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Событиям в Казахстане подбирают официальную версию. Власти на ходу исправляют нестыковки в своих заявлениях, - "Къ"
00:08 11.01.2022

Власти Казахстана заявили о стабилизации обстановки во всех регионах страны и возвращении контроля над всеми ранее захваченными административными зданиями. Между тем однозначных официальных разъяснений того, что именно происходило в стране с 5 января, все еще нет. Хотя власти утверждают, что за участие в беспорядках задержаны около 6 тыс. человек, среди которых "значительное количество иностранцев", государственные СМИ показали пока лишь одного из них, что сразу же привело к скандалу. Мужчина, утверждавший, что приехал из Киргизии для участия в митинге за $200, оказался известным и состоятельным джазовым музыкантом. Другим активно обсуждаемым, но не находящим четкого ответа вопросом остается роль окружения первого президента страны Нурсултана Назарбаева в недавних событиях и его собственная позиция по поводу сложившейся ситуации.

В Казахстане начала формироваться официальная версия о беспорядках в Алматы и других городах страны, которые, только по предварительным оценкам, стали причиной гибели десятков, а то и сотен людей. Правда, этот процесс идет не совсем гладко, а в заявлениях государственных органов и СМИ обнаруживается немало нестыковок.

Иностранные террористы
Последнее сообщение пресс-службы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева успокаивает и обнадеживает: "Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения".

"В настоящее время возбуждено 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев",- говорится далее в сообщении. Позднее телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД уточнил число задержанных - 5969, также упомянув об иностранных гражданах.

Правда, ни откуда эти люди прибыли в Казахстан, ни кто ими руководил, не уточняется. Зато первое интервью задержанного иностранца на телеканале Qazaqstan практически сразу привело к скандалу. Мужчина со следами побоев на лице, имя которого не называется, рассказал, что живет в Киргизии, где ему позвонили неизвестные и предложили поучаствовать в митинге за 90 тыс. тенге (примерно 15,6 тыс. руб., или $207). "Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет, и второго числа я прилетел в Алма-Ату. Меня отвезли на квартиру, где были также граждане Узбекистана и Таджикистана. Я не понимал, о чем они говорят",- заявил задержанный.

Кадр из видео с задержанным, который, как утверждается, прилетел из Киргизии и получил за участие в протестах в Казахстане 90 тысяч тенге

В человеке практически сразу узнали известного бишкекского джазового пианиста Викрама Рузахунова, который действительно вылетел в Алматы 2 января - там у него были запланированы гастроли.

Скандал разразился на государственном уровне. "Вызывают озабоченность публикации в ряде зарубежных СМИ, в которых джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова пытаются выставить деструктивным элементом, приехавшим в Казахстан якобы для участия в митингах",- заявил пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев. На инцидент отреагировал и председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, выступивший в Бишкеке на митинге протеста возле посольства Казахстана. "Викрам Рузахунов не является террористом и никогда не был с этим связан. Он порядочный человек, музыкант. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия в беспорядках, уличных шествиях. Информация от гостелеканалов Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме - неправильно",- сообщил господин Ташиев.

"Его знает вся страна. Все джазовые фестивали не обходятся без его участия. Он представляет культуру Кыргызстана, а его обвиняют в каких-то вещах! На видео очевидно, что он избит, еле разговаривает. На видео точно он, родная мать подтвердила это",- заявила киргизским СМИ певица Юлия Руцкая. Кроме того, коллеги музыканта отметили, что за свои выступления Викрам Рузахунов получал несравнимо больше, чем $200, ради которых он якобы принял участие в беспорядках.

Стоит отметить, что накануне, 8 января, из Twitter Касым-Жомарта Токаева были удалены два сообщения, в которых как раз говорилось об иностранных боевиках, которые "не говорили на казахском языке".

Впрочем, как заявил "Ъ" живущий в центре Алматы директор аналитического центра Central Asia Cronos Анатолий Иванов-Вайскопф, какие-то люди, не похожие на местных жителей, в городе все же появлялись.

