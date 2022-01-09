Погромный спрос. Как казахстанский бизнес пережил волнения, - "Къ"

18:30 10.01.2022 Погромный спрос

Как казахстанский бизнес пережил волнения



Беспорядки в Казахстане обернулись для местного бизнеса потерями, которые уже оцениваются в сотни миллионов долларов. При этом ТЭК и горнодобывающий сектор, включая активы с российским капиталом, судя по имеющейся информации, не пострадали. Основные прямые потери понесли ритейлеры и банкиры, косвенный - операторы связи, нарушение логистических цепочек грозит поставщикам продуктов и потребительских товаров. Но и сами игроки, и эксперты сомневаются, что ущерб окажется серьезным, готовясь к восстановлению в ближайшие дни.



Тихий омут топлива

Протесты в Казахстане существенно не сказались на работе крупной промышленности, в том числе с российским капиталом. Так, согласно заявлению Минэнерго Казахстана от 7 января, добыча нефти и газа не останавливалась, хотя "наблюдается определенное снижение на Тенгизе". На месторождение приходится 30% нефтедобычи страны, его разрабатывает "Тенгизшевройл" (акционеры - Chevron, Exxon, "Казмунайгаз" и ЛУКОЙЛ). Некоторые работники "Тенгизшевройла" участвовали в митинге в знак солидарности с протестующими, но компания заявила, что производство идет штатно.



Как сообщил "Ъ" советник главы "Транснефти" Игорь Демин, поставки российской нефти на НПЗ в Казахстане и транзитом в Китай, а также казахстанской нефти транзитом через Россию идут по плану. В Каспийском трубопроводном консорциуме (владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск) 6 января заявляли, что "все объекты работают в штатном режиме". Источники "Ъ" утверждают, что власти страны пока не уведомляли РФ о каких-либо проблемах с поставками или добычей нефти и газа, а также с электроснабжением.



18,35 миллиарда долларов



составил товарооборот России и Казахстана в январе-сентябре 2021 года.



Казахстан - лидер по добыче урана в мире и главный источник дешевого урана для "Росатома". Uranium One (U1, входит в "Росатом") ведет добычу на шести рудниках на юге страны через СП с "Казатомпромом". В последнем уверяют, что протесты не повлияли на производственные процессы. В "Росатоме" ситуацию не комментируют. Спотовые цены на уран 5 января выросли почти на 8%, до $45,25 за фунт U3O8 (закись-окись урана), по данным UxC. Агентство Platts отмечало, что рост цены сопровождался крупными сделками со стороны инвестфондов, в частности Sprott Physical Uranium Trust. Такую цену нельзя назвать рекордной: например, в сентябре 2021 года стоимость закиси-окиси превышала $50 за фунт.



Спокойной оставалась и ситуация в горнодобывающей промышленности, где велико присутствие российского бизнеса. В Polymetal, у которой треть EBITDA приходится на казахстанские Кызыл и Варваринский хаб, заверили "Ъ", что предприятия работают в обычном режиме. О том же говорят в Nordgold Алексея Мордашова, которая работает на руднике "Суздаль" в 55 км к юго-западу от города Семей (Семипалатинск).



Казахстанская Eurasian Resources Group (ERG) выступает одним из крупных поставщиков железорудного сырья для ММК. В компании утверждают, что ситуация "стабильная и управляемая". В ММК говорят, что продолжают получать сырье из Казахстана. "Русал" на паритетных началах с "Самрук-Казына" занимается добычей угля на Экибастузском месторождении через ТОО "Богатырь Комир". Информации о том, как беспорядки повлияли на работу актива, пока нет, в "Русале" "Ъ" не ответили.



Шопинг мародеров

С первых дней протестов в Казахстане из-за мародеров особенно страдают ритейлеры. По предварительным оценкам Союза торговых сетей (СТС) республики, общий ущерб розницы 1–8 января достиг 25 млрд тенге (около 4,35 млрд руб.). Но российских ритейлеров в списке пострадавших почти нет, уточнили в СТС. Исключением стали магазины "Спортмастер" и точки по продаже одежды O`stin (входят в одну группу), чей ущерб оценивается в 3 млрд тенге (около 522 млн руб.).



Как самая стабильная страна СНГ на неделю потеряла государство

Представитель "Спортмастера" подтвердил "Ъ", что в разных городах Казахстана были случаи вандализма и разграбления точек сети. По его словам, компания продолжает оценивать ущерб, но планирует продолжать работу в стране и восстанавливать магазины.



