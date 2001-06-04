Ночь над Казахстаном. Версии заговора, - В.Овчинский, Ю.Жданов

13:54 10.01.2022 Ночь над Казахстаном

версии заговора



Владимир Овчинский Юрий Жданов



События в Казахстане породили множество версий о зачинщиках мятежа. Основные сводятся к следующему.



1. Токаев решил избавиться от опеки Назарбаева. Не будем его даже рассматривать. Устраивать апокалипсис у себя в республике, имея всю полноту власти, - нелогично.



2. Назарбаев решил избавиться от Токаева. И крушить для этого памятники самому себе с криками "старик уходи"? Тоже не укладывается в логику.



3. Китайский след. Зачем так "погромно", когда влияние КНР никуда не уйдет при любом раскладе политических сил?



4. Русский след. Нам не хватало только казахской революции в условиях предвоенной ситуации на границе с Украиной.



5. Афганский след. Он, в принципе, может проявиться в любой среднеазиатской республике. Но Казахстан явно не является приоритетом в экспансии талибов*.



Президент Токаев заявил, что события последних дней в Казахстане стали результатом нападения "бандитов и террористов".



"Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами", - сказал Токаев. Только на Алматы, по его словам, напали 20 тысяч "бандитов".



Русская служба Би-би-си (08.01.2022) попросила экспертов дать оценку тому, кто может стоять за беспорядками на улицах Казахстана.



Что за "бандиты"?



Президент Токаев называет людей, вышедших на улицы Казахстана, "деструктивными силами", заговорщиками и "международными террористическими бандами".



Но опрошенные Би-би-си западные эксперты (да и российские тоже – В.О., Ю.Ж.) подвергают сомнению слова политика.



"Если внимательно присмотреться к тем событиям, которые власти прежде называли "террористическими актами", можно увидеть гораздо более сложную картину, связанную с борьбой за власть внутри элит", - говорит эксперт британского Королевского института международных отношений Кейт Маллинсон.



С оценкой Маллинсон согласен и британский бизнес-аналитик Бенджамин Годуин. При этом и Годуин, и другие эксперты полагают, что озвученная Токаевым цифра в 20 тысяч "бандитов" - это, скорее всего, преувеличение.



Для сравнения: по оценкам ЦРУ, 20-30 тысяч человек - это численность всех боевиков "Исламского государства"* на момент, когда группировка контролировала максимальное количество территорий в Сирии и Ираке в 2014 году.



Опрошенные Би-би-си эксперты сходятся во мнении, что в Казахстане сейчас нет мощных центров религиозного экстремизма. Некоторые граждане страны в 2014-2018 годах вступали в ряды боевиков ИГ и отправлялись в Сирию, однако их число было невелико. Те, кто вернулся в Казахстан, попадали под суд, многие их них сейчас находятся в тюрьме.



"Роль радикальных исламистов крайне преувеличена. Казахстан сейчас не является рассадником доморощенных террористов", - считает аналитик Маллинсон.



В первой половине 2010-х радикальные исламисты в Казахстане провели несколько вылазок. Но группы боевиков, вступивших в открытое противостояние с властями, были небольшими.



6. Заговор в КНБ



Профессор факультета востоковедения и африканистики Университета Лондона Бхавна Даве отмечает, что спецслужбы Казахстана построили целую систему слежки за населением. Но тут же добавляет, что это не всегда означает, что они работают эффективно.



"Спецслужбы приглядывают за всеми. . . И совершая те или иные действия, силовики могут иногда преследовать личные или групповые, но не государственные интересы", - говорит Даве.



"Эти люди явно представляют собой значительную и хорошо подготовленную силу, которая, по-видимому, была развернута для того, чтобы дискредитировать Токаева и заставить его уйти в отставку", - считает Годуин.



Профессор Даве не исключает, что погромы, произошедшие 5-6 января, могли быть спровоцированы спецслужбами: "Захват аэропорта, нападения на здания, в том числе на военные объекты, грабежи - все это не могло произойти в таких масштабах без участия спецслужб. Я думаю, что кто-то намеренно внедрил своих агентов в ряды протестующих. Некоторые представители политических элит хотели бы дестабилизировать ситуацию, подорвать власть Токаева и укрепить свои позиции".



Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, отправленный в отставку президентом Токаевым после того, как власти потеряли контроль над Алма-Атой, заподозрен в государственной измене. Об этом сообщается на сайте КНБ. Он был задержан вскоре после участия в заседании Совета безопасности страны.



54-летний Масимов - один из самых влиятельных политиков в последние годы правления первого президента Нурсултана Назарбаева. До назначения на пост председателя КНБ он в разные годы дважды был премьер-министром Казахстана и руководителем Администрации президента, секретарем Совета безопасности, министром экономики и министром транспорта.