"Возле администрации президента до его штурма войсковыми подразделениями я видел небольшую группу людей, человек семь-восемь. У всех коротко подстрижены бороды. Больше похожи на афганцев. Одеты в короткие черные и серые куртки. После того как я направил в их сторону камеру, сразу же отреагировали очень негативно. Начали махать руками и кричать "эээ". Трое побежали в мою сторону. Поскольку был за рулем, сразу же рванул с места",- рассказал эксперт.

Как Алматы начал возвращаться к нормальной жизни
Версию об иностранном участии в событиях в Казахстане разделяет и посол России в этой стране Алексей Бородавкин. Как заявил он в интервью ТАСС, спровоцировать подобные события внешние силы пытались еще раньше - например, в 2019 году, когда Нурсултан Назарбаев только оставил пост президента. Однако ни тогда, ни после парламентских выборов в 2021 году им это не удалось. "И вот недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на газовое моторное топливо и реализовали заговор, развязав бандитско-террористическую агрессию. То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений",- уверен российский дипломат.

"Если власть уже начала говорить об "иностранных террористах", то другого выхода, кроме как поддерживать эту версию, у нее нет,- заявил "Ъ" консультант Московского центра Карнеги по Центральной Азии Темур Умаров.- Если они начнут переобуваться в воздухе, это вызовет не только сарказм, но и реальное недовольство. Поэтому в новостях будет появляться еще больше новых, порой странных сообщений. Никак иначе объяснить десятки и даже сотни убитых, равно как и приглашение иностранных военных, они не смогут".

А что "лидер нации"?
Другой наиболее активно обсуждаемый в Казахстане и за его пределами вопрос касается первого президента страны Нурсултана Назарбаева и его окружения. С самого начала протестов экс-президент ни разу не выступил публично - вместо него это делал его пресс-секретарь Айдос Укибай. Сначала он заверил, что, вопреки сообщениям об отъезде господина Назарбаева из Казахстана, тот остается в столице страны - Нур-Султане и поддерживает связь с президентом Токаевым. А затем объяснил загадочный переход поста главы Совбеза Казахстана от первого президента к его преемнику. "Ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому елбасы ("лидер нации", один из титулов Нурсултана Назарбаева.- "Ъ") сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны",- говорится в заявлении Айдоса Укибая.

В свою очередь, днем 8 января агентство "Интерфакс" процитировало неназванного собеседника в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Он заверил, что племянник Нурсултана Назарбаева Самат Абиш "так же и работает" первым заместителем главы ведомства, хотя с 5 января его все считали уволенным - вместе с начальником Каримом Масимовым, которого заключили под стражу по подозрению в госизмене.

Отметим, что в официальных источниках действительно нет сообщений об увольнении Самата Абиша. Зато на сайте администрации президента Казахстана - Акорды - до сих пор доступно сообщение от 5 января о назначении на пост первого заметителя другого человека - Мурата Нуртлеу. Однако, по словам неназванного собеседника "Интерфакса", "в КНБ два первых заместителя главы ведомства, в их числе и Абиш".

Специалисты по Центральной Азии о том, насколько ожидаемы были протесты в Казахстане
По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, подобная путаница может свидетельствовать о торге между двумя группировками в казахстанской элите. "Даже в нынешних условиях Токаев не обладает сравнимым с Назарбаевым в его бытность авторитетом в политическом истеблешменте Казахстана, поэтому вынужден договариваться с другими группами влияния",- считает эксперт.

Аналогичную точку зрения выразил и Темур Умаров. "Мне кажется, сейчас строятся некие договоренности о гарантиях Назарбаеву. От него требуется признать, что Токаев - полноправный президент, а за это ему будут гарантировано, что членом его семьи при случае дадут возможность нормально уехать или минимально сохранить место - до той степени, пока это не вызывает общественного негодования",- сказал консультант Московского центра Карнеги.

При этом экс-глава КНБ Карим Масимов, которого официально задержали по подозрению в госизмене, по мнению господина Умарова, это "козел отпущения", который в итоге и станет главным виновником кровопролитного кризиса.

Кирилл Кривошеев; Кабай Карабеков, Бишкек
9.01.22

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641848880
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