Основатель и президент сети магазинов цифровой и бытовой техники DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook сообщил, что точки продажи ритейлера в Казахстане не пострадали. Основной проблемой он назвал неустойчивый интернет, что создает сложности для онлайн-розницы. По словам представителя Wildberries, ее распределительные центры в Казахстане "работали и продолжают работать": "Некоторые пункты выдачи в центральном районе Алматы пришлось закрыть, но мы планируем возобновить их работу в ближайшее время". Среди российских ритейлеров в Казахстане также представлены "Детский мир" и Ozon, там на запросы "Ъ" не ответили.



Президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров отмечает, что значительный ущерб мародеры и вандалы нанесли торгцентрам: "Оценить точные потери пока затруднительно, в том числе из-за невозможности связаться с коллегами из Казахстана". Розница продолжит работу в обычном режиме, если в течение этой недели ситуация будет взята властями под контроль полностью, полагает эксперт.



Сильнее всех пострадали продуктовые ритейлеры - не только из-за мародерства, но и из-за нарушенной логистических цепочек, полагает аналитик KRG Ануар Манарбеков.



В первые дни протестов продуктовые магазины работали бесперебойно, жители крупных городов закупались впрок, опасаясь блокады, рассказывает он. Но уже 5 января, продолжает эксперт, в Алматы, Шымкенте, Атырау и других городах магазины вынуждены были закрыться: "Выезд и въезд в крупные города ограничен, ритейлеры почти не имеют доступа в складские комплексы, находящиеся в пригородах. Поставки продуктов на полки заблокированы".



В выходные в Алматы работало всего 28 продуктовых магазинов, сообщил оперативный штаб Казахстана, но 10 января планируется возобновление работы еще 40 продуктовых магазинов. В сложной ситуации, по данным Ануара Манарбекова, оказались сети Small, Skif, "Баурсак". Связаться с представителями этих компаний не удалось.



По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ, Казахстан в 2020 году импортировал российского продовольствия более чем на $2 млрд. В республику из РФ поставляются зерно, крупы, мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, напитки. "Если обстановка не нормализуется в ближайшее время, могут возникнуть серьезные проблемы с доставкой продовольствия",- допускает господин Манарбеков. Однако российские отраслевые объединения - Национальный союз производителей молока, Масложировой союз, Национальная мясная ассоциация - пока не наблюдают серьезных сложностей с поставками в Казахстан.



Об отсутствии проблем говорит и источник "Ъ" в крупной российской пищевой компании. По его словам, автомобили с товарами пересекают границу РФ с Казахстаном и доходят до пунктов выгрузки. Однако, отмечает он, речь идет о поставках в рамках контрактов, заключенных до 2022 года. А для новых требуются стабильно работающий интернет и банки, с чем в Казахстане пока проблемы, подчеркивает собеседник "Ъ".











Разряженные банкоматы



Банки, как и ритейлеры, пострадали от беспорядков в том числе физически - протестующие нападали на отделения и банкоматы. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк Казахстана 6 января сообщили о временном прекращении работы всех финансовых организаций. Банки и сами закрывали отделения. Только 9 января Нацбанк сообщил о начале восстановления работы финансовой системы.



Оно произойдет поэтапно. С 10 января будут запущены платежные системы для проведения расчетов финансового сектора и госбюджета. Банкоматы в регионах "со стабильной обстановкой" начнут заполнять наличными. Однако в Алматы и Алматинской области ситуация сложнее. Например, банкоматы Сбербанка там пока не работают, а перспективы зависят от "стабилизации ситуации", говорят в банке.



Российские авиакомпании готовы вернуться в Казахстан

В Facebook граждане жалуются на очереди в банкоматах и ограничения по выдаче на уровне 10 тыс. тенге (1,7 тыс. руб.). Еще 9 января была восстановлена доступность мобильных приложений ряда банков, в частности Halyk Bank, Kaspi, Сбербанка (функции будут исполняться даже при отсутствии подключения к интернету). Но клиенты, находящиеся за пределами Казахстана, говорят о недоступности онлайн-банков.



Для поддержания ликвидности на Казахстанской фондовой бирже (KASE) банки смогут провести операции с государственными ценными бумагами и операции репо. "Доступ на KASE фактически работает по выделенной линии, завтра торги должны стартовать в нормальном режиме. У основной массы клиентов внутри страны отсутствует доступ к интернету, торговля будет возможна только по телефону",- пояснили "Ъ" во "Фридом Финанс". Кроме того, "по мере стабилизации ситуации в Алматы и других регионах" возобновятся торги на валютной площадке биржи, международные платежи и переводы.



Особенно сложной оказалась ситуация с переводами.



