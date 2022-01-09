Во время беспорядков в Казахстане погибли двое граждан Кыргызстана и 5 - задержано, - ГКНБ

00:01 11.01.2022

Во время беспорядков в Казазстане погибли двое граждан Кыргызстана, сообщили 10 января в пресс-службе ГКНБ.



По данным спецслужб, казахские силовики задержали пятерых кыргызстанцев.



"В результате совместного разбирательства компетентных структур сторон внесена ясность и освобожден из-под стражи Викрам Рузахунов, который в настоящее время следует на Родину в сопровождении работника соответствующего госоргана Кыргызстана", - отметили в пресс-службе.



ГКНБ, МВД и МИД, взаимодействуя с казахскими коллегами, продолжают оказывать необходимую политико-правовую помощь и иное необходимое содействие гражданам Кыргызстана.



"По этой ситуации проводятся постоянные консультации, уточнения и всем гражданам Кыргызстана будет оказана соответствующая государственная поддержка", - добавили в ГКНБ.



Правоохранительные органы Казахстана продолжают проверять граждан, в том числе кыргызстанцев, которые отпускаются после необходимых проверочных мероприятий.



"В связи с чем просим соотечественников, пребывающих в Казахстане, проявить спокойствие и понимание", - призвали в ГКНБ.