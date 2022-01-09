Потерявший пол, яйца и ориентацию амер-фигуристо ЛеДюк едет на Олимпиаду

11:48 10.01.2022

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде

Теги чемпионат США сборная США Пекин-2022 пары Эшли Кэйн-Гриббл Тимоти ЛеДюк ЛГБТ Фигурное катание



Американский фигурист Тимоти ЛеДюк, выступающий в паре с Эшли Кэйн-Гриббл, станет первым небинарным участником зимней Олимпиады.



Ранее ЛеДюк стал первым небинарным спортсменом, которому удалось одержать победу на чемпионате США по фигурному катанию (независимо от дисциплины).



Небинарные люди не относят себя к категориям "мужчина" или "женщина". Также ЛеДюк является открытым геем.