В сообщении, опубликованном на сайте КНБ 8 января, говорится, что досудебное расследование о государственной измене в отношении Масимова было начато в четверг, 6 января. Тогда же, сообщает спецслужба, он был задержан. В тот же день он участвовал в совещании Совета безопасности страны. А вечером предыдущего дня - отправлен в отставку.



Почему Масимов пошел на организацию мятежа? Имея огромную власть в республике, контролируя финансовые потоки семьи Назарбаева, он хотел власти абсолютной. Это процесс закономерный. И не только в Азии. Он не хотел смириться с президентством Токаева. И атаку на него начал сразу после выдвижения Токаева в президенты. Достаточно вспомнить дело профессора Сыроежкина – научного консультанта Токаева по докторской диссертации и его неофициального советника.



Для справки



Дело Сыроежкина



Константин Львович Сыроежкин - политолог, востоковед, синолог (китаист). Родился 19 июня 1956 года в Алма-Ате. В 1981 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского, в 1986-м окончил аспирантуру Института Дальнего Востока АН СССР. Работал научным сотрудником Института уйгуроведения АН КазССР, научным сотрудником Центра востоковедения АН Республики Казахстан, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, координатором программы "Китай, Центральная, Юго-Восточная Азия" Информационно-аналитического центра Kazakhstan, руководителем информационно-аналитического отдела журнала "Континент", главным научным сотрудником Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова, руководителем аналитического центра Агентства по исследованию рентабельности инвестиций.



Доктор политических наук, профессор. Академик Академии политической науки Республики Казахстан, член-корреспондент Казахстанской Академии социальных наук. Почетный профессор Синьцзянского университета (ведущий университет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики). Член Центрально-Азиатского экспертного клуба "Евразийское развитие".



Награжден медалями "Ерен еңбегі үшін" и "100 лет ВЧК-КГБ-КНБ", юбилейными медалями "10 лет Шанхайской организации сотрудничества", "10 жыл Астана", "Қазақстан Конситуциясына 20 жыл" и "25-летие КИСИ при Президенте РК", нагрудным знаком "Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін", знаком "За заслуги в развитии культуры и искусства" Межпарламентской ассамблеи СНГ, почетной грамотой МИД Республики Казахстан, благодарственным письмом Совета безопасности РК и др.



Известный, авторитетный специалист по геополитике, проблемам региональной безопасности, внешней политике КНР, проблемам социально-экономического и политического развития Китая. Автор множества книг.



Именно Сыроежкин был главным научным консультантом докторской диссертации Касым-Жомарта Токаева (тогда - премьер-министр Казахстана, в настоящий момент - президент Казахстана и кандидат в президенты РК от партии власти на предстоящих выборах) "Внешняя политика Казахстана в период становления нового мирового порядка"; защита прошла в Институте актуальных и международных проблем Дипломатической академии МИД РФ 4.06.2001.



Сыроежкин входил в команду Токаева, будучи неофициальным советником. До задержания работал над внешнеполитической программой Токаева. Причем издание "ЦентрАзия", ИА REX, Telegram-канал "Компромат СНГ" и другие ресурсы называют Сыроежкина гражданином Российской Федерации.



КНБ Казахстана, арестовало Сыроежкина в 2019 году за шпионаж в пользу Китая. Ученому дали 10 лет лишения свободы. Все материалы дела засекречены.



Кроме того, Токаев отправил в отставку первого заместителя Масимова, племянника Назарбаева Самата Абиша.



Про Абиша казахские аналитики гоговорили, что у него радикальные религиозные убеждения. Он приверженец салафизма. Как и его брат - Кайрат Сатыбалды, который много лет является неформальным лидером религиозных радикалов страны.



Понятно, почему в течение нескольких лет в горах существовали многочисленные тренировочные лагеря экстремистов. Однако Комитет национальной безопасности Казахстана молчал о них и не докладывал руководству.



Ни в одном городе никаких "мародеров" не было. Только в Алматы. Почему? Для того, чтобы создать нужную картинку, – говорит активистка. – Сожжен офис "Нур Отан", как и в акимате, там никто не пострадал, как и в акимате, чиновников оттуда эвакуировали заранее и дали офису возможность полностью выгореть. Та же картина наблюдалась в Генеральной прокуратуре. Это здание находится за акиматом. Но и там удивительным образом для провокаторов тоже открыт доступ, эвакуированы сотрудники.



И главное: КНБ и аэропорт. Здание КНБ – это очень хорошо укрепленный объект, оно окружено шестиметровым забором, а его "мародеры" берут за считаные минуты. Зайти туда без усилий можно только в том случае, если дверь вам открыли изнутри.



