Найден мертвым полковник УВД Алматы Назанов. Типа - "инфаркт"

13:13 10.01.2022

Высокопоставленный казахский силовик скончался от инфаркта после беспорядков

МВД Казахстана: замначальника управления полиции Алма-Аты Назанов скончался от инфаркта



Заместитель начальника управления полиции Алма-Аты полковник Танат Назанов скончался от инфаркта на рабочем месте после массовых беспорядков, которые охватили город несколькими днями ранее. О смерти высокопоставленного силовика сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Казахстана.



По данным ведомства, тело полковника было обнаружено утром в понедельник, 10 января. Подробности произошедшего пока остаются неизвестными.