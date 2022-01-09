Кыргызских погром-"добровольцев" пытают в казахских застенках

13:19 10.01.2022

В Шымкенте был задержан гражданин Кыргызстана Баялы Торогельдиев, 1997 года рождения, сообщает Институт омбудсмена.



По словам родственников, Баялы подвергся избиениям во время допроса со стороны правоохранительных органов Казахстана и в настоящее время находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи.



Институт омбудсмена обратился к уполномоченному по правам человека в Казахстане Эльвире Азимовой с просьбой оказать содействие в защите прав каждого гражданина Кыргызстана, а также в предоставлении им необходимой юридической и медицинской помощи, в том числе трудовому мигранту из Кыргызстана Баялы Торогельдиеву.