРЗБ и академия ФБР с одной стороны - нищенский труд и родовой строй, с другой.



И возникает еще третий фактор, о котором мы еще не или, но который всегда возникает на Востоке там, где кокаин, убийства и взятки. Это ислам.



Вот представьте себе, по казахскому телевизору выступает человек и говорит: "Аллах дал нам НРЗБ. мы должны его ценить". И дальше этот человек говорит, что если женщина обнажена, она вызывает рак простаты у мужчин. Этого человека зовут Махомеджан Тазабек, и это проназарбаевский комментатор, который в 20-м году получает свою собственную программу на телеканале "Казахстан".



И надо честно сказать, что Казахстан совсем не исламское общество сейчас. Более того, поскольку там не любят узбеков, а узбеки гораздо более ревностные мусульмане, это еще есть как барьер к исламизации. А салафитов все время при Назарбаеве считали иностранными агентами, закрывали даже тех, кто славит президента. Но, тем не менее, Назарбаев начал потихонечку упоминать аллаха, следуя тем самым траектории всех Асадов, которые в связи с ползучей исламизацией Востока, когда-то были про коммунизм, а теперь про аллаха.



И в такой конфигурации происходит, что, правильно, две вещи - ничто не ново под луной - Назарбаев поручаем одному из членов правящего клана надзирать за исламом. Соответственно, этот член правящего клана, он думает, что ну что ж, религия хороший инструмент, который может обеспечить приход к власти. Соответственно, встречайте племянников Назарбаева. Это тот самый сейчас то ли арестованный, то ли не арестованный генерал Самат Абиш Сатыбалды - это первый бывший заместитель главы НКБ и его брат, естественно, миллиардер Кайрат Сатыбалды. Казахский Малафеев, как его охарактеризовал Андрей Зубов.



И вот если старое поколение Назарбаевых оно было про кокаин, любовниц и взятки, и думала, что Sandhurst это все обеспечит, то новое поколение, то оно, конечно, начинает поглядывать на Афганистан, который со всем этим Sandhurst НРЗБ, и на новую Турцию, которая идет в исламизм. Они не противятся этим трендам - ни религиозному ни авторитаризму. И, собственно, Кайрат, конечно, надеялся стать преемником так же, как Рахат Алиев. И тут вдруг преемником становится Касым-Жомарт Токаев, "мебель", как говорит Мухтар Аблязов. Медведев. Дипломат, который без силовой команды, который жил вдали от родины. При том главой правительства становится Аскар Мамин, суперлояльный Назабаеву тяжеловес. Главной КНБ становится опять же суперлояльный Назарбаеву Карим Масимов, которого считают в Казахстане уйгуром, то есть представитель не титульной национальности, которые не может стать президентом, но очень хорош в качестве поводка на Токаеве.



Можете себе представить, как был недоволен Кайрат. И вот что происходит? Повышаются вдвое цены на газ. Надо же на что-то содержать дворцы в Швейцарии. В Жанаозене возникают волнения. Они возникают в первую очередь среди ногайцев - это часть местного населения, которое наиболее воинственно. Они возникают среди людей, которым, действительно, есть нечего, которые работают тем, что они развозят на этих своих "буханках" людей. И вдруг эксплуатация этого газа становится вдвое дороже. Кстати, надо сказать, что у нас с системой "Платон" произошло то же самое, и ничего не было.



После того, как эти волнения распространяются на Алма-Аты, волнения вспыхивают мгновенно. Я думаю, что там был возможно что-нибудь рассчитать. Кому-нибудь. Ну, это рассчитать, как во время взрыва рассчитать, как разлетятся осколки. И когда нам рассказывают очень многие аналитики, очень многие оппозиционеры, что типа люди, которые громили что-то в Алма-Аты - это специально нанятые титушки, которые были наняты, чтобы создать видимость беспорядков, скомпрометировать революцию и пригласить русские войска, - я уже сказала, что чужие войска приглашают только когда своих не осталось.



Если бы кто-то в правящей власти мог бы организовать титушек так быстро, он бы, конечно, организовал титушек бить демонстрантов, а не то чтобы вместе с демонстрантами титушки били полицию, которая бежит.



Андрей Зубов рассказывает, что после того, как племянники Назарбаева увидели, что Токаев их отстраняет от власти, они мобилизовали быстро каких-то нехороших людей, в том числе, радикальных исламистов. И они начали бросать коктейли Молотова, их специально вооружали. Но, как я сказала, я эту теорию нахожу смешной. Я не знаю в таких подробностях, как Зубов, Казахстан, но слушайте, теория, что КГБ разбежался, потому что ему дали приказ брать Сатыбалды, я считаю излишней, потому что он просто разбежался. И что криминал грабил, потому что ему дали приказ, я считаю смешным. Он грабил, потому, что он криминал.



Я продолжу говорить об этом у себя на канале. Мало того, что Токаев воспользовался этим, чтобы перебить крышу это, сейчас, конечно, объясняет, в том числе, и Путину то, что случилось. Ему важно утопить как раз не разрозненных протестующих, ему важно сказать, что эти протестующие были организованы его политическими противниками, то есть родственниками Назарбаева.



Я остаюсь у себя на канале. Скажу, что это не похоже на Беларусь, это была почти в чистом виде "арабская весна", которая кончилась дворцовым переворотом.



* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.

8.01.22 Источник - echo.msk.ru

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