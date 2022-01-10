За 100 секунд до апокалипсиса. Как США могут спровоцировать ядерную войну в Европе, - Максим Столетов

17:27 10.01.2022 За 100 секунд до апокалипсиса. Как США могут спровоцировать ядерную войну в Европе, -

Максим Столетов

10.01.2022

За 100 секунд до апокалипсиса

Администрация США не намерена делать уступок на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире канала CNN. Также он заверил, что администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. Да и какие могут быть прорывы при чисто американском подходе к решению противоречий в наших взаимоотношениях?



Перед отъездом в Европу делегации США представитель Госдепа указал, что призывы России к выводу американского ядерного оружия из Европы являются проблематичными. "Мы… заявляли, что до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО останется альянсом, обладающим ядерным оружием", - сказали в Госдепе. В переводе на русский язык это означает, что ядерное оружие США останется в Европе еще надолго. Скорее всего, бессрочно, если в ближайшее десятилетие НАТО не развалится и не прекратит свое существование, к чему есть немало причин. Но это иная тема. Что же касается проблем, связанных с ядерным оружием, то показательной для Запада является политика НАТО, куда, заметим, входит 28 из 50 независимых европейских государств.



Накануне российско-американской встречи в Женеве генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая на внеочередном виртуальном заседании глав МИД стран-членов альянса, отметил, что НАТО намерено вести диалог по безопасности с Россией "прямо и открыто". Но при этом подчеркнул, что дипломатические усилия могут "не принести результатов". В таком случае Столтенберг допустил возможность военного конфликта в Европе из-за Украины. По его мнению, риск возникновения такой войны сохраняется из-за растущего "военного потенциала и риторики России".



Поскольку ни один из министров ему не возразил, то позволительно сделать вывод о том, что большинство стран Европы тоже допускает вероятность войны с Россией. Ядерной, разумеется, потому как, повторю слова Блинкена, "НАТО останется альянсом, обладающим ядерным оружием", в чем, естественно, виновата Россия, точнее - ее "риторика".



Вообще, слово "война" в сочетании с выражением "против России" или "с Россией" западные деятели уже несколько лет употребляют с легкостью необыкновенной. Слушаешь их, и складывает впечатление, будто они просто-напросто не понимают, что стоит за этим понятием. Не отдают себе отчета в том, какие последствия могут ждать Европу в случае такой войны. Похоже, войну они представляют себе так: сидят они на "диване" где-то под Берлином, Варшавой или Парижем и, нажимая кнопки, забрасывают ракетами российские города и веси. А вся "раша" падает на колени, молит Запад о пощаде и подобно "рашенским" же либералам заявляет о готовности круглосуточно лизать американо-европейские "сапоги". Нас милуют, и мы строем идем трудиться на благо сэров, панов и херров (нем. Herr - господин). Вот как-то так работает у них воображение. Забыли, давно забыли все эти дамы и господа, что война - это смерть, разруха, голод, холод и кровь, кровь, кровь… Напомним для начала лишь некоторые "картинки" из их же истории, которую они явно не знают.



В феврале 1945 г. силы авиации США и Королевские ВВС Великобритании начали бомбардировки Дрездена. Во время массированных авианалетов город накрывали лавины огня. В результате погибло около 200 тыс. жителей, были уничтожены более 80% зданий и 50% жилого фонда. (Чем не Хиросима и Нагасаки даже без атомной бомбы?) В пламени напалма пострадало большинство местных культурных достопримечательностей. Такой была месть британцев за бомбардировки немцами Ковентри и Лондона. Роковой датой для Ковентри оказалась 14 ноября 1940 г., когда самолеты люфтваффе проводили массированную бомбардировку на протяжении 11 часов. Но на этом немцы не остановились. За два года они атаковали город 41 раз и полностью его уничтожили



Вернемся в наше время. 24 марта 1999 г. без санкции Совета Безопасности ООН НАТО начала военные действия на территории Союзной Республики Югославия (СРЮ). Решение о начале операции "Союзная сила" принял генсек альянса Хавьер Солана.



Это была военно-воздушная операция блока против СРЮ, которая проходила в период с 24 марта по 10 июня 1999 г. Было привлечено 1259 натовских самолетов, в том числе 983 американских.



