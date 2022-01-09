ЕС и США не поддержали протесты в Казахстане

19:27 10.01.2022

9.01.2022

Запад занял по отношению к событиям в стране выжидательную позицию

Данила Моисеев



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не торопится судить о беспорядках в Казахстане.

Несмотря на довольно резкие заявления госсекретаря США Энтони Блинкена об операции ОДКБ в Казахстане, в целом Запад пока не торопится вмешиваться в неожиданные события в стране, не имеющей для него первостепенного значения. В Вашингтоне и Брюсселе не дали однозначной характеристики президенту Касым-Жомарту Токаеву. Его не осудили, но и не поддержали. Реакция ЕС на события в Казахстане пока, по существу, ограничивается лишь заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Не слова, а действия предприняла только Германия. Она временно приостановила поставки вооружений в страну.



Фон дер Ляйен выступила с оценкой казахстанских событий в пятницу, то есть через несколько дней после их начала. Это уже само по себе говорит о позиции ЕС. "Я с большой обеспокоенностью слежу за ситуацией в Казахстане. Права и безопасность граждан – это приоритет, призываю к прекращению насилия и к сдержанности. Евросоюз готов помочь там, где может это сделать", – заявила глава Еврокомиссии на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



Показательно, что французский лидер, чья страна является крупным торговым партнером Казахстана, о введении каких-либо санкций в связи со сложившейся ситуацией не сказал. Ограничительные меры приняты только официальным Берлином. Германия ввела эмбарго на поставку оружия в Казахстан. Правда, цена вопроса невелика – всего лишь 2,2 млн евро. Согласно прошлогоднему докладу Боннского международного центра конверсии (BICC), из Германии в Казахстан поставляются в ограниченных масштабах охотничьи и спортивные ружья, небольшие партии пистолетов (их, кстати, закупает охрана Нурсултана Назарбаева), легкие вертолеты, системы технической разведки. Мотив, которым руководствовался официальный Берлин, хотя и не разглашен, но понятен. В сегодняшней ситуации хаоса поставляемое вооружение может быть использовано либо против протестующих, либо ими же самими.



В целом реакция Европы на события в Казахстане довольно вялая. Более активна она со стороны американцев. Их не устраивает участие России в событиях под эгидой ОДКБ. Блинкен даже отметил, что Москва обычно не уходит из региона, где ее просят о помощи, чем вызвал гнев российского МИДа. Однако как-либо реально влиять на события в Казахстане Вашингтон явно не имеет сильного желания. Тот же Блинкен дал понять, что выражает личное мнение. Кроме того, его сдержанно негативная оценка действий ОДКБ не была подтверждена соответствующим заявлением Белого дома.



"Отмечу, что в соседней Киргизии, где в 2020 году лишился власти президент Сооронбай Жээнбеков, американцы предпочли никак не вмешиваться. Центральная Азия для них важна лишь в контексте безопасности и того, чтобы не допустить развития террористических группировок в регионе", – сказал "НГ" эксперт РСМД Кирилл Семенов.



В целом позиция Запада подтверждает, что он признает Казахстан зоной влияния России и Китая, считают эксперты. Но при этом конфликта двух союзников из-за Центральной Азии пока, к счастью, не намечается. Пекин признает решающее значение Москвы в регионе, несмотря на то что Центральная Азия – это тыл Китая и его Синьцзян-Уйгурского автономного района, отмечает декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.



"Протесты в Казахстане имеют внутренние причины: власти долго не проводили реформы в условиях наличия глубоких внутренних противоречий. Искать внешних зачинщиков беспорядков, я думаю, не стоит. К Токаеву же Запад пока присматривается, поэтому не хочет делать скоропалительных выводов, тем более что новая власть в стране сама пока только ищет свое место в мире", – сказал эксперт "НГ".



Сидоров подчеркнул, что способов давления на Казахстан у Вашингтона и Брюсселя не так много. Эта страна находится далеко от Евросоюза, не хочет, да и не может туда вступить пока даже гипотетически. Поэтому появления сильных прозападных настроений – как в Грузии или Украине – там вряд ли стоит ожидать.