За 40 минут до нападения на аэропорт Алматы по команде КНБ там полностью убрали оцепление и охрану.



7. Заговор Аблязова



В дни мятежа много говорилось о Мухтаре Аблязове - казахском оппозиционере, который, по его собственному утверждению, координирует протесты в Казахстане из Франции.



Причем стало известно, что один из штабов Аблязова находится в Киеве - это было видно по телефонам украинского оператора Vodafon, которые оппозиционер оставил в качестве контактных.



Аблязов одновременно находится в украинском розыске за миллиардные хищения.



Украинское интернет – издание Страна. ua опубликовала следующие данные на Аблязова: это крупный казахский предприниматель, владелец "Астана-Холдинга", имевший интересы в зерновом, сахарном, автомобильном, банковском и медийном бизнесе. С 1997 года он начинает работать на государство - сначала в энергетической госкомпании, а затем - вообще министром энергетики и торговли Казахстана.



Аблязов планировал ввести рыночные принципы формирования тарифов. На практике это значило повышение тарифов, которые тогда искусственно сдерживались властями. Но Назарбаев ему этого не позволил, и Аблязов клеймил президента за это как врага реформ.



Парадокс, но именно из-за повышения газовых тарифов сегодня и возникли жесточайшие протесты в Казахстане. Которые "рыночник" Аблязов активно поддерживает.



В 1999 году, разругавшись с президентом Назарбаевым, он ушел в отставку. А в 2001 году основал оппозиционное движение "Демократический выбор Казахстана", куда вошли некоторые представители действующей власти.



Но вскоре они начали терять должности, а против Аблязова открыли уголовное дело за хищения средств и создание ОПГ. В 2002 году он получил шесть лет колонии, но уже через год под давлением Запада вышел на свободу.



За бывшего министра тогда дружно заступались Госдепартамент США и Европарламент. То есть на Западе его рассматривали как "реформатора" и альтернативу действующему казахскому руководству.



После освобождения он уехал жить в Москву, откуда, по собственному признанию, финансировал казахскую оппозицию.



Но в 2005 году его карьера в Казахстане снова пошла в гору. Он возглавил крупнейший частный банк БТА. И к 2009 году уже контролировал 75% его акций.



Произошло это при странных обстоятельствах. На охоте погиб предыдущий глава финучреждения Ержан Татишев, после чего Аблязов и получил должность.



В 2017 году бизнесмен Муратхан Токмади заявил, что Татишев был убит по заказу Аблязова. И через год бывшего министра приговорили за это к пожизненному. Параллельно в том же году его осудили за финансовые махинации. Приговор был заочным. К тому моменту банкир уже восемь лет находился в эмиграции из-за других уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями. Все обвинения властей и уголовные дела против себя он называет сфабрикованными по политическим причинам.



Казахстан он покинул в 2010 году, а через год получил политическое убежище в Великобритании. К тому моменту его банк уже был национализирован.



Позже во Франции Аблязова задержал Интерпол, который искал его по представлению Казахстана. Однако в 2016 году суд в Париже отказал в его выдаче на родину.



С тех пор Аблязов считается главным оппозиционером Казахстана, хотя и координирует эту деятельность из Франции. И не только оттуда.



Еще летом 2020 года в Сети появилась информация о том, что ДВК формирует штаб в Киеве для руководства протестами в Казахстане, которых на тот момент еще не было.



Планировалось, что для свержения режима Назарбаева достаточно вывести на улицы 50 тысяч казахов. А для этого достаточно иметь по тысяче-две обученных активистов на каждый крупный город - которые подтянут за собой остальных.



Координировать эту деятельность тогда планировалось через два центра - самого Аблязова и киевский штаб, которому оппозиционер давал наставления по видеосвязи.



Интересно, что телефоны указанные для связи с киевским штабом, всплыли буквально вчера - в разгар казахских протестов. Их опубликовал на своей странице сам Аблязов и призвал по ним координировать действия протестующих.



То есть штаб в Киеве работает и сегодня. Другой вопрос, какова его роль. Но крайне интересно, что именно с Украиной связана координация с казахскими протестами.



Кроме того, Аблязов активно комментирует происходящее в стране на украинских телеканалах. Призывая, например, оппозицию не идти ни на какие переговоры с властями.



Для справки



Украинский розыск Аблязова



В 2018 году прокуратура Киева завела уголовное дело на казаха Кеннета Алибека за отмывание денег через украинскую фармацевтическую компанию "Максвелл", которая принадлежала Алибеку и находилась в Борисполе.



