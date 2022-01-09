 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 11.01.2022
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00:34  Алия Назарбаева вывезла из Казахстана $312 млн и купила дом в Лондоне, - The Sunday Telegraph
00:29  Что изменит операция в Казахстане для ОДКБ, - Алексей Поплавский
00:23  Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд
00:21  Токаев говорит о террористической атаке, "зажевывая" межэлитный конфликт, - В.Панфилова
00:20  Вербовщики "халифата" охотятся за бывшими афганскими спецназовцами, - А.Серенко
00:19  Американское измерение кризиса в Казахстане, - Юрий Тавровский

00:18  "С Назарбаевым будет то же самое, что стало с Ельциным", - gazeta.ru
00:14  Иран стал площадкой диалога "Талибана" и сил сопротивления, - И.Субботин
00:11  Военные биолаборатории США в Казахстане "прихлопнет" ОДКБ, - "СП"
00:08  Событиям в Казахстане подбирают официальную версию. Власти на ходу исправляют нестыковки в своих заявлениях, - "Къ"
00:01  Во время беспорядков в Казахстане погибли двое граждан Кыргызстана и 5 - задержано, - ГКНБ
Понедельник, 10.01.2022
19:27  ЕС и США не поддержали протесты в Казахстане
18:30  Погромный спрос. Как казахстанский бизнес пережил волнения, - "Къ"
17:41  "Э-ээ... Кемел Жанаевич". Путин никак не может запомнить имя нового казахского Елбасы
17:34  Совещание ОДКБ. События в Казахстане: поток бреда продолжается, - В.Пономарев
17:27  За 100 секунд до апокалипсиса. Как США могут спровоцировать ядерную войну в Европе, - Максим Столетов
13:57  Поражение сознания. Теория и практика ментальных войн, - В.Багдасарян
13:55  Почему в США так боятся воссоздания постсоветского Союзного государства? - В.Павленко
13:54  Ночь над Казахстаном. Версии заговора, - В.Овчинский, Ю.Жданов
13:51  Казахская диаспора Калифорнии и Нью-Йорка протестует против ОДКБ
13:50  К причинам январских событий в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
13:19  Кыргызских погром-"добровольцев" пытают в казахских застенках
13:13  Найден мертвым полковник УВД Алматы Назанов. Типа - "инфаркт"
11:48  Потерявший пол, яйца и ориентацию амер-фигуристо ЛеДюк едет на Олимпиаду
11:03  Хватит помогать Кащеям! Путин храбро защитил Казахстан от напавших на него казахов, - Юлия Латынина
10:44  В Нур-Султане найден мертвым у себя дома полковник КНБ Ибраев (тоже "самоубился"?)
10:31  Полтора доллара в день. В Узбекистане установили новый уровень границы бедности
09:54  Уйгурский лабух Рузахунов не потянул роль главаря международных террористов и отпущен
09:46  Начальник УВД Жамбылской области генерал Сулейменов "застрелился" (оперативно сработано)
09:06  Алматинский горе-аким Сагинтаев уверяет, что в его машину стреляли (из пушки?)
09:02  Токаев поменял 2-х зампредов КНБ (на их заместителей)
08:54  В Казахстане наловили уже 7939 "международных террористов"
08:38  "Люди просто устали терпеть" Жители протестующего Казахстана о террористах, власти и реальных причинах беспорядков
08:24  Что помешало Путину применить "казахский сценарий" на Украине, - В.Сокирко
08:21  Правительству США не может верить никто, - В.Малышев
08:19  Бикфордов шнур терроризма прокладывается через Казахстан в Россию Почему именно Казахстан? - Д.Седов
08:14  Казахстон. Как самая стабильная страна СНГ на неделю потеряла государство, - "Къ"
08:07  Россия выбила Казахстан из цепи тюркского мира. Москва укрепляет позиции в Центральной Азии, - В.Панфилова
01:51  Войска ОДКБ ударили по идее "Великого Турана", - Е.Берсенев
01:49  Вернувшийся из Алма-Аты украинец рассказал, что происходит в Казахстане
01:46  Кто он, строитель столицы Советского Таджикистана?
00:52  УзбВерхСуд реабилитирован еще одну группу басмачей и прочих жертв советской власти
00:38  Анкара и уходящий поезд Казахстана, - С.Тарасов
00:26  Что лежит в глубине турбулентного вихря казахстанских событий? - Александр Проханов
00:19  Транзит власти по-туркменски. Аркадаг в феврале назовет имя наследника? - "ХТ"
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Воскресенье, 09.01.2022
20:11  Блинкен осудил приказ Токаева стрелять на поражение
18:22  Крах операции "преемник": За что арестовали Масимова, силовика елбасы №1, - "СП"
18:19  О возможном влиянии беспорядков в Казахстане на процессы евразийской интеграции, - В.Чушкин
18:06  Мамба-революция (итоги) - 164 погибших, 2200 - ранено
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Во время беспорядков в Казахстане погибли двое граждан Кыргызстана и 5 - задержано, - ГКНБ
00:01 11.01.2022

Во время беспорядков в Казазстане погибли двое граждан Кыргызстана, сообщили 10 января в пресс-службе ГКНБ.

По данным спецслужб, казахские силовики задержали пятерых кыргызстанцев.

"В результате совместного разбирательства компетентных структур сторон внесена ясность и освобожден из-под стражи Викрам Рузахунов, который в настоящее время следует на Родину в сопровождении работника соответствующего госоргана Кыргызстана", - отметили в пресс-службе.

ГКНБ, МВД и МИД, взаимодействуя с казахскими коллегами, продолжают оказывать необходимую политико-правовую помощь и иное необходимое содействие гражданам Кыргызстана.

"По этой ситуации проводятся постоянные консультации, уточнения и всем гражданам Кыргызстана будет оказана соответствующая государственная поддержка", - добавили в ГКНБ.

Правоохранительные органы Казахстана продолжают проверять граждан, в том числе кыргызстанцев, которые отпускаются после необходимых проверочных мероприятий.

"В связи с чем просим соотечественников, пребывающих в Казахстане, проявить спокойствие и понимание", - призвали в ГКНБ.

Источник - svodka.akipress.org
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