Авиация НАТО совершила до 38,4 тыс. боевых вылетов, в ходе которых было атаковано более 900 целей на территории Сербии и Черногории, сброшено более 21 тыс. тонн взрывчатых веществ. В ходе авиаударов были использованы запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, главным образом, обедненным ураном (U 238).



По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли порядка 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Окончательный размер ущерба, который был нанесен промышленным, транспортным и гражданским объектам СРЮ, не назван. По разным оценкам, он измерялся суммой от 30 до 100 млрд долл. Были уничтожены или серьезно повреждены около 200 промышленных предприятий, нефтехранилищ, энергетических сооружений, объекты инфраструктуры, в том числе 82 железнодорожных и автомобильных моста. Пострадали не менее 100 памятников истории и архитектуры, находившиеся под охраной государства и под защитой ЮНЕСКО. Страны бывшей Югославии до сих пор не могут ликвидировать последствия этой агрессии Запада.



Европейцам давно пора представить себе, что было бы с ними, если бы сила, подобная этой, обрушилась на них…



А если с воображением плохо, то, извините, дам добрый совет: посетите Музей королевы Софии в Мадриде, где и хранится картина Пабло Пикассо "Герника", настолько ярко живописующая ужасы войны, что даже искушенного зрителя оторопь берет.



Напомню, что стало основой сюжета. Во время Гражданской войны в Испании 26 апреля 1937 г. немецкий легион "Кондор", добровольческое подразделение люфтваффе, совершил налет на город Гернику. За три часа было сброшено несколько тысяч бомб, в результате шеститысячный город был уничтожен, около 2000 жителей оказались под завалами. После налета Герника горела еще трое суток. Вряд ли даже в циничной Европе найдется доброволец, который взял бы на себя смелость испытать подобные ужасы. Не виртуальные, конечно, не компьютерные. А про центральноевропейские народы и государства и говорить нечего. Но бомбят пока не их.



Военная агрессия НАТО против Югославии была осуществлена с нарушением Устава ООН, основных норм международного права, но за это никто не понес ответственности. Последняя Балканская война - наибольшая в Европе после Второй мировой - стала одной из бифуркационных точек в развитии стран континента и мира в целом. Практически это была апробация войны XXI ст., когда победа будет определяться масштабом применения новейших технологий, высокоточного оружия и тому подобное, а не численностью личного состава вооруженных сил, количеством танков или орудий - это уже из прошлого и не актуально. Поэтому коалиция из 60 государств под руководством США бомбила Сирию. Перед тем разбомбила Ливию.



Итог - холодит сердце. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в настоящее время 6,2 млн сирийцев, включая 2,5 млн детей, считаются внутренне перемещенными лицами. Еще более 12,4 млн сирийцев страдают от голода. Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR) отмечает, что за время конфликта в Сирии погибли 387 118 человек, в том числе 116 911 мирных жителей. Более 2,1 млн мирных жителей получили ранения и серьезные увечья, став инвалидами. В эту статистику не входят сирийцы, пропавшие без вести или захваченные террористами. А есть еще обездоленные НАТО с союзниками вроде Грузии и Украины афганцы, ливанцы и т.д. После Второй мировой войны только США развязали по всему миру около 80 войн и вооруженных конфликтов. Европейцы участвовали почти во всех американских преступлениях.



А что ждет и их, и нас в ближайшее время? Признанным в мире "индикатором опасности глобальной катастрофы, которая может быть вызвана ядерным оружием…" и т.п. разрушительными технологиями в других сферах стали виртуальные часы Судного дня, созданные в 1947 г. учеными-ядерщиками из Университета Чикаго.



Сегодня положение стрелок показывает, что до условной полночи осталось 100 секунд, то есть - до возможной глобальной катастрофы. Кстати, на отметке "100 секунд до полуночи" часы Судного дня были установлены в прошлом году, и это максимально близко к потенциальному апокалипсису за всю историю существования этого "механизма". В данный момент на первом плане, по мнению "хранителей часов", стоит пандемия, но из ряда глобальных угроз не ушла и вероятность ядерной (термоядерной) войны. И какое из этих зол меньшее?



Судите сами. В прошлый понедельник лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. (Заметьте, никаких соглашений международного характера по борьбе с вирусом Ковид-19 и его разновидностями, тем более на уровне Совбеза ООН, нет и их появление пока не предвидится.) Документ опубликован на сайте Кремля. В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, страны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений и считают первоочередным недопущение войны между ядерными странами.



"Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)…", - также отмечается в тексте. Напомним в этой связи, что в ДНЯО содержится обязательства ядерных держав (ст. 1) "не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или контроль над ним ни прямо, ни косвенно; не помогать неядерным государствам в производстве или приобретении ядерного оружия, не поощрять и не побуждать их к этому, а также к контролю над ним". Ранее МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря. Сегодня они должны обсуждаться в Женеве российской и американской делегаций, потом в Брюсселе пройдут переговоры представителей РФ и НАТО. Не думаю, что обстановка на встречах будет теплой. Отношения России и США давно находятся в состоянии ожесточенной холодной войны.



В Госдепе при этом лукаво заявили, что США сохраняют ядерное оружие для обеспечения стабильности в мире. При этом в ведомстве отметили, что совместное заявление пяти стран о недопустимости ядерной войны соответствует политике вашингтонской администрации, что тоже является лукавством.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Берлине, что Пентагон разрешает Германии использовать американское ядерное оружие, которое размещено на ее территории. А это - грубейшее нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).



По большому счету, заявление Столтенберга - это практически некролог по случаю кончины ДНЯО, притом что США давно похоронили его. Американцы передали контроль над своими ядерными бомбами немецким ВВС, их самолеты уже не раз на тренировках отрабатывали варианты ударов по противнику модернизированными бомбами США. И таких американских ядерных бомб в той же Германии немало. Есть они и в других странах Европы. Там тоже американцы могут полностью или частично передать контроль над этими боеприпасами своим союзникам. Такое уже случилось в Великобритании. Где еще это возможно?



В Бельгии, например, где на авиабазе Кляйн-Брогель находится 22 ядерные бомбы. Или в Нидерландах, военные летчики которых регулярно проводят тренировочные полеты с макетами ядерных бомб под "брюхом". Может, и в Италии, где на авиационной базе ВВС США Авиано хранится до 35 бомб В-61, а на базе Геди-Торре на севере страны находится до 40 штук таких же В-61. Но самое большое количество американских ядерных бомб (более 50) размещается в Турции на авиабазе Инджирлик. Там дислоцируется 39-е авиационное крыло ВВС США, 10-авиационное крыло, 2-е командование ВВС Турции. Тот же Столтенберг во время своего визита в Берлин "подчеркнул важность совместного применения такого вида оружия, поскольку это поможет странам НАТО сдержать возможных агрессоров. А военно-воздушные силы Германии действительно способны нести на себе ядерные заряды". До того он пугал Европу тем, что если она не согласится с такой политикой блока, то ядерные бомбы придется размещать "восточнее Германии" ( в Польше и Прибалтике). Реально это - вооружение Европы ядерным оружием США, что создает новую серьезную угрозу для России.



Надо отметить, что практические действия по подготовке ВВС стран Европы к применению американских образцов ядерного оружия проводятся достаточно давно. Еще после воссоединения Крыма с Россией было принято решение американского руководства нарастить в Европе потенциал тактического ядерного оружия.



Предполагалось оснастить истребители F-16 и Tornado ВВС пяти неядерных стран НАТО – Бельгии, Нидерландов, Турции, Германии и Италии оборудованием, позволяющим применять ядерные бомбы B61-12. Переоборудование самолетов было завершено к 2018 году. Таким же оборудованием оснащаются все поступающие на вооружение этих и других стран Европы истребители F-35. Уже тогда было очевидно, что работы проводятся не просто так. Политические заявления о невозможности передачи ядерного оружия неядерным державам остались информационным прикрытием.



И если далее говорить без дипломатических "реверансов", то надо сказать, что каждая европейская авиабаза, на которой дислоцируются ядерные бомбы США, на картах нашего Генштаба будет обведена красным кружком. Значит, в случае реальной военной угрозы эти базы станут первыми целями российских ударов. Для чего много времени нашей армии, обладающей гиперзвуковым оружием, не потребуется. И если рассматривать ситуацию применительно к предоставлению права Германии использовать американские ядерные бомбы В-61-12 против России, то это означает одно: США хотят руками Германии вести ядерную войну с Россией на территории Европы.



Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что в рамках учений Global Thunder силы США и НАТО отработали нанесение ударов по России одновременно с восточного и западного направлений. Эксперты по глобальной безопасности даже отметили, что переброска американских бомбардировщиков B1B Lancer в Европу, заходы кораблей с крылатыми ракетами в акваторию Черного моря и многие другие действия войск НАТО напоминают приготовления к реализации плана "Дропшот", составленного во время холодной войны еще XX в. Согласно этому документу, США и НАТО должны были обрушить на ССССР несколько сотен ядерных бомб. Но что будет, если Россия нанесет ответный удар? Такой вопрос тоже надо задавать, а то на Западе формируется мнение, будто нас будут бить, а мы толерантно будем "газетками" отмахиваться. И каяться.



Чванливые американцы вкупе с "гендерными" европейцами не заметили, что времена изменились и Россия давно не "бензоколонка" с атомной бомбой. Бомбы, правды, остались, но не только они состоят нынче на вооружении нашей армии. По мнению китайского издания Baijiahao, в Европе лишь две страны имеют ядерный арсенал: Франция и Великобритания. Но, даже объединившись с Германией, они не смогут победить Россию, пишет издание. Вспоминая старую китайскую поговорку, издание утверждает: "Если Британия, Франция и Германия объединятся для борьбы с Россией, это будет похоже на удар яйца о камень".



Китайское издание отмечает также, что 500 ракет этих стран ничего не значат против 6000 российских ракет. Интенсивный потенциальный ядерный удар РФ по Европе может в одно мгновение стереть европейские страны с лица Земли - и это еще можно считать везением.



Таблоид The Sun пишет, что Вашингтон отстает от Москвы и Пекина в области разработки вооружений, которые можно использовать в космическом пространстве. Издание указало на то, что боевые системы РФ способны выводить из строя спутники США, заставляя их сходить с орбиты Земли. "Россия готовится нанести сокрушительный удар по американским спутникам в любое удобное для нее время", - отмечает The Sun. В материале предрекается, что в результате осуществления подобной атаки Штаты, чья техника в значительной мере зависит от работы спутников, будут отброшены в 1970-е годы.



Более того, по мнению аналитиков, в случае нанесения Россией ядерного удара по США, боеголовки будут направлены на такие крупнейшие города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Филадельфия, Финикс, Сан-Антонио, Сан-Диего, Даллас. При этом подлетное время баллистических ракет составляет около 30 минут с территории России и 10-12 минут с подлодок, расположенных у берегов США. Отметим, что Нью-Йорк будет уничтожен как крупнейший мировой финансовый центр США, который играет стратегическую роль в экономике американцев. Затем будут уничтожены города, где расположены крупнейшие авиабазы со стратегическими бомбардировщиками Б-52, Б-1Б и Б-2 и носителями ядерных боеголовок и крылатых ракет. К таким относятся, например, Дайс (Штат Техас), Эндрюс (штат Вашингтон), Эдвардс (штат Калифорния), Ванденберг (штат Калифорния). Одновременно ударам подвергнуться военно-морские базы с ядерными подводными лодками американцев класса "Огайо": Китсап (штат Вашингтон), Кингс-бей (штат Джорджия), Нью-Лондон (штат Коннектикут). Еще одной важной целью для ядерного удара может стать Йеллоустонский национальный парк на западе США. Ведь именно там находится "супервулкан" Северной Америке или Йеллоустонская кальдера. Удар по этому вулкану спровоцирует масштабное извержение, что приведет к серьезному и невосполнимому ущербу для США и всего континента. Впрочем, у Росси достаточно такого оружия, которое позволяет не прибегать к помощи природных сил. И с прискорбием также отмечу, что буквально в первые часы войны с Россией США могут потерять добрую половину населения страны.



Как заявила недавно бывший офицер военной разведки США Ребекка Коффлер, никто не смог победить Россию. "Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году", - подчеркнула она.



Скажу в ответ так: для нас в духовном плане ничего с тех пор не изменилось. Кроме - "партнеров". Сейчас перед судьбоносным выбором стоят Россия и США, а вместе с ними и весь современный мир, и либо они договариваются, либо России придется защищаться. Иного варианта нет. До ядерного апокалипсиса осталось чуть менее двух минут… Источник - stoletie.ru

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