Фирма использовалась как прикрытие для махинаций Аблязова, заявили в украинском следствии. По нему в Киеве работали еще с 2009 года. Подозрение казахскому оппозиционеру в Украине выдвинули в 2017 году. В том же году он получил заочный приговор по этому делу в Казахстане (и по ней его подали в розыск Интерпола).



Эту историю тогда называли одной из крупнейших мошеннических схем. Расследовали ее совместно правоохранители Казахстана, России и Украины. Речь шла о том, что владелец БТА-Банка отмыл 7,5 миллиарда долларов в Казахстане и еще 2,5 миллиарда - в Украине и РФ.



В схеме было задействовано более тысячи специально созданных подставных компаний по всему миру.



После объявления заочного подозрения генпрокуратура Украины обращалась во Францию с требованием экстрадиции Аблязова, но это прошение до сих пор осталось без ответа.



В связи с этим уголовным делом украинская юридическая компания "Ильяшев и партнеры" публиковала данные, которые сам Аблязов о себе не сообщал. Оказывается, во время пребывания в Британии и Франции он провел некоторое время в тюрьме.



"Английские суды признали Аблязова мошенником, обязали вернуть БТА Банку $4,3 млрд и приговорили его к 22 месяцам тюрьмы. Срок Аблязов не отбыл, скрывшись по поддельным документам во Франции, где и был арестован летом 2013 года. Там банкир 3,5 года содержался в тюрьме в ожидании экстрадиции в Украину или Россию", - сообщали украинские адвокаты.



Сейчас оппозиционер, который заявляет, что координирует протесты в Казахстане и активно цитируется украинскими и западными СМИ, официально находится в украинском розыске по статье 191 - "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".



По части пятой этой статьи ему светит срок от 7 до 12 лет.



По уголовным делам с отмыванием денег проходила и украинка Елена Тищенко. Она работала юристом у Мухтара Аблязова. В сентябре 2013 года Тверской суд Москвы взял ее под стражу.



У Тищенко было украинское гражданство, но при этом и вид на жительство в Британии. Поэтому суд счел, что она может бежать. Обвиняли украинку в том, что она управляла легализацией 3,3 миллиарда долларов, незаконно вывезенных из Казахстана в Россию. Ее арест произошел как раз через несколько дней, как самого Аблязова по запросу Интерпола задержали во Франции.



Интересно, что после Майдана Елена Тищенко стала начальником управления по возвращению активов МВД Украины. Но в сентябре 2015 года подала в отставку. Отставка произошла после скандала. Нардеп Лещенко подал в ГПУ запрос о прошлом Тищенко. Он утверждал, что она девять лет находилась на госслужбе как сотрудник секретариата комитета ВР по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией. И параллельно в это время работала на Мухтара Аблязова за рубежом.



По всей видимости, Аблязов является агентом спецслужб сразу нескольких государств. Но, в первую очередь, КНБ Казахстана. Его украинские и британские возможности были полезны для заговорщиков в КНБ. Кроме того, он служил хорошим прикрытием для их действий по организации мятежа – любую координацию можно списать на него.



8. Заговор ОПГ



Криминологи и политологи уже вывели закономерность, что ни одна цветная революция последних десятилетий не обходилась без активного участия ОПГ. Эта закономерность наглядно просматривается и в казахском мятеже.



7 января в Казахстане задержан криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как "Дикий Арман", которого его хозяева из КНБ отозвали из Турции для того, чтобы тот поднял на мятеж свои подконтрольные ОПГ. 37-летний бандит считается самым влиятельным криминальным авторитетом Казахстана, еще более 10 лет назад подмявший под себя все ОПГ на севере и в центре страны.



Понятно, что коронование на преступный трон не обошлось без прямой поддержки властей. В 2005 году Дикий Арман состоял в политическом движении в поддержку Нурсултана Назарбаева, участвовал в силовых разгонах оппозиционеров (естественно под контролем КНБ).



Хорошо известно, что бандит Джумагельдиев - это правая рука и близкий сподвижник Кайрата Сатыбалды - племянника Назарбаева, лидера религиозных радикалов, о котором говорилось выше.



***



Картина мятежа просматривается: КНБ, оппозиционеры Аблязова с его украинскими и британскими друзьями, ОПГ, часть радикальных исламистов. Публика разнородная, спаянная КНБ. Многие из них – родственники Назарбаева. Но это не является свидетельством его личного участия в мятеже.



Токаеву придется распутывать этот узел. Ведет он себя решительно, чего никак не ожидали мятежники. А решительность основана на главном факторе – поддержке России, которой не первый раз приходится крепить безопасность своих соседей и союзников.



*террористические организации, запрещенные в РФ Источник - Завтра

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