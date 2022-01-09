"Э-ээ... Кемел Жанаевич". Путин никак не может запомнить имя нового казахского Елбасы

17:41 10.01.2022

10 января 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Кемел Жанаевич - Владимир Путин оговорился, обращаясь к главе Казахстана



Сегодня в режиме онлайн прошла внеочередная сессия ОДКБ. Главы стран-участниц организации обсудили ситуацию в Казахстане.



Приветствуя президента РК, лидер России Владимир Путин оговорился и назвал его не Касым-Жомарт Кемелович, а Кемел Жанаевич.



Напомним, это не первая оговорка Владимира Путина. Ранее он назвал тогда еще президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбенкова Шариманом Шариповичем, а главу Таджикистана Эмомали Рахмона - Эммануилом.



Эти оговорки тотчас ушли в народ и стали именами нарицательными.



Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие регионы. В городах страны ситуация потихоньку стабилизируется, антитеррористическая операция продолжается. Доступ к интернету восстановлен.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ "Скорпион".