"В острую фазу кризиса все коммуникации с банками остановились, что-то штучно удавалось оправлять на карты,- говорит источник "Ъ" на рынке.- Но главное, абсолютно непонятно, как конвертировать, не было объективного курса тенге". По его словам, большой объем средств в Казахстан переводится из стран дальнего зарубежья, из РФ идет лишь около 5% общего трафика. Но много денег идет из Казахстана в РФ и в другие страны СНГ. Как рассказали в крупнейшей по объему переводов в Казахстане системе "Золотая корона", с 9 января ситуация с выдачей средств улучшается. "Переводы на карты проходят успешно, в том числе операции по зачислению средств, отправленных наличными,- уточнил директор "Золотой короны" Иван Ситнов.- Выплата переводов наличными пока не возобновлена".



В целом, по мнению старшего аналитика Moody’s Семена Исакова, серьезного ущерба банковский сектор не понес: "Объем наличности в банкоматах и кассах не является критическим с точки зрения финансовой стабильности и потенциального ущерба от краж для самих кредитных организаций". Но, уточнил эксперт, нестабильная обстановка скажется на обслуживании кредитов, масштаб роста просроченных долгов будет зависеть от того, насколько затянутся волнения. Нацбанк Казахстана заморозил начисление штрафов и пеней заемщикам банков и МФО, а пострадавшим пообещал отсрочку выплат. На этом фоне в сети быстро распространилась информация о полном списании кредитов, которую регулятор опроверг.



"Также стоит ожидать оттока с депозитов в наличные и конвертации из тенге в валюту,- полагает Семен Исаков.- Оценивать объем и масштаб преждевременно, но вряд ли это будет критично для сектора в силу хорошего запаса ликвидности и достаточной капитализации". Главный вопрос, отмечает эксперт, как быстро банки смогут полностью возобновить операционную деятельность: "Если ситуация полностью стабилизируется в ближайшие дни, серьезных проблем для качества активов банковской системы Казахстана мы не ожидаем".



Связи втемную

Один из важных факторов стабилизации ситуации - восстановление коммуникаций. Сбои в работе интернета и мобильной связи начались в Казахстане 4 января и продолжаются: утром 9 января работа общенациональной связи составляла 5% от обычного уровня, сообщал NetBlocks.



Ущерб от отключения интернета обходится казахстанской экономике в $78 млн (33 млрд тенге; 5,7 млрд руб.), сообщили в воскресенье местные СМИ.



Исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил 8 января на своей странице в Facebook, что доступ в интернет был ограничен, поскольку террористические группы используют средства связи для планирования и координации действий. При этом он добавил, что "создан механизм для доступности некоторых ресурсов". В частности, речь идет о мобильных приложениях некоторых банков и государственных информационных систем.



В число крупнейших операторов связи в Казахстане входят государственный "Казахтелеком", который контролирует мобильного оператора Kcell, Tele2 (входит в СП "Казахтелекома" и шведской Tele2 Group) и "Beeline Казахстан" (входит в Veon). По словам собеседника "Ъ" на рынке, де-факто все операторы Казахстана контролируются семьей Нурсултана Назарбаева: "Местный Tele2 и Kcell - через "Казахтелеком", а у "Beeline Казахстан" в числе топ-менеджеров один из его родственников".



"Beeline Казахстан" с 8 января начал начислять абонентам по 200 СМС и 300 минут разговоров, сообщив, что все клиенты получат бесплатные сообщения и звонки в течение нескольких суток. Российские "Вымпелком" и Tele2 для своих абонентов сделали бесплатными звонки на горячую линию МИДа для помощи россиянам, находящимся в Казахстане. В Veon не ответили на запрос. С "Казахтелекомом" и Kcell связаться не удалось.



По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, все операторы, скорее всего, будут выдавать компенсации за непредоставление услуг и потери могут составить $25 млн (11 млрд тенге; 1,9 млрд руб.) в сутки.



Исполнительный директор фонда "Общество защиты интернета" Михаил Климарев говорит, что для отключения услуг связи в Казахстане могут использоваться разные средства на уровне локальных сетей в городах: "Где-то просто отключается оборудование уровня ядра сети (core network). Где-то выключается шлюз в интернет. Где-то вообще все, включая коммутаторы агрегации". По данным Cloudflare, интернет в Казахстане доступен по утрам на несколько часов, отмечает господин Климарев: "Вероятно, это нужно ведомствам для обмена информацией".



По словам эксперта, до 90% интернет-трафика Казахстана проходит через Россию, поэтому можно ожидать и снижения объема транзитного трафика у российских "Ростелекома", "Транстелекома" (там ситуацию не комментируют) и "Вымпелкома". Трафик могут потерять и крупнейшие российские и интернет-компании, популярные в Казахстане, как "Яндекс" и VK.



Александр Константинов, Нур-Султан, отделы бизнеса, финансов, потребительского рынка, медиа и телекоммуникаций Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641828600

Новости Казахстана

- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране

- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы

- Кадровые перестановки

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране

- Синдром Жанаозена-2022

- Раз в 10 лет

- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау

- Рабочий график главы государства

- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен

- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау

