Казахская диаспора Калифорнии и Нью-Йорка протестует против ОДКБ

13:51 10.01.2022

Казахская диаспора Калифорнии и Нью-Йорка протестует



В Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на акции протеста вышли десятки выходцев из Казахстана – в знак солидарности со своими соотечественниками на исторической родине.



Многие из них не могут выйти на связь с родными вот уже несколько дней.



Диаспору возмутил ввод войск стран ОДКБ в Казахстан



